Ищем хорошего эксперта для онлайн-курса: алгоритм действий

Расходы россиян на онлайн-образование в среднем растут более чем на 20% в год. Оборот рынка лайфстайл-образования в России уже достигает 80 млрд рублей — вполне естественно, что в эту сферу приходит все больше предпринимателей, а в целом edtech переживает инвестиционный бум . Если вы хотите выделиться на общем фоне и привлечь как можно больше клиентов, то особое внимание стоит уделить поиску и выбору экспертов. Виталий Крылов, СЕО и сооснователь «Академии перемен», рассказывает, как найти стоящего эксперта и создать полезный онлайн-курс — чтобы пользователи остались довольны, а вы могли гордиться своим контентом.

«Академия перемен» появилась в 2020 году, объединив на одной платформе множество курсов и вебинаров для женщин по lifestyle-тематике. Первый курс появился благодаря блогу «Разборки в моде» и сыграл роль тестового — оказалось, что спрос на образовательный контент есть, и хороший! Сейчас на платформе «Академия перемен» запущено 23 платных курса и 30 вебинаров, а к концу 2021 года компания планирует довести их число до сотни.

Как понять, какой курс запустить

Наша основная аудитория — женщины 35+, и это далеко не случайно. Именно женщины наиболее активно интересуются всевозможными курсами и дополнительным онлайн-образованием: по данным исследования, проведенного EdMarket, «Нетологией» и Talent Tech, они составляют большинство потребителей онлайн-курсов в России.

Каждый месяц мы проводим несколько бесплатных вебинаров для женщин по темам, которые им наиболее интересны: от гардероба до женского здоровья, от лифтинг-макияжа до правильного питания и йоги.

Бесплатные вебинары позволяют потенциальному потребителю оценить качество контента и его пользу. Если клиента заинтересовала тема, спикер и контент, он с большой вероятностью захочет глубже погрузиться в тему и купит платный курс.

Как создать курс, который действительно заинтересует пользователей? Начать следует с изучения вашей целевой аудитории. Желательно провести опрос уже имеющихся или потенциальных клиентов.

Мы, например, предлагаем всем новым пользователям пройти такой опрос на этапе регистрации. Так мы сразу получаем представление об интересах и ожиданиях нашей аудитории. Например, благодаря этому, мы знаем, что тема правильного питания волнует 98% наших пользовательниц, а более 50% переживают из-за лишнего веса. К самым востребованным темам также относятся мода и уход за собой (забота о коже лица, тела и пр.).

Итак, вы узнали, кто ваша аудитория, что ей интересно и на какие темы делать онлайн-курсы. Теперь необходимо подобрать экспертов, которые смогут раскрыть тему, поделиться своим опытом и лайфхаками.

Кастинг для онлайн-курса: как мы отбираем экспертов

Отбор экспертов состоит из нескольких важных этапов. Для начала рынок исследуют скауты — специально обученные люди, которые с помощью технических инструментов отыскивают авторов курсов и передают нам информацию о них. Как происходит такой поиск? Вот два основных способа, которые стоит взять на вооружение.

Поиск по страницам пользователей в социальных сетей

Укажите название необходимой вам специализации в поиске или вбейте хэштэг, а потом внимательно изучите страницы людей, которые их указали. Позиционируют ли они себя как эксперты? Насколько у них вовлеченная аудитория? К слову, аудитория, может быть и не большой, но активной.

Чтобы это проверить, посмотрите на соотношение количества подписчиков, лайков под постами и комментариев. Особенно важны комментарии: оцените их качество, глубину, искренность. Посмотрите на поведение вашего эксперта в комментариях: отвечает ли он на них, с какой тональностью, насколько подробно и вовлеченно.

Помимо этого, обратите внимание на наличие на странице эксперта оригинального контента по нужной тематике и на регулярность обновлений — хорошо, если эксперт делает несколько прямых эфиров в неделю, а сторис записывает несколько раз в день.

Поиск в сообществах и группах

Экспертов также можно найти в небольших тематических сообществах и группах в тех же социальных сетях. Обращайте внимание на тех, кто делает публикации часто и активно участвует в обсуждениях. Кроме того, в социальных сетях есть и специальные группы, где эксперты ищут продюсеров онлайн-курсов, а продюсеры — экспертов.

Следующий этап отбора — привлечение методолога. Он читает отзывы на эксперта и его продукты, просматривает программу курса, оценивает, есть ли там практические уроки и общается с уже прошедшими курс пользователями. Мы работаем только с теми экспертами, у которых уже есть свои курсы — так мы сокращаем время на запуск и тестирование.

Если курс получает «зеленый свет» от методолога, он отправляется на оценку фокус-группы. Как правило, мы набираем фокус-группы из наших постоянных клиентов, которые и выносят оценку по балльной системе.

Если по итогам фокус-группы курс получил высокий балл, то эксперт и его курс достаются продакт-менеджеру. Он еще раз просматривает весь контент и решает, когда курс запустится и какой группе пользователей мы будем его предлагать — только существующим клиентам «Академии Перемен» или и внешней целевой аудитории.

Прежде чем запускать платный курс мы, как правило, проводим бесплатный вебинар и смотрим на отклик аудитории и конверсии. Если после вебинара мы получаем хотя бы 50 заявок на курс, то запускаем его и на клиентов «Академии Перемен», и на внешнюю аудиторию с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях.

В итоге получается, что для попадания на платформу курсу и эксперту нужно пройти четыре этапа отсева — скаута, методолога, фокус-группу и продакт-менеджера.

Эксперт: знакомство и сотрудничество

Предположим, вы нашли эксперта, который владеет нужной вам темой. Если эксперт заинтересован в сотрудничестве, обязательно назначайте встречу-знакомство.

Вот на что важно обратить внимание при первом знакомстве с экспертом:

на владение темой на профессиональном уровне. Важно, чтобы эксперт мог доказать свой опыт дипломом о высшем или дополнительном профессиональном образовании, принадлежностью к профессиональному сообществу, релевантными публикациями в СМИ.

на опыт преподавания и выступлений перед аудиторией. Хороший эксперт должен быть не только профессионалом в своей сфере, но и уметь вдохновлять и мотивировать людей.

на чистоту речи и способность четко формулировать свои мысли и отвечать на вопросы. Без основ ораторского искусства хорошего курса не получится.

на общность ценностей. Обращайте внимание на ценности, которых придерживается эксперт, и их корреляцию с вашими. Крайне важно, чтобы курс и эксперт соотносились с ценностями и миссией вашей компании / онлайн-школы. Например, если вы делаете курс про женское здоровье на основе доказательной медицины, а эксперт выступает за альтернативные методы лечения, то в такой ситуации вам явно не по пути.

Если после встречи вы понимаете, что эксперт вам подходит, то следующий этап — заключение договора с подробным описанием объема работ, условий сотрудничества и оплаты, а также действий в случае срыва сроков или других форс-мажоров. И только после этого можно начинать партнёрство.

Как получить максимум

Если вы хотите запускать платформу с онлайн-курсами, начните прямо сейчас — ниша пока не сильно занята, и проекту, предлагающему качественный контент и удобный сервис, вполне реально добиться успеха. Чтобы найти действительно хорошего эксперта, нужно выстроить грамотную систему отбора, состоящую из нескольких разных этапов. Выбирайте экспертов тщательно — смотрите не только на формальные критерии, но и на общность ценностей и комфорт в общении.

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