Больше возможностей: как сделать инкубаторы и акселераторы доступнее

Пандемия дала возможность переосмыслить способы ведения бизнеса, связанного со стартапами, чтобы охватить более широкие группы населения. Меньшинства также начали объединяться, что ведет к росту числа инкубаторов, инвесторов, акселераторов и групп наставников, ориентированных на эти сообщества. О том, как расширить доступность инкубаторов и акселераторов, рассказала Барбара Финер, наставник Start Smart Seminar от Кембриджского университета и руководитель технологического стартапа.
Исторические препятствия разнообразию и инклюзивности
Причинам нехватки разнообразия в стартапах как с точки зрения руководящих должностей, так и финансирования, было посвящено множество исследований. Эта ситуация может возникать, даже когда организация, находящаяся у власти, не имеет предубеждений. Однако важно понимать, что изменения происходят через желание и действие.
Вот что нужно предпринять.
- Признать, что разные группы имеют различные жизненные потребности, включая системы личной поддержки (опекуны), необходимость иметь домашний офис и трудности с финансовой поддержкой большой семьи.
- Понять, что не каждый говорит на языке финансов, бизнеса и права, а количество наставников и ролевых моделей в отдельных группах ограничено.
- Учитывать, что ваши личные и профессиональные связи, вероятно, лишены разнообразия, поэтому при заполнении вакансии вы по умолчанию будете выбирать подобных вам людей.
Распространенные заблуждения
За последние 15 лет стартапы и предприниматели получили широкую поддержку. В университетах и новых профессиональных ассоциациях появились курсы по ведению бизнеса. Пространства для коворкинга развернулись в густонаселенных и, во многих случаях, дорогих районах. Мейкерспейсы и лаборатории для совместной работы содействовали разработке продуктов. А в центрах некоторых городов проводилось множество тренингов и семинаров по подготовке презентаций для инвесторов.
Распространенным заблуждением было предположение о том, что в этом может участвовать каждый желающий. Это и привело к неравенству.
- Инвесторы по-прежнему в основном состоят из белых мужчин, которые финансируют тех, кто смог установить с ними деловые связи.
- Профессиональные ассоциации сотрудничали с организациями, большинство из которых также не имели крепких связей с лидерами сообществ расовых и этнических меньшинств и состояли преимущественно из мужчин.
- Программы и контент не учитывали особые потребности и различия в происхождении, трудности в балансировании между работой и личной жизнью, а также нехватку осведомленности и доступности. Это отражается в низком разнообразии спикеров и участников дискуссий на мероприятиях, а также отсутствии гибкости в плане выбора места и времени их проведения.
Способы расширить доступность инкубаторов и акселераторов
Пандемия заставила человечество задуматься о важных вещах. У нас появилась возможность стать более внимательными, гибкими и предусмотрительными. И эти ценности могут способствовать поддержке разнообразия.
Вот что нужно учитывать экосистемам стартапов.
- События не обязательно должны происходить по стандартному пятидневному графику.
- Информативные и продуктивные встречи и мероприятия можно проводить удаленно.
- Мы можем протянуть руку другим группам и расширить географический и демографический охват.
- Результаты приносят короткие встречи с конкретными целями. В плане количества участников "больше" не всегда значит "лучше".
- Удаленный формат делает общение с наставниками и консультации доступнее как в географическом, так и демографическом плане. Это дает широкие возможности для сотрудничества.
Новая реальность дает нам шанс переосмыслить классические модели физических инкубаторов и акселераторов, предложить разнообразную помощь и определить, чего не хватает, чтобы сделать возможности доступными для всех.
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