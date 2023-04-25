Зачем бизнесу отказываться от соцпакета в пользу софинансирования трат сотрудников

В 2022 «Хабр Карьера» поместила компанию на 12 место в рейтинге по удовлетворенности соцпакетом.

HR BP платформы Екатерина Тихоренко рассказала, зачем они берут на себя часть оплаты за обучение сотрудников на кулинарных курсах и как это помогает им выстраивать партнерские отношения.

Возможно, сотрудникам не так уж нужен ДМС — и вместо него они хотели бы выбрать что-то другое, чего не предлагает базовый соцпакет. Альтернативный вариант — софинансирование. Такой формат выбрал Mindbox в 2016 году, когда компания обнаружила, что оплачивает преподавателей по английскому для сотрудников, но те не ходят на занятия.

Что такое софинансирование

Компания софинансирует то, что хочет стимулировать:

Обучение сотрудников, коучинг и карьерные консультации для их профессионального развития;

Занятия спортом и психологическую помощь для профилактики выгорания;

Парковку, такси, проездные, чтобы мотивировать посещать офис и общаться с командой;

Коворкинг или обустройство рабочего места дома, чтобы поддерживать удаленных сотрудников;

Путешествия для себя и семьи, чтобы стимулировать отдых.

В год компания выделяет 300 тысяч рублей на софинансирование трат каждого сотрудника. Каждые 12 месяцев сумма обнуляется, и кошелек сотрудника пополняется вновь — если он не потратил всю сумму, то остаток не переносится на следующий год.

Софинансирование подразумевает совместные траты — компания не оплачивает 100% стоимость. Это должно мотивировать сотрудника осознаннее подходить к тратам.

Софинансирование обучения не обязательно должно касаться специализации сотрудника. Например, у нас команде софинансировали обучение в автошколе или на кулинарных курсах. Смысл в том, что компания поддерживает желание человека развиваться и осваивать новые навыки.

Софинансирование ограничено правилами:

Если до обнуления трат сотрудник израсходует бюджет на софинансирование, компания выделит дополнительную сумму, но будет софинансировать меньший процент трат: например, 60% вместо 80%. Если лимит исчерпан, а сотруднику нужно софинансировать что-то важное, он может залезть в кошелек будущего года. Компания софинансирует покупку лекарств, но только тех, что назначил врач — их нужно подтвердить назначением. Это объясняется тем, что мы не хотим поощрять самолечение. Чтобы софинансировать лечение партнера, сотрудник должен состоять с ним в официальном браке.

Как выбрали процент софинансирования

Процент софинансирования определяем в зависимости от того, что важнее для бизнеса и сотрудников. Наш главный приоритет — это обучение, поэтому компания оплачивает 80% стоимости курсов.

Софинансирование здоровья зависит от стажа — в первый год члены команды могут компенсировать 40% затрат и с каждым годом он повышается на 10%. Максимум — 70%. Похожая система касается софинансирования путешествий: затраты на отпуск компания компенсирует только тем, кто работает больше года — в зависимости от стажа возмещают 15–25%.

Один из плюсов софинансирования — это гибкость инструмента.

Компания может быстро менять условия, если на это есть запрос команды. Например, когда из-за пандемии многие перешли на удаленную работу, компания согласилась софинансировать обустройство рабочего места: покупку стола, кресла и дополнительного монитора. А во время пандемии и в 2022 году софинансирование психотерапии повысили до 80% — хотели поддержать сотрудников.

Как происходит оформление софинансирования

Информацию о том, сколько человек потратил за год, и остаток бюджета на софинансирование сотрудник может узнать в личном кабинете, написанном на «Google Таблицах».

Мой личный кабинет на 28 февраля 2023 года

Чтобы подать заявку на софинансирование, сотруднику нужно открыть опрос в Google, привязанный к его личному кабинету:

достаточно указать статью трат, общую сумму, приложить чеки.

После этого заявка поступает в бухгалтерию — там проверяют чеки, сверяют сумму и, если все верно, оформляют прибавку к зарплате. Если есть ошибки, то уточняют информацию у сотрудника.

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У нас открытая компания — все сотрудники могут смотреть траты и бюджет бизнеса. Поэтому и расходы коллег на софинансирование могут увидеть все. Скрываем информацию только о диагнозах и назначениях врачей, если такая имеется.

Как закладываем бюджет

Чтобы заложить бюджет на софинансирование, рассчитываем, сколько в среднем компания тратит на это в месяц на человека. После этого закладываем бюджет на год, учитывая, на сколько вырастет команда к следующему году.

Компания ни разу не вышла за пределы бюджета на софинансирование. Как правило, наоборот, траты меньше запланированных.

Расходование бюджета на софинансирование редко превышает 80%

Какие проблемы могут возникнуть

Обработка заявок на софинансирование — ручной труд.

нужно проверить суммы, подсчитать процент, проверить верность чеков.

В месяц сотрудники оформляют около 195 заявок, в среднем на их обработку уходит десять часов рабочего времени.

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Для сотрудников проблема может возникнуть, если их лимит софинансирования исчерпан. Такое происходит не так часто, но если случается, то сотруднику:

либо приходится выбирать между тем, что софинансировать,

либо залезать в кошелек будущего года. И если он уйдет из компании до того, как наступит следующий год, то сумму, на которую он превысил лимит софинансирования, вычтут из выходного пособия.

Сотрудникам может быть неудобно собирать чеки.

При оплате дорогостоящих курсов неудобно, что сначала сотрудник оплачивает сумму полностью сам и только в конце месяца получает компенсацию от компании.

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Кстати, по обратной связи сотрудников мы узнали, что не все понимают, что в рамках софинансирования можно оформить обычное ДМС, если на это есть запрос. Софинансирование позволяет это сделать.

Чек-лист: как перейти к софинансированию в компании

Провести опрос среди сотрудников

Узнать, насколько востребованы нынешние бонусы от компании:

пользуются ли ими,

довольны ли качеством услуг,

помогают ли они решать задачи и проблемы сотрудников.

Дополнительно можно узнать, оплаты чего не хватает сотрудникам и как это может улучшить их качество работы и жизни. Если уровень удовлетворения нынешними условиями низкий, возможно, стоит задуматься о переходе к софинансированию.

Определить бюджет

Сколько компания готова тратить на всех сотрудников в месяц и год. А затем, исходя из этого, сформировать предложение: какую сумму выделите каждому сотруднику.

Учтите, что не все сотрудники израсходуют сумму полностью.

Определить, что компания будет софинансировать и как

Для этого нужно определить, что приоритетнее всего для компании и уже дальше определять процент софинансирования.

Разработать личный кабинет сотрудника

Его можно создать в «Google Таблицах» или на собственной платформе. В кабинете сотрудник должен иметь возможность узнать остаток бюджета и оставить заявку на софинансирование.

Описать процесс и найти ответственного за него

Это направление может отдельно курировать менеджер по компенсациям и льготам (C&B), а если компания небольшая, то сотрудник HR-отдела или бухгалтерии.

Внедрить и оценить эффективность

Чтобы оценить, насколько новый процесс помог сотрудникам, можно повторить опрос, который провели в первом пункте. Спустя три-четыре месяца показатели должны начать идти вверх.

Иллюстрации предоставлены автором

Обложка статьи сгенерирована нейросетью Midjourney