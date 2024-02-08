Обучающие курсы и полезные ИИ-сервисы: с чего начать молодому предпринимателю

Согласно недавнему исследованию финансового журнала The Review of Financial Studies, годовой объём сделок, приходящихся на стартапы, в 2023 г. составил $4,7 млн. При этом, по статистике, лишь 10% запущенных стартапов выживают: 20% приходят к закрытию после года работы, 30% — в течение двух лет, а 50% уходят с рынка после пяти лет ведения бизнеса.
Возникает вопрос: можно научиться ведению бизнеса или нет. Мы считаем, что да. В этом вам помогут специализированные курсы по стратегии лидерства, взаимодействию с партнёрами и заказчиками, контролю кризисных ситуаций.
Списком стоящих курсов поделился Кир Витковский, основатель и архитектор алгоритмов онлайн-сервиса «Метранпаж». Участник RB Choice и 100 перспективных российских стартапов, привлекший в 2023 году 10 млн рублей в раунде краудинвестинга.
Для тех, кто только начинает путь в предпринимательстве
Искусство ведения бизнеса. Курс состоит из шести блоков: от аудита и правового обеспечения предприятия до бизнес-плана для тех, кто предпочитает комплексный подход.
Основы предпринимательства для неменеджеров. Программа от преподавателей НИУ ВШЭ, выходящая за рамки стандартного студенческого курса. Направлена на развитие предпринимательских компетенций с привлечением опыта действующих предпринимателей.
Анализ и моделирование бизнес-процессов. Десять недель обучения подходам и выявления причинно-следственных связей в бизнес-среде.
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Для тех, кто хочет научиться эффективному управлению
Курс по управлению командой. Программа для руководителей с опытом до трёх лет, включающая индивидуальные консультации. Отдельный курс для команды разработчиков также можно найти на сайте.
Универсальные компетенции по обеспечению личной эффективности. Модульный курс по управлению командой, лидерству и ведению коммуникации на основе 11 лонгридов.
Риск-менеджмент. Пока статистика не на стороне стартапов, перспектива провести оценку рисков компании звучит разумно.
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Для тех, кто хочет развить «мягкие» навыки
Основы успешного делового общения. Правила продуктивной бизнес-коммуникации для взаимодействия с деловыми партнёрами и выстраивания убедительной аргументации.
Эффективное делегирование. 14 шагов на пути к верному распределению и передаче задач.
Soft Skills: как мягко добиваться карьерных целей. Развитие критического мышления, креативности и умения работать в команде в одном флаконе.
Несмотря на результативность и уверенность позиции традиционного онлайн-обучения на рынке услуг, предлагаем взглянуть на этот процесс шире. Новое время диктует появление новых форматов, речь о которых пойдёт в следующем разделе.
По теме. Soft skills: Что это такое и как их прокачать
6 нейросетевых сервисов для начинающих предпринимателей
По данным 2023 года, к 2027 рынок AI достигнет отметки $407 млрд. Нынешние темпы роста, а также тот факт, что инвестиции в сфере искусственного интеллекта к 2030 году вырастут в 9–12 раз по сравнению с нынешним, не оставляет сомнений в значимости нейросетей для бизнеса. 96% компаний уже сейчас уверены в эффективности нейросетей, а для внедрения их в оптимизацию бизнес-процессов не всегда нужны специальные знания и навыки. Подходим к вопросу предпринимательства технологично: с точки зрения ИИ-сервисов, на которые можно переложить все рутинные задачи.
InnMind. Онлайн-калькулятор для стартаперов с англоязычным интерфейсом. Не только даёт приблизительную оценку стоимости проекта, но и предоставляет зарубежную базу венчурных инвесторов на пять тыс. контактов.
FounderPal. Генератор идей для бизнеса на основе ЦА, в течение десяти секунд дающий 12 бизнес-предложений для вашего проекта в зависимости от его типа. Шесть из них представлены в свободном доступе. Остальная часть доступна после регистрации.
MindOS. Сервис с цифровыми ассистентами, открывающий доступ к широкой базе ИИ-профессионалов под решение конкретных задач. Одна из самых необычных опций — обучение персонального ассистента на основе личных данных: рабочих и даже личных переписок с имитацией манеры вашего письма. Сервис — прекрасный образец делегирования.
ChatGPT. Давно знакомая всем нейросеть, о пользе которой вы наверняка знаете не всё. Она способна генерировать что угодно: от текста для бизнеса до маркетинговой стратегии и анализа конкурентов. Компании часто не воспринимают этот инструмент всерьёз. А он может оптимизировать работу даже в условиях ограниченности ресурсов.
Лайфхак: чтобы добиться лучшего результата, укажите об этом в командной строке текстовой нейросети, попросив, к примеру, задать 10 уточняющих вопросов для отработки запроса на максимуме возможностей.
Startingup.ai. Генератор идей на основе ключевых слов: от названия компании до расписанной бизнес-модели в семи стилях. Например, одна из рекомендаций по трём введённым словам почти полностью описала наш сервис. Идеально, если бы мы задумались о запуске в этом году.
App.leonardo.ai. Преимущество единственной в нашем списке иллюстративной нейросети заключается в прозрачности и дружелюбности интерфейса. Отлично дополнит генерацию текста изображениями для сайтов, брендинга, мерча и рекламы. Главное — ввести релевантный запрос, успешности которого можно добиться и без навыков промпт-инженерии. Достаточно использовать специализированные гайды.
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