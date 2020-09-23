Как стать профессиональной подружкой невесты, которая зарабатывает не меньше $2 тысяч за свадьбу

Джен Гланц — основательница компании Bridesmaid for Hire , в которой она работает профессиональной подружкой невесты. В колонке для Business Insider Гланц рассказала, почему она решила запустить такой бизнес, с каким трудностями ей пришлось столкнуться и как она рассчитала цены за свои услуги.

Я открыла компанию Bridesmaid for Hire почти шесть лет назад, еее идея заключается в том, что незнакомцы могут нанять меня в качестве подружки невесты. Я хотела поддерживать людей в течение этого волнительного дня, и мне даже в голову не приходило, что за это можно брать деньги.

Я разместила объявление на Craigslist, и через неделю моя почта наполнилась сотнями запросов от людей со всего мира. Оказалось, что это не только востребованная услуга, но и отличный способ заработка.

Выяснив причины, по которым меня хотели нанять, я поняла, что для работы с каждым клиентом потребуется много энергии и времени.

Все начинается с предсвадебного знакомства и обсуждений проблем клиента — и это не просто один звонок, а около 20 телефонных разговоров, не считая текстовых сообщений. Если клиент живет неподалеку от меня в Нью-Йорке, то мы несколько раз встречаемся лично, как за чашкой кофе, так и во время свадебных приготовлений. Я поняла, что такая услуга должна стоит как минимум несколько тысяч долларов.

Все еще не установив точный ценник, я выбрала несколько стратегий, из которых в конце концов выстроила итоговую систему с учетом совершенных ошибок. И вот как я к ней пришла.

Я изучила услуги организаторов свадеб

Я не обучалась брендингу и ценообразованию. В колледже я специализировалась на поэзии, а затем много лет работала копирайтером. Bridesmaid for Hire — мой первый бизнес.

До официального запуска я внимательно изучила то, как свадебные организаторы и координаторы оценивают свою работу. И хотя я предлагала совсем другие услуги, мне показалось, что их подход к делу поможет мне смоделировать собственный.

Базовый пакет свадебного организатора включает фиксированную плату за пребывание на свадьбе в течение определенного количества часов и несколько предсвадебных встреч. Я решила следовать этой модели.

Я установила базовую цену в размере около $2 тысяч за восемь часов пребывания на свадьбе и три предварительных встречи. Дорога, проживание и платье для подружки невесты, которое выбирает и заказывает клиентка, оплачиваются отдельно. Цена за платье варьируется от $425 за свадьбу в Вашингтоне до $750 — на Багамах.

Я совершала ошибки

Несмотря на точно установленные пакеты услуг, клиенты звонили, когда хотели, присылали поздние сообщения и длинные электронные письма, на чтение которых уходило по 10 минут, а на ответ — еще больше.

Спустя несколько свадеб я поняла, что мне нужно установить границы и лучше структурировать пакет услуг.

Я создала дополнительное предложение стоимостью от $1 тысячи для тех, кто хотел получить полную круглосуточную поддержку до свадьбы, включающую сообщения, звонки и электронные письма в любое время. Базовые услуги в $2 тысячи оплачивались отдельно.

Я также добавила такие опции, как разовые звонки (от $200 в час) и участие в организации девичника или репетиционного ужина (от $500 за мероприятие).

Однако многим клиентам казалось, что они нанимают не просто подружку невесты, а друга, к которому можно обратиться в любое время. Я поняла, что нельзя этого допускать, иначе вся моя жизнь будет крутиться только вокруг них, а бизнес не будет приносить достаточного дохода.

Я училась у клиентов

Клиенты часто обращались с необычными просьбами, например написать за них клятвы или сходить в кино, чтобы отвлечься от стресса. Я поняла, что для удовлетворения этих запросов мне нужно установить соответствующую цену, исходя из количества часов работы.

В подобном бизнесе главное — оставаться гибким и, сталкиваясь со странными запросами или желанием дружеского общения, рассчитывать индивидуальную цену для каждого действия.

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Фото на обложке: Джен Гланц