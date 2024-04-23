Как найти персонального ассистента

Почему может понадобиться помощник, какие качества важны при его выборе и как провести процесс найма — читайте в материале.

С ростом бизнеса и увеличением количества ежедневных задач руководители приходят к выводу, что им нужен личный ассистент. Помощник может сделать рабочую нагрузку проще, понятнее и легче, так как возьмет на себя рутинные задачи и будет организовывать день своего руководителя.

Содержание

Зачем нужен ассистент?

Прежде чем начать поиск ассистента, важно четко понять, действительно ли он вам необходим. Обычно ассистентов нанимают по простой причине — чтобы заниматься тем, на что у руководителя просто нет времени. Например, это составление графика встреч, выполнение простых задач, ведение таблиц и много другое. Это все еще важно, но не требует контроля начальника.

Главная задача помощника — навести порядок в текущих процессах и подготовить необходимую информацию. Это не только улучшает общую продуктивность, но и позволяет руководителю не заниматься мелочами и больше сосредоточиться на стратегических задачах.





Если ваша рабочая нагрузка постоянно растет и вы чувствуете, что тратите время на рутинные задачи, которые можно делегировать, возможно, пришло время задуматься о поиске личного помощника.

Главные качества ассистента

Для помощника руководителя необходимы следующие качества:

Быстрая реакция и гибкость в принятии решений. Идеальный ассистент способен оперативно решать задачи на высоком уровне и быть эффективным в стрессовых ситуациях. Он должен действовать быстро и разумно в критических условиях, иначе станет скорее обузой, чем поддержкой.

Идеальный ассистент способен оперативно решать задачи на высоком уровне и быть эффективным в стрессовых ситуациях. Он должен действовать быстро и разумно в критических условиях, иначе станет скорее обузой, чем поддержкой. Высокий уровень ответственности. Ассистент должен подходить к задачам с полной ответственностью и быть внимательным к деталям. Например, при организации деловой поездки он должен не только забронировать транспорт и жильё, но и учесть личные предпочтения руководителя относительно места проживания и услуг. Это включает в себя выбор отеля, проверку наличия свободных номеров и удобства поездки.

Ассистент должен подходить к задачам с полной ответственностью и быть внимательным к деталям. Например, при организации деловой поездки он должен не только забронировать транспорт и жильё, но и учесть личные предпочтения руководителя относительно места проживания и услуг. Это включает в себя выбор отеля, проверку наличия свободных номеров и удобства поездки. Способность к самообучению и самостоятельности. Современный ассистент должен уметь быстро обучаться новым навыкам без посторонней помощи. Например, если необходимо срочно заполнить электронную таблицу, к которой он не имел доступа ранее, он должен быть в состоянии самостоятельно найти необходимую информацию и инструкции, не отвлекая руководителя или коллег.

Анализируем потребность в личном ассистенте

Личный помощник сможет значительно облегчить жизнь занятого руководителя. Итак, вам просто необходим ассистент, если вы начали замечать следующее:

Уровень продуктивности значительно упал. Вы чувствуете, что стали не так эффективны и выполняете меньше задач, чем раньше. Возможно, вы тратите много времени на рутину? Планирование графика или написание отчетов можно было бы поручить ассистенту. Работа начинает медленно, но верно превращаться в хаос. Задержки, сорванные сроки, снежный ком из нерешённых вопросов — всё это признаки того, что вам нужна помощь. Личный ассистент поможет восстановить порядок и эффективно управлять делами. Снизилось качество работы с сотрудниками. Если команда часто ждёт вашего внимания или подтверждения их действий, это может свидетельствовать о перегрузке. Ассистент сможет ускорить обработку запросов и улучшить коммуникацию в команде. Не удаётся быть полностью вовлечённым в работу. Постоянно думая о предстоящих встречах, вы не сможете сфокусироваться. Круглосуточная работа, которая никогда не заканчивается. Руководители тоже должны отдыхать и знать, что такое выходной, отпуск и отдых. В противном случае можно выгореть эмоционально, и работа станет просто невыносимой. Упускаются крупные возможности для вашего бизнеса. Не хватает времени, чтобы изучить новые направления или просто пообедать? Пора оптимизировать расписание, и с этим вполне справится профессиональный ассистент.

Если хотя бы один из пунктов подошёл, стоит задуматься о том, чтобы нанять помощника. О том, как правильно составить объявление и найти бизнес-ассистента, читайте ниже.

Читайте по теме:

Каково это — быть «вторым пилотом» в компании? Бизнес-ассистент — о своей работе и нужных компетенциях

Штатное расписание: как правильно составить и вести

Формируем заявление на вакансию ассистента

Разместить вакансию можно на профессиональных сайтах поиска работы: hh.ru и Буду, в соцсетях, включая группы и страницы компании, или на платных платформах, где есть возможность продвижения.

Есть и другой вариант — личные социальные сети или сайт руководителя. Здесь вакансию заметят те, кто заинтересован в работе с экспертом.

Включите в текст всю необходимую информацию. Пример вакансии ниже:

Введение:

Название компании: [Название вашей компании]

Краткое описание: [Краткое описание деятельности компании, основные продукты или услуги]

Основные обязанности:

Мы ищем персонального ассистента, который будет поддерживать повседневную эффективность руководителя, выполняя следующие задачи:

планирование и координация встреч,

ведение деловой переписки и документации,

организация деловых поездок,

управление текущими запросами и задачами.

Этот список обязанностей может расширяться в зависимости от потребностей бизнеса.

Требуемые качества и навыки:

высокая степень ответственности и внимание к деталям,

способность к гибкому решению проблем и управлению в стрессовых ситуациях,

пунктуальность и навыки эффективного временного планирования,

готовность к быстрому обучению и самостоятельности,

опыт работы приветствуется, но для амбициозных новичков предусмотрено обучение.

Условия работы:

график работы: полный рабочий день с одним выходным днем в неделю для предотвращения профессионального выгорания,

заработная плата: от … до … в зависимости от опыта и квалификации,

испытательный срок с возможным пересмотром заработной платы по его окончании.

Как подать заявку:

Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на [адрес электронной почты].

Заявки принимаются до [крайний срок подачи заявок].

Определяемся с кандидатурой

Прежде всего, определитесь, какой вариант предпочтительнее: нанятый персональный ассистент или удаленный помощник.

В первом случае ассистент будет помогать непосредственно вам, а спустя время он погрузится во все основные бизнес процессы, разберётся в специфике и сможет самостоятельно принимать решения.

Фото в тексте: ImageFlow / Shutterstock

Второй вариант предполагает сотрудничество с сервисом удалённых помощников — это агрегаторы специалистов, которые будут выполнять универсальные задачи. Это может быть и дешевле (что редкость), но далеко не практичнее. Такие ассистенты могут выполнять базовые задачи: забронировать отель, найти какой-нибудь товар, но передать им что-то более ответственное будет нельзя.

Работать с личным помощником куда удобнее, при тесном контакте вы сможете больше общаться, выстраивать эффективную коммуникацию.



Следуйте этим рекомендациям, чтобы найти квалифицированного ассистента себе в команду:

Не жалейте времени на поиск и подбор. Всегда есть проверенный hh.ru, но в данный момент классных специалистов можно найти и через Telegram. Доступны отдельные каналы, посвященные личным ассистентам.

Всегда есть проверенный hh.ru, но в данный момент классных специалистов можно найти и через Telegram. Доступны отдельные каналы, посвященные личным ассистентам. Отфильтруйте кандидатов. Вы можете сделать это самостоятельно или использовать инструменты искусственного интеллекта, например ChatGPT.

Вы можете сделать это самостоятельно или использовать инструменты искусственного интеллекта, например ChatGPT. Сформируйте тестовое задание для кандидатов. Предложите выполнить небольшое задание, которое позволит оценить их компетенции, но не займет много времени.

Предложите выполнить небольшое задание, которое позволит оценить их компетенции, но не займет много времени. Переходите к интервью. Проведите собеседования с теми, кто успешно справился с тестовым заданием. Задавайте вопросы, требующие развернутых ответов. После выбора кандидата обсудите с ним объём работы, график и оплату труда, чтобы избежать недопонимания в будущем.

Определяемся с задачами помощника

Если вы решили нанять ассистента, важно правильно организовать процесс делегирования задач. Перед началом работы сформулируйте чёткий перечень задач, которые вы хотите поручить помощнику. Это могут быть:

обработка обращений клиентов, ежедневная корпоративная переписка, создание презентаций и оформление документации, контроль выполнения задач команды, координация работы с контрагентами, исследование рынка и анализ данных, личные поручения, такие как бронирование ресторанов и покупка билетов.

Делегировав эти задачи, вы освободите рабочий день от рутины и сможете сконцентрироваться на чем-то новом и масштабном.

Стоит понимать, что конечный список будет зависеть от вас, ваших желаний и классификации специалиста. Но чем больше задач выполняет сотрудник, тем дороже обойдутся его услуги.

Читайте по теме:

Как делегировать задачи правильно

Обучающие курсы и полезные ИИ-сервисы: с чего начать молодому предпринимателю

Как правильно делегировать свои задачи?

Если ассистент уже нанят, то теперь стоит определить, как нужно правильно делегировать задачи:

Пишите конкретные требования. Уточните требования к каждой задаче, предоставляя чёткие инструкции и примеры выполненных работ, если это возможно. Создайте детализированное техническое задание, указав сроки и желаемые результаты.

Уточните требования к каждой задаче, предоставляя чёткие инструкции и примеры выполненных работ, если это возможно. Создайте детализированное техническое задание, указав сроки и желаемые результаты. Давайте грамотное ТЗ. В задании будут описаны задачи, лежащие на сотруднике. Обозначьте этапы и сроки выполнения. Укажите желаемые метрики. Подготовьте справочную информацию, контакты клиентов и контрагентов, аналитику — все, что поможет человеку в работе.

В задании будут описаны задачи, лежащие на сотруднике. Обозначьте этапы и сроки выполнения. Укажите желаемые метрики. Подготовьте справочную информацию, контакты клиентов и контрагентов, аналитику — все, что поможет человеку в работе. Проведите обучение. Ошибочно думать, что ассистенту не нужен онбординг на новом рабочем месте. Давайте обратную связь и подробные ответы. И не забывайте уточнять, все ли понятно — иногда люди не хотят задавать вопросы, боясь за свою репутацию.

Ошибочно думать, что ассистенту не нужен онбординг на новом рабочем месте. Давайте обратную связь и подробные ответы. И не забывайте уточнять, все ли понятно — иногда люди не хотят задавать вопросы, боясь за свою репутацию. Поощряйте самостоятельность и инициативу. Не пытайтесь контролировать все — это позволит ассистенту развивать личную ответственность и управленческие навыки.

Не пытайтесь контролировать все — это позволит ассистенту развивать личную ответственность и управленческие навыки. Следите за итогами на постоянной основе. Регулярно проверяйте результаты работы ассистента, сосредотачиваясь на конечных итогах, а не на процессе выполнения. Определяйте периоды для анализа и используйте это время для корректировки задач и методов работы.

Регулярно проверяйте результаты работы ассистента, сосредотачиваясь на конечных итогах, а не на процессе выполнения. Определяйте периоды для анализа и используйте это время для корректировки задач и методов работы. Мотивируйте. Не забывайте поощрять ассистента как материально, так и нематериально. Признание его или её вклада в успех компании может значительно повысить лояльность и производительность.

Квалифицированный личный помощник может стать решением многих рутинных проблем, позволив сосредоточиться на приоритетных задачах. Однако помните, что качественная работа требует адекватной оплаты и вложений в профессиональное развитие вашего помощника.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock