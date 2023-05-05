Работа в офисе может вредить здоровью — исследование

Пандемия осталась позади, и офисные сотрудники вернулись к привычному формату работы. И хотя возможность вновь общаться с коллегами трудно переоценить, поездки в офис могут оказывать негативный эффект на здоровье — в зависимости от того, сколько времени они занимают.

По результатам исследования, завершенного в конце 2022 года, длительный путь на работу ассоциируется с меньшей физической активностью, лишним весом и проблемами со сном. И, в зависимости от того, где расположен офис, работники могут быть более склонны к чрезмерному употреблению алкоголя.

Исследователи обнаружили, что поездки на работу на расстояние более 3 км увеличивают вероятность физической неактивности, избыточного веса и плохого сна.

Люди, которые работали более 40 ч и тратили на проезд более 5 ч в неделю, с большей вероятностью были физически неактивны и испытывали проблемы со сном, по сравнению со временами, когда дорога занимала у них от 1 до 5 ч в неделю. Это можно объяснить тем, что в результате остается мало времени на физические упражнения, или стрессом, из-за которого трудно заснуть.

Анализ также показал, что люди с большей вероятностью имели вредные привычки в отношении алкоголя – например, чувствовали, что им необходимо сократить его потребление, или выпивали по утрам, чтобы успокоить нервы или справиться с похмельем, — когда их рабочее место находилось в районе с высоким социально-экономическим статусом.

Обнаружилось также, что когда рабочее место находилось рядом с баром, вероятность вредной привычки была выше.

Результаты были верны, даже когда ученые принимали во внимание различные факторы, которые могли повлиять на них, например возраст человека, его хронические заболевания, наличие психических расстройств (например, депрессии) и его рода деятельности.

Где работать

Результаты демонстрируют, что место работы может оказать большое влияние на многие аспекты здоровья. Однако идеальное расстояние до офиса определить не удалось.

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Впрочем, участники исследования, которым приходилось преодолевать расстояние в 3 км или меньше, оказались более физически активными. Это могло быть связано с тем, что на таком расстоянии было легче добираться на работу на велосипеде или пешком, или потому, что более короткая поездка на работу давала участникам время для физических упражнений до и после работы.

Но результаты были не столь однозначны, когда речь заходила о весе, сне и привычках употреблять алкоголь. -

Что делать

Результаты показывают, насколько сильно расположение рабочего места может повлиять на образ жизни и здоровье. Возможно, стоит учесть это, планируя смену работы или переезд.

Они также показывают, насколько важно планировать и развивать города, учитывающие различные аспекты жилой жизни. Например, если людям легче добираться на работу на общественном транспорте или на велосипеде, катаясь на роликах или пешком, им может быть проще быть физически активными и поддерживать здоровый вес.

Ограничение доступа к алкоголю как дома, так и на работе может также снизить потребление алкоголя и проблемы со здоровьем, связанные с вредными привычками.

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Но хотя длительная поездка на работу может иметь негативные последствия для здоровья, это не значит, что с этим нельзя ничего сделать.

Один из способов привнести больше физической активности в свой день — ходить пешком или ездить на велосипеде, когда это возможно. У этой привычки есть и побочный эффект: она помогает поддерживать здоровый вес и не создавать ущерба окружающей среде. И, если вы из тех, кто любит выпить с коллегами после работы, подумайте о том, чтобы иногда выбирать безалкогольные коктейли.

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