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Истории

Больше возможностей: как сделать инкубаторы и акселераторы доступнее

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Пандемия дала возможность переосмыслить способы ведения бизнеса, связанного со стартапами, чтобы охватить более широкие группы населения. Меньшинства также начали объединяться, что ведет к росту числа инкубаторов, инвесторов, акселераторов и групп наставников, ориентированных на эти сообщества. О том, как расширить доступность инкубаторов и акселераторов, рассказала Барбара Финер, наставник Start Smart Seminar от Кембриджского университета и руководитель технологического стартапа.

Больше возможностей: как сделать инкубаторы и акселераторы доступнее

Исторические препятствия разнообразию и инклюзивности

Причинам нехватки разнообразия в стартапах как с точки зрения руководящих должностей, так и финансирования, было посвящено множество исследований. Эта ситуация может возникать, даже когда организация, находящаяся у власти, не имеет предубеждений. Однако важно понимать, что изменения происходят через желание и действие.

Вот что нужно предпринять.

  • Признать, что разные группы имеют различные жизненные потребности, включая системы личной поддержки (опекуны), необходимость иметь домашний офис и трудности с финансовой поддержкой большой семьи.
  • Понять, что не каждый говорит на языке финансов, бизнеса и права, а количество наставников и ролевых моделей в отдельных группах ограничено.
  • Учитывать, что ваши личные и профессиональные связи, вероятно, лишены разнообразия, поэтому при заполнении вакансии вы по умолчанию будете выбирать подобных вам людей.

Распространенные заблуждения

За последние 15 лет стартапы и предприниматели получили широкую поддержку. В университетах и новых профессиональных ассоциациях появились курсы по ведению бизнеса. Пространства для коворкинга развернулись в густонаселенных и, во многих случаях, дорогих районах. Мейкерспейсы и лаборатории для совместной работы содействовали разработке продуктов. А в центрах некоторых городов проводилось множество тренингов и семинаров по подготовке презентаций для инвесторов.

Распространенным заблуждением было предположение о том, что в этом может участвовать каждый желающий. Это и привело к неравенству.

  • Инвесторы по-прежнему в основном состоят из белых мужчин, которые финансируют тех, кто смог установить с ними деловые связи.
  • Профессиональные ассоциации сотрудничали с организациями, большинство из которых также не имели крепких связей с лидерами сообществ расовых и этнических меньшинств и состояли преимущественно из мужчин.
  • Программы и контент не учитывали особые потребности и различия в происхождении, трудности в балансировании между работой и личной жизнью, а также нехватку осведомленности и доступности. Это отражается в низком разнообразии спикеров и участников дискуссий на мероприятиях, а также отсутствии гибкости в плане выбора места и времени их проведения.

Способы расширить доступность инкубаторов и акселераторов

Пандемия заставила человечество задуматься о важных вещах. У нас появилась возможность стать более внимательными, гибкими и предусмотрительными. И эти ценности могут способствовать поддержке разнообразия.

Вот что нужно учитывать экосистемам стартапов.

  • События не обязательно должны происходить по стандартному пятидневному графику.
  • Информативные и продуктивные встречи и мероприятия можно проводить удаленно.
  • Мы можем протянуть руку другим группам и расширить географический и демографический охват.
  • Результаты приносят короткие встречи с конкретными целями. В плане количества участников "больше" не всегда значит "лучше".
  • Удаленный формат делает общение с наставниками и консультации доступнее как в географическом, так и демографическом плане. Это дает широкие возможности для сотрудничества.

Новая реальность дает нам шанс переосмыслить классические модели физических инкубаторов и акселераторов, предложить разнообразную помощь и определить, чего не хватает, чтобы сделать возможности доступными для всех.

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Фото на обложке: pressmaster / Depositphotos

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