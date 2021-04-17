NASA выбрало ракету Маска для отправки американцев на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX контракт на $2,9 миллиарда на создание корабля, который доставит астронавтов на Луну в 2024 году.

Маск обошел на финальном этапе конкурса Джеффа Безоса и его Blue Origin, а также компанию Dynetics. Как сообщает Reuters, космическое агентство США заключило контракт на первый коммерческий спускаемый аппарат человека в рамках своей программы Artemis. В NASA заявили, что спускаемый аппарат доставит на поверхность Луны двух американских астронавтов.

В NASA отметили, что Starship SpaceX включает в себя просторную кабину и два воздушных шлюза для прогулок астронавта по Луне. Представитель космического агентства Лиза Уотсон-Морган сообщила репортерам, что SpaceX должна будет совершить испытательный полет посадочного модуля на Луну, прежде чем люди отправятся в путешествие.

«Мы должны иметь возможность предоставлять регулярные лунные услуги», - сказал Марк Кирасич, заместитель помощника администратора подразделения Advanced Exploration Systems NASA.

Агентство также сообщило, что космический корабль HLS Starship от SpaceX, предназначенный для посадки на Луну, «опирается на испытанные компанией двигатели Raptor и летные традиции аппаратов Falcon и Dragon».

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Фото: Naresh777/shutterstock