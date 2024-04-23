Как найти персонального ассистента

С ростом бизнеса и увеличением количества ежедневных задач руководители приходят к выводу, что им нужен личный ассистент. Помощник может сделать рабочую нагрузку проще, понятнее и легче, так как возьмет на себя рутинные задачи и будет организовывать день своего руководителя.
Почему может понадобиться помощник, какие качества важны при его выборе и как провести процесс найма — читайте в материале.
Содержание
- Зачем нужен ассистент?
- Главные качества ассистента
- Анализируем потребность в личном ассистенте
- Формируем заявление на вакансию ассистента
- Определяемся с кандидатурой
- Определяемся с задачами помощника
- Как правильно делегировать свои задачи?
Зачем нужен ассистент?
Прежде чем начать поиск ассистента, важно четко понять, действительно ли он вам необходим. Обычно ассистентов нанимают по простой причине — чтобы заниматься тем, на что у руководителя просто нет времени. Например, это составление графика встреч, выполнение простых задач, ведение таблиц и много другое. Это все еще важно, но не требует контроля начальника.
Главная задача помощника — навести порядок в текущих процессах и подготовить необходимую информацию. Это не только улучшает общую продуктивность, но и позволяет руководителю не заниматься мелочами и больше сосредоточиться на стратегических задачах.
Если ваша рабочая нагрузка постоянно растет и вы чувствуете, что тратите время на рутинные задачи, которые можно делегировать, возможно, пришло время задуматься о поиске личного помощника.
Главные качества ассистента
Для помощника руководителя необходимы следующие качества:
- Быстрая реакция и гибкость в принятии решений. Идеальный ассистент способен оперативно решать задачи на высоком уровне и быть эффективным в стрессовых ситуациях. Он должен действовать быстро и разумно в критических условиях, иначе станет скорее обузой, чем поддержкой.
- Высокий уровень ответственности. Ассистент должен подходить к задачам с полной ответственностью и быть внимательным к деталям. Например, при организации деловой поездки он должен не только забронировать транспорт и жильё, но и учесть личные предпочтения руководителя относительно места проживания и услуг. Это включает в себя выбор отеля, проверку наличия свободных номеров и удобства поездки.
- Способность к самообучению и самостоятельности. Современный ассистент должен уметь быстро обучаться новым навыкам без посторонней помощи. Например, если необходимо срочно заполнить электронную таблицу, к которой он не имел доступа ранее, он должен быть в состоянии самостоятельно найти необходимую информацию и инструкции, не отвлекая руководителя или коллег.
Анализируем потребность в личном ассистенте
Личный помощник сможет значительно облегчить жизнь занятого руководителя. Итак, вам просто необходим ассистент, если вы начали замечать следующее:
- Уровень продуктивности значительно упал. Вы чувствуете, что стали не так эффективны и выполняете меньше задач, чем раньше. Возможно, вы тратите много времени на рутину? Планирование графика или написание отчетов можно было бы поручить ассистенту.
- Работа начинает медленно, но верно превращаться в хаос. Задержки, сорванные сроки, снежный ком из нерешённых вопросов — всё это признаки того, что вам нужна помощь. Личный ассистент поможет восстановить порядок и эффективно управлять делами.
- Снизилось качество работы с сотрудниками. Если команда часто ждёт вашего внимания или подтверждения их действий, это может свидетельствовать о перегрузке. Ассистент сможет ускорить обработку запросов и улучшить коммуникацию в команде.
- Не удаётся быть полностью вовлечённым в работу. Постоянно думая о предстоящих встречах, вы не сможете сфокусироваться.
- Круглосуточная работа, которая никогда не заканчивается. Руководители тоже должны отдыхать и знать, что такое выходной, отпуск и отдых. В противном случае можно выгореть эмоционально, и работа станет просто невыносимой.
- Упускаются крупные возможности для вашего бизнеса. Не хватает времени, чтобы изучить новые направления или просто пообедать? Пора оптимизировать расписание, и с этим вполне справится профессиональный ассистент.
Если хотя бы один из пунктов подошёл, стоит задуматься о том, чтобы нанять помощника. О том, как правильно составить объявление и найти бизнес-ассистента, читайте ниже.
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Формируем заявление на вакансию ассистента
Разместить вакансию можно на профессиональных сайтах поиска работы: hh.ru и Буду, в соцсетях, включая группы и страницы компании, или на платных платформах, где есть возможность продвижения.
Есть и другой вариант — личные социальные сети или сайт руководителя. Здесь вакансию заметят те, кто заинтересован в работе с экспертом.
Включите в текст всю необходимую информацию. Пример вакансии ниже:
Введение:
Название компании: [Название вашей компании]
Краткое описание: [Краткое описание деятельности компании, основные продукты или услуги]
Основные обязанности:
Мы ищем персонального ассистента, который будет поддерживать повседневную эффективность руководителя, выполняя следующие задачи:
- планирование и координация встреч,
- ведение деловой переписки и документации,
- организация деловых поездок,
- управление текущими запросами и задачами.
Этот список обязанностей может расширяться в зависимости от потребностей бизнеса.
Требуемые качества и навыки:
- высокая степень ответственности и внимание к деталям,
- способность к гибкому решению проблем и управлению в стрессовых ситуациях,
- пунктуальность и навыки эффективного временного планирования,
- готовность к быстрому обучению и самостоятельности,
- опыт работы приветствуется, но для амбициозных новичков предусмотрено обучение.
Условия работы:
- график работы: полный рабочий день с одним выходным днем в неделю для предотвращения профессионального выгорания,
- заработная плата: от … до … в зависимости от опыта и квалификации,
- испытательный срок с возможным пересмотром заработной платы по его окончании.
Как подать заявку:
- Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на [адрес электронной почты].
- Заявки принимаются до [крайний срок подачи заявок].
Определяемся с кандидатурой
Прежде всего, определитесь, какой вариант предпочтительнее: нанятый персональный ассистент или удаленный помощник.
В первом случае ассистент будет помогать непосредственно вам, а спустя время он погрузится во все основные бизнес процессы, разберётся в специфике и сможет самостоятельно принимать решения.
Фото в тексте: ImageFlow /
Второй вариант предполагает сотрудничество с сервисом удалённых помощников — это агрегаторы специалистов, которые будут выполнять универсальные задачи. Это может быть и дешевле (что редкость), но далеко не практичнее. Такие ассистенты могут выполнять базовые задачи: забронировать отель, найти какой-нибудь товар, но передать им что-то более ответственное будет нельзя.
Работать с личным помощником куда удобнее, при тесном контакте вы сможете больше общаться, выстраивать эффективную коммуникацию.
Следуйте этим рекомендациям, чтобы найти квалифицированного ассистента себе в команду:
- Не жалейте времени на поиск и подбор. Всегда есть проверенный hh.ru, но в данный момент классных специалистов можно найти и через Telegram. Доступны отдельные каналы, посвященные личным ассистентам.
- Отфильтруйте кандидатов. Вы можете сделать это самостоятельно или использовать инструменты искусственного интеллекта, например ChatGPT.
- Сформируйте тестовое задание для кандидатов. Предложите выполнить небольшое задание, которое позволит оценить их компетенции, но не займет много времени.
- Переходите к интервью. Проведите собеседования с теми, кто успешно справился с тестовым заданием. Задавайте вопросы, требующие развернутых ответов. После выбора кандидата обсудите с ним объём работы, график и оплату труда, чтобы избежать недопонимания в будущем.
Определяемся с задачами помощника
Если вы решили нанять ассистента, важно правильно организовать процесс делегирования задач. Перед началом работы сформулируйте чёткий перечень задач, которые вы хотите поручить помощнику. Это могут быть:
- обработка обращений клиентов,
- ежедневная корпоративная переписка,
- создание презентаций и оформление документации,
- контроль выполнения задач команды,
- координация работы с контрагентами,
- исследование рынка и анализ данных,
- личные поручения, такие как бронирование ресторанов и покупка билетов.
Делегировав эти задачи, вы освободите рабочий день от рутины и сможете сконцентрироваться на чем-то новом и масштабном.
Стоит понимать, что конечный список будет зависеть от вас, ваших желаний и классификации специалиста. Но чем больше задач выполняет сотрудник, тем дороже обойдутся его услуги.
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Как правильно делегировать свои задачи?
Если ассистент уже нанят, то теперь стоит определить, как нужно правильно делегировать задачи:
- Пишите конкретные требования. Уточните требования к каждой задаче, предоставляя чёткие инструкции и примеры выполненных работ, если это возможно. Создайте детализированное техническое задание, указав сроки и желаемые результаты.
- Давайте грамотное ТЗ. В задании будут описаны задачи, лежащие на сотруднике. Обозначьте этапы и сроки выполнения. Укажите желаемые метрики. Подготовьте справочную информацию, контакты клиентов и контрагентов, аналитику — все, что поможет человеку в работе.
- Проведите обучение. Ошибочно думать, что ассистенту не нужен онбординг на новом рабочем месте. Давайте обратную связь и подробные ответы. И не забывайте уточнять, все ли понятно — иногда люди не хотят задавать вопросы, боясь за свою репутацию.
- Поощряйте самостоятельность и инициативу. Не пытайтесь контролировать все — это позволит ассистенту развивать личную ответственность и управленческие навыки.
- Следите за итогами на постоянной основе. Регулярно проверяйте результаты работы ассистента, сосредотачиваясь на конечных итогах, а не на процессе выполнения. Определяйте периоды для анализа и используйте это время для корректировки задач и методов работы.
- Мотивируйте. Не забывайте поощрять ассистента как материально, так и нематериально. Признание его или её вклада в успех компании может значительно повысить лояльность и производительность.
Квалифицированный личный помощник может стать решением многих рутинных проблем, позволив сосредоточиться на приоритетных задачах. Однако помните, что качественная работа требует адекватной оплаты и вложений в профессиональное развитие вашего помощника.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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