Инвестировать в NFT проще, чем в стартап. Приложение Party Round хочет это изменить

Чтобы поддержать стартап на ранних стадиях, инвесторам приходится обращаться к юристам и проходить через длительный бумажный процесс. Хорди Хейс и Сара Чейз решили упростить сбор средств для основателей и создали приложение Party Round.
Когда-то друг Хейса решил вложить $500 в его предыдущую компанию. Однако юрист сообщил, что оформление бумаг обойдется дороже, чем сама инвестиция.
«Мы посчитали, что это немного нелепо, когда можно вложить $100 тысяч в NFT какого-то незнакомца, — рассказал Хейс. — Но если ваш друг активно собирает средства, то вам нужно обращаться к юристам и DocuSign, а также использовать банковские переводы и прочие устаревшие процессы».
Так появился Party Round. Сервис позволяет с легкостью получать средства от друзей через SAFE (Simple Agreement for Future Equity), обрабатывать документы и отправлять средства. Заключая SAFE, инвестор договаривается с основателем о покупке доли компании в будущем по заранее фиксированному курсу.
Сейчас Party Round находится на стадии закрытого бета-тестирования. Party Round — термин, описывающий раунд, в который участвуют десятки инвесторов. Стартап использовал собственное приложение, чтобы собрать предпосевное финансирование от Gradient Ventures и примерно 50 бизнес-ангелов — настоящий party round.
Недавно стартап объявил о том, что собрал еще $7 млн в посевном раунде, возглавляемом Andreessen Horowitz и его фондом Cultural Leadership Fund. Среди прочих инвесторов — Seven Seven Six, Abstract Ventures и Shrug Capital.
В лист ожидания Party Round уже записались тысячи человек. По данным стартапа, во время бета-тестирования с основателями JuneShine, Popshop, Eco и Commsor, приложение обрабатывало в среднем $200 тысяч в день. Сейчас оно работает бесплатно, но команда изучает варианты получения дохода.
Чтобы привлечь к себе такое внимание, Party Round активно развивала свой бренд в Twitter с помощью мемов. К примеру, компания представила Startup Ipsum — генератор, который создает бредовые заголовки и тексты, посвященные стартапам.
Drop 001 — Startup Ipsum— Party Round (@PartyRound) June 14, 2021
We built a dummy text generator for Tech Twitter. "It's like GPT-3 started reading TechCrunch."https://t.co/3f8PnRw9lT
«Мы хотели, чтобы Party Round выглядел и ощущался как настоящий интернет-проект, — рассказал Хейс. — А это значит, что нужно общаться в естественных для него форматах, таких как мемы и тому подобное».
Вскоре Party Round объявила о сборе средств и закрыла раунд в размере $7 млн. Поскольку бета-версия приложения использует только SAFE, который подходит для ранних этапов финансирования, компания не использовала собственное приложение в последнем раунде.
По словам Хейса, помимо привлечения инвесторов и повышения узнаваемости среди основателей, кампания в Twitter помогла набрать более половины ее удаленной команды, которая состоит из 12 человек.
Несмотря на большое количество заинтересованных, на данным момент Party Round не планирует превращать приложение в маркетплейс, где инвесторы и основатели могут находить друг друга. Вместо этого она хочет сосредоточиться на сделках среди друзей и упростить сбор средств — как $500 от друга, так и $50 тысяч от фонда.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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