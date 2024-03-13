Как коуч по вечеринкам помогает преодолеть социальную тревожность

В материале — о том, кто обращается за такой услугой и как проходят сессии.

Эван Кадворт стремится возродить вечеринки для молодого поколения, которое общается в соцсетях чаще, чем лично. Он называет себя «коучем по вечеринкам» и учит людей чувствовать себя комфортно и уверенно в социальной среде.

Почему люди обращаются к коучу по вечеринкам?

Типичный клиент либо выгорел в социальном плане, либо гонится за ностальгией, которая не соответствует его текущему образу жизни. Терапия, личностное развитие, мантры для здоровья — ни одна из предпринимаемых ими попыток не сработала.

Ко мне обращается много разных людей, в том числе отцы, которым нужно найти новые способы расслабиться. Диджеи, которые отказались от психоактивных веществ и осознали, что у них нет той социальной батареи, что была раньше.

Эти клиенты приходят ко мне не потому, что я веду себя как эксперт или гуру. А потому, что я предлагаю пространство, где можно освободиться от стыда и исследовать различные подходы к веселью.

В чем заключается индивидуальный коучинг?

Я встречаюсь с клиентами один на один каждую неделю и предлагаю им вести ежедневник с вопросами об их эмоциональном состоянии. Цель состоит в том, чтобы клиенты свободно говорили о своих чувствах и действиях, которые могут возникнуть в определенной социальной ситуации.

Я не доступен двадцать четыре часа в сутки, но часто оказываю дополнительную поддержку перед свадьбой или корпоративом. Перед большим мероприятием мы обсуждаем чувства и цели клиента.

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Мы также стараемся установить ожидания: если вы пытаетесь расти, то примерно треть времени будете чувствовать себя отлично, другую треть — обычно и еще треть — неловко. Иногда мы иногда называем это «правилом третей», и это может побудить клиентов рисковать и быть честными с самими собой, чтобы веселье происходило более естественным образом.

Как проходят семинары и групповые занятия?

В группах моя основная работа сейчас заключается в том, чтобы помочь решить «проблемы, связанные с образом мышления». Программы длятся от трех до пяти недель и призваны избавить клиентов от предубеждений о том, что значит веселье.

Я даю им подсказки в ежедневнике, а также «миссии», которые выводят их из зоны комфорта. Дважды в неделю мы собираемся на групповых звонках и обсуждаем, как это влияет на их настроение.

Многие мероприятия направлены на то, чтобы переосмыслить значение слова «вечеринка». С клиентами, которые пытаются вести социальную жизнь без психоактивных веществ, мы выпиваем шоты с имбирем или острым соусом — это своего рода альтернатива алкоголю перед вечеринкой, которая помогает избавиться от тревоги.

Это позволяет переосмыслить страх упустить интересное. Действительно ли мы что-то упускаем? Что произойдет, если мы начнем веселиться по-другому?

Чем коучинг отличается от работы лицензированных терапевтов и консультантов?

Я четко заявляю, что коуч по вечеринкам не помогает бросить алкоголь и оставаться трезвым. Я также не помогают вылечить тревожность и справиться с травмой — сначала это нужно проработать с профессионалами.

Люди обращаются ко мне, когда им нужно расширить свое видение того, что значит веселье, вечеринки и социальная жизнь, и они хотят делать это вместе с другими.

Как коуч по вечеринкам относится к технологиям?

Мой главный принцип — уважать цифровые пространства и сообщества, отдавая приоритет живым мероприятиям и личному общению. Многим трудно установить границы в этом плане, и в первую неделю групповой программы я устраиваю для клиентов «дофаминовый детокс», в ходе которого мы все отказываемся от социальных сетей на 24 или 48 часов.

Как и изменяющие сознание вещества, соцсети тесно связаны с тем, как наш мозг управляет удовлетворением, потреблением, тягой и вознаграждениями. Некоторые из моих клиентов также устраивают «пятницы без телефонов» с друзьями и затем рассказывают о своих ощущениях — обычно они возвращаются с эпическими воспоминаниями.

Тем не менее я доношу свои идеи с помощью технологий и 90% занятий провожу виртуально. Многие «бумеры» считают, что нужно просто отложить телефон подальше, но если бы все было так просто.

Конечно, трудно полностью присутствовать в определенном месте, если веселиться с телефоном в руках. Поэтому все в большем числе ночных клубов, к примеру, камеры смартфонов посетителей заклеивают стикерами, что я полностью поддерживаю.

Однако я не считаю, что возвращение в 1995 год решит проблему. Вместо этого я спрашиваю: на что похоже веселое будущее? Мы пытаемся разобраться в этом вопросе вместе.

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