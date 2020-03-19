Коронавирус повысил спрос на сервисы для онлайн-подтверждения личности

Вспышка COVID-19 сделала популярнее не только программы для удаленной работы и обучения. Медтех- и финтех-сервисы, а также крупные компании со строгими требованиями к безопасности заинтересовались онлайн-верификацией личности.

Стартап Passbase, который предлагает различным приложениям API-интерфейсы для цифрового подтверждения личности, подтвердил, что в последние две недели наблюдается «беспрецедентный» всплеск запросов от европейских и североамериканских медтех-компаний. Все больше людей хотят перейти на удаленные медицинские консультации, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Один из клиентов Passbase, немецкая телемедицинская платформа TeleClinic, участвовала в диагностике персонала на автозаводе, сообщившем о первом случае COVID-19 в Германии.

«Для нашего сервиса как медицинского и цифрового продукта доверие является обязательным. Тот факт, что отдельный пациент может поговорить с медицинским сотрудником и мгновенно получить достоверную информацию, очень важен, особенно в такие времена», — отметила основатель и CEO TeleClinic Катарина Юнгер.

В Passbase говорят, что отдают приоритет компаниями, которые участвуют в преодолении коронавирусного кризиса, и при этом не берут с них деньги. «В эти беспрецедентные времена каждый должен внести свой вклад в борьбу с продолжающейся эпидемией. Надеемся, что благодаря быстрому подключению этих компаний мы сумеем помочь некоторым людям, пострадавшим от коронавируса», — добавил сооснователь и CEO Passbase Матиас Кленк.

Другой сервис цифровой верификации, Onfido, который на своем сайте заявляет о готовности проверить личность человека за 15 секунд, также сообщил, что заметил значительный рост спроса со стороны сектора здравоохранения.

«Число клиентов, предлагающих дистанционные онлайн-консультации, с января выросло на 370% по сравнению с прошлым годом. Очевидны преимущества того, что вам не нужно идти в больницу или комнату ожидания местного врача и бояться заразиться там коронавирусом», — сказал представитель компании.

Он добавил, что онлайн-подтверждением личности заинтересовался и трэвел-сегмент, причем достаточно специфическая его ниша: прокат автомобилей. В марте 2020 года клиентов из этого сектора стало на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Возможно, дело в том, что люди без машин воздерживаются от поездок в общественном транспорте из-за боязни заразиться вирусом в переполненных поездах или автобусах, вместо этого предпочитая ездить на работу самостоятельно», — отметили в Onfido.

По словам представителя компании, ее услугами также начали активнее пользоваться сервисы из сферы онлайн-банкинга и финтеха. «Все указывает на увеличение числа регистраций на 21% в этом месяце. Вероятно, это нужно, чтобы люди могли получить доступ к финансовым услугам из дома без необходимости посещать отделение банка», — добавили в Onfido.

На прошлой неделе еще один стартап, Veriff, который предлагает «сервис сквозной верификации», объединяющий автоматический и ручной анализ для проверки подлинности входных данных, сообщил об «устойчивом росте». Он частично связывает его со вспышкой COVID-19 и ожидает дальнейшее увеличение числа запросов.

«Коронавирус предлагает новые пользовательские сценарии и нуждается в удаленной проверке личности. Например, с нами связались университеты, которые ищут варианты удаленного проведения экзаменов, а также крупные технологические компании, которые ищут варианты для восстановления учетных записей и поддержки удаленной работы», — рассказал основатель и CEO Veriff Каарел Коткас.

«Что касается наших текущих клиентов, то в последний месяц мы наблюдаем неуклонное увеличение числа онлайн-проверок личности — в целом их стало примерно на 20% больше. Тем не менее, это определенно нельзя объяснить только коронавирусом. Но все же, если посмотреть на последние две недели, когда коронавирус начал распространяться по Европе и США, он вызвал множество связанных с ним интеграций, таких как электронные нотариусы, цифровое здравоохранение и другие. Поэтому мы ожидаем, что в следующем месяце объем продаж увеличится на 50%», — добавил Коткас.

Компания Authenteq, которая занимается цифровой верификацией более долгое время и предлагает универсальные инструменты и KYC-сервисы, также подтвердила рост спроса.

«Мы наблюдаем увеличение числа запросов как от компаний, которые обслуживают рынок удаленных работников, так и от компаний, которые хотят расширить удаленную работу», — сказал сооснователь и CEO Authenteq Кэри Тор.

Один крупный многонациональный клиент Authenteq, который ранее планировал внедрить их решение только для подтверждения личности сотрудников в офисе, несколько недель назад изменил задачу: теперь он также хочет, чтобы люди, работающие дома, могли подписывать электронные документы.

«Хоть это и не было нашим основным предложением, и мы брались за цифровую верификацию сотрудников только в особых случаях, мы начали уделять больше внимания этому продукту, необходимому компаниям в неспокойные времена», — добавил Тор.

«Очевидно, что американский рынок может немного отставать от азиатского и европейского, но я думаю, что на этой неделе мы увидим рост интереса со стороны американских компаний. Они понимают, что в отношении работы из дома все идет в том же направлении, что и в Европе в последние десять дней», — заключил он.

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