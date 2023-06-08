«Базальт СПО» и «Киберпротект» обеспечат бесшовный переход ИТ-инфраструктуры с ОС Windows на ОС «Альт»

В совместных планах компаний — добавить продукты «Киберпротекта» в репозиторий «Базальт СПО» «Сизиф», а также разработать механизм бесшовного перевода ИТ-инфраструктур заказчиков с ОС Windows на ОС «Альт» без риска потери данных и с сохранением непрерывности бизнеса.

Весной этого года в рамках саммита Softline Deep Dive, который проходил 10-13 апреля в Казани, разработчик российских ОС «Альт» «Базальт СПО» и разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред «Киберпротект» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Российские разработчики «Базальт СПО» и «Киберпротект» сотрудничают на протяжении пяти лет: компании поддерживают совместимость ОС «Альт» со всеми версиями продукта «Кибер Бэкап» (разработка «Киберпротекта») — комплексное решение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков — и обеспечивают корректность их работы. В 2023 году отношения компаний вышли на качественно новый уровень: «Киберпротект» стала одним из стратегических партнеров «Базальт СПО».

Такое тесное сотрудничество предполагает, что компании не только продолжат работу по поддержке совместимости продуктов от версии к версии, но также интегрируют системы резервного копирования «Кибер Бэкап» в ОС «Альт», чтобы обеспечить заказчикам эффективный и быстрый переход на российские программные решения, легкость в дальнейшей эксплуатации продуктов, а также сохранность информации.

Алмаз Валиуллин, директор филиала компании «Киберпротект» в Иннополисе

Включение продуктов «Киберпротекта» в репозиторий «Сизиф»дает возможность пользователям быстро установить и протестировать продукты, что значительно упрощает процесс принятия решения. Уже сегодня поддержка ОС «Альт» интегрирована в весь процесс разработки, и даже в небольших минорных обновлениях версий продукты проходят проверку на совместимость с операционными системами. Это значит, наши общие заказчики могут быть уверены, что корректная совместная работа будет сохраняться и дальше. Стратегическое соглашение наших компаний гарантирует серьезное и долгое партнерство.

В начале 2023 года «Базальт СПО» обновила стратегию развития партнерской экосистемы, которую представила 22 мая на масштабной конференции «Технологический суверенитет вместе». Компании важно включать в сообщество стратегических партнеров разработчиков, которые не только обладают высокими профессиональными компетенциями, но и ставят обеспечение технологического суверенитета страны в качестве главного приоритета в работе, поскольку сейчас из-за ухода одних вендров и прихода других государственные учреждения, компании и простые пользователи в России столкнулись с определенными вызовами. И одной из основных целей «Базальт СПО» видит в том, чтобы помочь заказчикам в короткие сроки перестроить ИТ-ландшафт. И это видение у компаний «Базальт СПО» и «Киберпротект» совпадает.

По словам Алмаза Валиуллина, быстро и эффективно перестроить ИТ-ландшафт компаний в России возможно только благодаря совместной скоординированной работе разработчиков: «Стратегическое соглашение компаний “Базальт СПО” и “Киберпротект” определяет конкретный план действий для того, чтобы в короткие сроки эффективно построить импортонезависимую экосистему на смену той, к которой привыкли заказчики. Наши западные коллеги неплохо закрывали многие задачи — нам же предстоит в короткие сроки реализовать решения еще более высокого уровня».

Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО»

В нашем понимании технологический суверенитет российской ИТ-индустрии возможен только при наличии собственных технологий, для операционных систем — открытой инфраструктуры разработки. Семейство ОС «Альт» существует на базе независимого проекта «Сизиф», который более 20 лет создает и развивает такую оригинальную инфраструктуру на серверной базе «Базальт СПО».

Миграция на свободные решения с проприетарных — достаточно сложный и длительный процесс. Важнейшую роль в нем играет возможность работы в гетерогенной инфраструктуре и широкая база совместимости с другими российскими и международными проектами. Система резервного копирования «Кибер Бэкап» — одно из лучших, я бы даже сказал, неотъемлемых решений при переходе.

«Кибер Бэкап» — флагманский продукт компании «Киберпротект». Решение дает клиентам уверенность, что данные надежно защищены и в случае потери их можно будет легко восстановить. Более того, инструментарий позволяет быстро и эффективно перенести данные из одной операционной системы в другую.

«Для заказчика принципиально важно, чтобы вендор поддерживал наибольшее количество платформ: и российских, и западных, а также большой спектр их версий. Наши продукты предлагают широкое покрытие различных приложений, а также обеспечивают безопасную и контролируемую миграцию с западных решений на российские, в частности, на ОС “Альт”», — Алмаз Валиуллин.

Важно и то, что «Киберпротект» создает продукты, которые доступны для всех пользователей независимо от их квалификации. Они отличаются удобным интерфейсом с централизованным управлением, полной и наглядной информацией о защищаемых данных, непрерывным отслеживанием всех процессов.

Компания придерживается идеи, что не все организации могут позволить себе содержать широкий штат специалистов для решения отдельных задач — обычно компании нанимают профессионалов широкого профиля, которые не обладают глубокими знаниями во всех областях, и для таких организаций очень важны простые в использовании продукты.

Но на самом деле простота и удобство решений важна даже тем компаниям, у которых есть квалифицированные, компетентные в узких областях администраторы, ведь эти качества продукта значительно экономят время при работе с ними. А когда специалисты не должны заниматься рутинными задачами, они переключаются на более креативную и интересную для них деятельность.

Функционал продуктов «Киберпротект» также позволяет обеспечивать перенос систем между различными физическими машинами, так как зачастую в процессе миграции с зарубежных решений на российские возникает не только необходимость переноса данных с ОС Windows на ОС «Альт», но и, например, переноса системы с одной аппаратной платформы на другую. Эти процессы сопровождаются рядом трудностей, которые «Киберпротекту» еще предстоит преодолеть в том числе благодаря сотрудничеству с «Базальт СПО». Сейчас компании работают и в этом направлении.

Фото на обложке: Nick Beer / Shutterstock

Реклама

ООО «Базальт СПО»

erid: 4CQwVszH9pUhpfAJ2iG

ООО «Киберпротект»

erid: 4CQwVszH9pUhpfAJMas