Участники хакатона-инкубатора SMZ Hack 2.0 запустят сервисы для самозанятых

22—25 апреля пройдет онлайн-хакатон SMZ Hack 2.0 в формате бизнес-инкубатора. Участники могут прийти с готовым проектом или собрать команду для реализации идеи. Общий грантовый фонд — 1,25 млн рублей. Подать заявку можно до 19 апреля.
Организаторы приглашают студентов, разработчиков, основателей стартапов и готовые команды до пяти человек. Всего в хакатоне будут участвовать 15 команд.
Во время хакатона участники выберут один из пяти треков, разработают сервис для самозанятых с применением технологий Wallet One и получат обратную связь от менторов.
Треки хакатона-инкубатора:
- «Мир семьи». Онлайн-сервисы для работы с психологами.
- «УУмаркет» — онлайн-гипермаркет. Платформы, с помощью которых самозанятые могут продавать свои товары.
- Красивые деревни. IT-решения, пропагандирующие преимущества жизни и работы в небольших населенных пунктах России.
- Деревня 2.0 (Smart village). Платформы, позволяющие работать с деревенскими поставщиками и производителями товаров и услуг.
- Мобильный заказчик. Мобильные приложения и «умные» помощники для компаний, которые работают с самозанятыми.
Победители каждого трека получат по 200 тыс. рублей. Дополнительный приз в 250 тыс. рублей вручат команде, которая лучше всех доработает свой проект после хакатона. Также, по словам организаторов, топ-5 команд выступят в Москве с питчем перед представителями Wallet One и ФНС России.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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