Google будет платить разработчикам игр в зависимости от количества игровых сессий

Google пересмотрит подход к расчетам с разработчиками игр: теперь между ними будет распределяться 70% выручки, полученной с игр. Оплата будет зависеть от вовлеченности пользователей. Руководитель и специалист по скаунтингу Raw Fury Йохан Торессон указывает, что это может привести к созданию искусственно затянутых игр и поставить под удар независимые проекты.

Разработчики, чьи игры представлены в плане подписки Stadia Pro, получат 70% от выручки платформы. Их доля будет зависеть от вовлеченности игроков в конкретную игру. Для этого учитываются не общие часы, а количество сессий.

Некоторые игровые платформы предлагают комбинированную оплату: часть суммы разработчик получает за размещение игры в сервисе, а последующий доход — в зависимости от взаимодействия пользователей. Представитель Google отказался уточнить, включает ли новая система оплаты авансовые платежи.

Кроме этого, для новых игр комиссия на первые $3 млн выручки будет снижена.

Руководитель и специалист по скаунтингу издателя Raw Fury Йохан Торессон рассказал Axios, что оплата за взаимодействие повлияет на подход к разработке. Игры будут заставлять пользователей «входить в систему каждый день, вкладывать в игру каждый час бодрствования», — говорит он.

«Проекты будут раздуты ненужным контентом, просто чтобы удержать игроков», — считает Йохан Торессон из Raw Fury.

Он отмечает, что некоторые игры могут привлечь внимание просто потому, что в них достаточно весело играть каждый день. И игровые планы по подписке, похоже, поощряют людей пробовать игры, которые они иначе не увидели бы или не купили.

Но новый подход к оплате беспокоит Торессона и других представителей отрасли и может поставить под удар судьбу независимых проектов.

«Эта модель не имела бы смысла для определения ценности таких произведений, как "Женщины" Буковски, "Молоты по кости" Кассандры Хоу или "Необратимость" Гаспара Ноэ по количеству времени, потраченного на их чтение или просмотр (или количеству раз, когда они перечитываются и пересматриваются), так почему нужно применять ее для игр?» — говорит он.

Бизнес-модели игровой индустрии всегда влияли на оплату разработчиков и на контент, которые они создают. Это началось еще в 1980-х годах, когда авторы аркад для игровых автоматов намеренно усложняли игры, чтобы получать вознаграждение.

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