Согласно недавнему исследованию финансового журнала The Review of Financial Studies, годовой объём сделок, приходящихся на стартапы, в 2023 г. составил $4,7 млн. При этом, по статистике, лишь 10% запущенных стартапов выживают: 20% приходят к закрытию после года работы, 30% — в течение двух лет, а 50% уходят с рынка после пяти лет ведения бизнеса.

Возникает вопрос: можно научиться ведению бизнеса или нет. Мы считаем, что да. В этом вам помогут специализированные курсы по стратегии лидерства, взаимодействию с партнёрами и заказчиками, контролю кризисных ситуаций.

Списком стоящих курсов поделился Кир Витковский, основатель и архитектор алгоритмов онлайн-сервиса «Метранпаж». Участник RB Choice и 100 перспективных российских стартапов, привлекший в 2023 году 10 млн рублей в раунде краудинвестинга.

Обучающие курсы и полезные ИИ-сервисы: с чего начать молодому предпринимателю