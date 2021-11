Инвестировать в NFT проще, чем в стартап. Приложение Party Round хочет это изменить

Когда-то друг Хейса решил вложить $500 в его предыдущую компанию. Однако юрист сообщил, что оформление бумаг обойдется дороже, чем сама инвестиция.

«Мы посчитали, что это немного нелепо, когда можно вложить $100 тысяч в NFT какого-то незнакомца, — рассказал Хейс. — Но если ваш друг активно собирает средства, то вам нужно обращаться к юристам и DocuSign, а также использовать банковские переводы и прочие устаревшие процессы».

Так появился Party Round. Сервис позволяет с легкостью получать средства от друзей через SAFE (Simple Agreement for Future Equity), обрабатывать документы и отправлять средства. Заключая SAFE, инвестор договаривается с основателем о покупке доли компании в будущем по заранее фиксированному курсу.

Сейчас Party Round находится на стадии закрытого бета-тестирования. Party Round — термин, описывающий раунд, в который участвуют десятки инвесторов. Стартап использовал собственное приложение, чтобы собрать предпосевное финансирование от Gradient Ventures и примерно 50 бизнес-ангелов — настоящий party round.

Недавно стартап объявил о том, что собрал еще $7 млн в посевном раунде, возглавляемом Andreessen Horowitz и его фондом Cultural Leadership Fund. Среди прочих инвесторов — Seven Seven Six, Abstract Ventures и Shrug Capital.

В лист ожидания Party Round уже записались тысячи человек. По данным стартапа, во время бета-тестирования с основателями JuneShine, Popshop, Eco и Commsor, приложение обрабатывало в среднем $200 тысяч в день. Сейчас оно работает бесплатно, но команда изучает варианты получения дохода.

Чтобы привлечь к себе такое внимание, Party Round активно развивала свой бренд в Twitter с помощью мемов. К примеру, компания представила Startup Ipsum — генератор, который создает бредовые заголовки и тексты, посвященные стартапам.

«Мы хотели, чтобы Party Round выглядел и ощущался как настоящий интернет-проект, — рассказал Хейс. — А это значит, что нужно общаться в естественных для него форматах, таких как мемы и тому подобное».

Вскоре Party Round объявила о сборе средств и закрыла раунд в размере $7 млн. Поскольку бета-версия приложения использует только SAFE, который подходит для ранних этапов финансирования, компания не использовала собственное приложение в последнем раунде.

По словам Хейса, помимо привлечения инвесторов и повышения узнаваемости среди основателей, кампания в Twitter помогла набрать более половины ее удаленной команды, которая состоит из 12 человек.

Несмотря на большое количество заинтересованных, на данным момент Party Round не планирует превращать приложение в маркетплейс, где инвесторы и основатели могут находить друг друга. Вместо этого она хочет сосредоточиться на сделках среди друзей и упростить сбор средств — как $500 от друга, так и $50 тысяч от фонда.

