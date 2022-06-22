5 способов справиться с цифровой перегрузкой и усталостью от общения

В 2021 году был установлен рекорд, который не хочется повторять. По итогам отчета аналитической компании Gallup 2022 State of the Global Workplace, сотрудники испытывали больший стресс, чем когда-либо. Во всем мире 44% сообщили, что ежедневно сталкиваются со стрессом на работе, а каждый пятый опрошенный сказал, что чувствует себя несчастным. Как действовать руководителю, чтобы предотвратить это?

CEO Gallup Джон Клифтон считает, что решение — усовершенствовать управление персоналом.

«Менеджеры должны совершенствоваться как слушатели, тренеры и коллеги. Лучшие из них помогают сотрудникам учиться и расти, выражают признательность за отличную работу и дают коллегам почувствовать искреннюю заботу. В таких условиях работники процветают», написал он в открытом письме, предшествующем отчету.

В отчете Gallup только 9% работников заявили, что вовлечены и преуспевают на работе, в то время как 57% респондентов не могут этим похвастаться. Так что могут сделать лидеры, чтобы с этим справиться?

Отдавайте предпочтение продуманному общению, а не срочности

Отчасти проблема заключается в чрезмерном использовании технологий. Люди уже давно говорят о необходимости периодической цифровой детоксикации. Но за последние два года больше людей стали работать удаленно, наша зависимость от технологий выросла. Некоторым было непросто установить границы между работой и личной жизнью, и они были вынуждены работать сверхурочною Теперь такое количество экранного вызывает проблемы.

Шонна Уотерс, вице-президент BetterUp, которая предоставляет программы коучинга для организаций, считает, что, хотя жизнь со смартфонами и планшетами и проведение виртуальных встреч имеют свои преимущества, есть и некоторые серьезные недостатки.

«Темная сторона технологий — это стресс, беспокойство, истощение и даже эмоциональное выгорание. Количество времени, проводимого с этими устройствами, — это фактор, которые способствует развитию зависимости от экрана, что влияет на наше внимание и концентрацию на работе, время, проведенное с семьей и друзьями, а также на благополучие и счастье в целом», — отметила она.

С этим соглашается Айе Моа, CEO и соучредительница Boomerang. Она считает, что чрезмерное и неправильное использование технологий является «заметным фактором стресса» в современной рабочей среде. «Из-за потребности в мгновенной связи мы все чаще отдаем приоритет срочности и оперативности, а не продуманному общению», — объясняет она.

В результате компания Boomerang разработала плагины для повышения производительности почтовых программ, которые помогают эффективнее управлять почтовыми ящиками.

«Электронная почта стала одним из главных факторов стресса для многих профессионалов, — добавляет Айе. — Внимание, которое мы уделяем организации электронных писем, — это напрасные усилия и пустая трата нашего времени и энергии. Слишком часто мы начинаем проверять электронную почту и теряем 30 или более минут, просматривая в основном неважные сообщения».

Айе считает, что технологии должны развиваться до такой степени, чтобы они могли помогать людям эффективно работать, при этом отдавая приоритет психическому здоровью сотрудников.

«Если ваш домашний офис — это ваш дом, заканчиваете ли вы когда-нибудь работать? Технологии, которые позволяют лучше управлять рабочим днем, например, возможность поставить почтовый ящик на паузу и останавливать уведомления по расписанию, помогут работникам проявить себя с лучшей стороны, работая онлайн», — говорит она.

Отключитесь от средств связи

COVID-19 открыл шлюзы для использования таких технических инструментов, как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack и Trello, поскольку появились удаленные и гибридные рабочие среды. Эти инструменты стали незаменимым способом общения с удаленными командами, но без побочных эффектов не обошлось.

«Они могут стать небольшой помехой, отвлекая нас от выполнения нашей работы и перегружая наш разум слишком большим количеством информации, — говорит Уотерс. — Они также могут поощрять переключение между задачами, что может негативно сказаться на производительности и самочувствии».

Естественно, мы уже не сможем эффективно работать без этих инструментов, но, по словам Уотерса, не нужно позволять им управлять нами. «Важно не чувствовать себя подавленным ими — они работают на вас, а не наоборот», — объясняет она.

Помните: меньше значит больше

Уотерс предлагает выделять время на перерывы — это улучшит продуктивность и самочувствие сотрудников. «Отказ от непродуктивных видов деятельности может создать больше пространства для перерывов, творчества и определения приоритетов высокоэффективных видов деятельности», — считает она.

Психологические и нейробиологические исследования показали, что перерывы приносят значительную пользу.

«Некоторые исследования показали, что люди, которые делают перерыв каждые 90 минут, сообщают о 30% лучшей концентрации внимания, чем те, кто не делает перерывов или только один в течение дня», — говорит Уотерс.

Исследования также продемонстрировали, что люди, которые делают перерывы, обладают на 50% большей способностью творчески мыслить и на 46% более высоким уровнем здоровья и благополучия.

«Иногда делать меньше — это лучшее, что вы можете сделать», — добавляет она.

Моа также считает, что энергия людей может быть потрачена впустую на неправильные задачи. Хороший способ — расставлять приоритеты в задачах в зависимости от времени суток, когда человеку лучше всего работается. Это индивидуальный фактор. Так, Айе отмечает, что для завершения проектов ей подходит позднее утро, а ее пик креативности приходится на ранний вечер.

«Перестаньте беспокоиться об управлении временем и инвестируйте в управление своим уровнем энергии. В итоге вы получите гораздо лучшую систему, которая предотвращает эмоциональное выгорание и минимизирует стресс, вызванный работой», — добавляет она.

Управляйте физическими и виртуальными процессами

Пандемия кардинально изменила то, как мы работаем. Поставщики технологий отреагировали, предложив продукты для этих переходных процессов.

Приложение Slack, приобретенное Salesforce в 2021 году, позиционирует себя как цифровую штаб-квартиру для бизнеса. Теперь Salesforce строит на его основе свою гибридную кадровую стратегию «Успех из любой точки мира».

«[Мы] создали новый стиль работы, который гарантирует, что разлука с товарищами по команде не повлияет на нашу способность сотрудничать и выполнять работу. Пришло время расставить приоритеты в цифровой инфраструктуре так же, как мы делаем это в физическом офисе», — комментирует Али Рэйл, вице-президент Slack по работе с клиентами.

Платформа для рабочего процесса monday.com внедрила инструменты, которые упрощают виртуальное общение с товарищами по команде и организацию асинхронных рабочих процессов.

Однако вице-президент компании Майк Ламм признает, что чрезмерное использование и зависимость от цифровых инструментов во всех формах коммуникации могут негативно сказаться на психическом здоровье людей.

«Технологии могут стать бременем, когда все делается онлайн и практически отсутствует личное общение. Это цифровое выгорание может привести к путанице в отношении конкретных и личных границ, предпочтений и ограничений, особенно при работе с товарищами по команде в разных часовых поясах и местоположениях», — указывает он.

Ламм считает, что асинхронная работа может помочь противостоять этому. Теоретически это должно означать, что командам не нужно быть на связи постоянно. Они могут выполнять свою работу без постоянных сообщений или напоминаний по электронной почте, работая над проектами так, чтобы это наилучшим образом соответствовало их собственному графику.

«Поскольку мир переосмысливает баланс между работой и личной жизнью в гибридном мире, работодателям следует рассмотреть возможность перехода к асинхронным моделям общения, где мгновенные ответы не являются ожидаемыми», — добавляет Ламм.

Еще один сторонник асинхронной работы — Майкл Прайор, сооснователь инструмента визуальной совместной работы Trello.

«Мир асинхронной удаленной работы — это уже не будущее, а настоящее», — считает Майкл Прайор.

Чтобы гарантировать, что благополучие сотрудников не будет поставлено под угрозу, он предлагает расставить приоритеты в отношении некоторых предметов первой необходимости. «Сколько часов в своей жизни вы проводите на работе? Сколько времени вы проводите во сне? Мой совет: потратьте деньги на лучший матрас, лучшее офисное кресло и используйте программное обеспечение, которое заставляет вас любить то, что вы делаете. Жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться меньшим», — говорит он.

Отдавайте приоритет благополучию сотрудников

Уотерс из BetterUp дает те же рекомендации руководителям, что и Клифтон из Gallup. «Многие люди продолжают страдать психически в результате пандемии, а также нестабильной экономики, с которой мы сталкиваемся сегодня», — говорит она.

По этой причине руководители должны продолжать регулярные встречи с командами и следить за тем, чтобы их благополучие оставалось на первом месте, а рабочие нагрузки оставались адекватными. В этом поможет развитие дружественной культуры сотрудничества.

В качестве примера она цитирует отчет BetterUp о кризисе связи, который показал, что 43% сотрудников говорят, что их организация делает недостаточно, чтобы помочь им почувствовать связь со своими коллегами.

«Важно, чтобы вы как лидер вносили свой вклад в развитие связей на рабочем месте, как виртуально, так и лично», — добавляет она.

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