Собрать фулл-хаус: создаем идеальную команду на основе групповой динамики

Роли в команде: немного теории

Вероятно, вы сталкивались с командами, которые не могут реализовать то, что придумали, или разрываются между конфликтующими менеджерами. Неправильное распределение ролей — одна из возможных тому причин.

Каждый человек в коллективе выполняет определенную функцию. Согласно теории М. Белбина, выделяется девять типов сотрудников:

Мотиватор Педант Исполнитель Душа команды Координатор Исследователь Генератор идей Аналитик Специалист

Типы принято объединять в три функциональных подгруппы.

Роли, нацеленные на действие

Эти роли определяют, как работники подходят к непосредственному осуществлению задач. Мотиваторы вдохновляют коллектив на новые проекты, исполнители превращают эти идеи в осязаемые результаты, а педанты — особо дефицитные и ценные сотрудники-перфекционисты — отвечают за «отшлифовку» продукта.

Социальные роли

Функции, ориентированные на взаимодействие с окружением. Душа команды эмоционально объединяет всех членов группы. Координаторы также ответственны за их синхронизацию, но делают это это через контроль и указания. В свою очередь, исследователи устанавливают контакт с внешним миром и приносят актуальные новости и приемы.

Интеллектуальные роли

Отражают разницу подходов к теоретической части работы. Генераторы идей сами создают новые концепции, аналитики проверяют, как эти концепции ведут себя на практике, а специалисты предлагают экспертные советы.

Работника редко получается отнести к одной роли. Чаще всего в нем совмещается три ведущих функции. Можно поручить ему обязанности, выходящие за рамки его талантов, но, вероятнее всего, он выполнит задачу некачественно. К примеру, вы вряд ли получите пару десятков классных идей от аналитика, поскольку они созданы, чтобы работать с данными, а не креативить.

Групп, в которых собраны все роли, не существует. Для слаженной работы команде достаточно минимума из трех ролей. Среди них обязательно наличие контролирующих педанта или координатора и исполнителя — без них коллектив будет дезорганизован, ничего не сделает и быстро распадется.

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Какие роли подойдут для моего проекта?

Представим, что в вашей компании есть самые необходимые сотрудники. Остальную часть команды следует подбирать, исходя из ее целей. Объясню, как это работает, на примере трех типов профессиональных групп.

Команда разработки

Разработчики чаще всего привязаны к одному офису и монитору. Их основная цель — создание качественного продукта по техническому заданию. Такой команде больше других нужны исполнители, ответственные за реализацию проекта, и координаторы, следящие за выполнением требований заказчика.

Также пригодится педант — достаточно одного в роли внимательного тестировщика. А чтобы снять напряжение, которое непременно возникает из-за долгой совместной работы, подойдет открытая и дипломатичная душа команды.

HR-отдел

Первостепенные задачи эйчаров — рекрутинг, тимбилдинг и развитие сотрудников. Лучше всего для поиска новых кадров подойдут исследователи.

Для поддержания тонуса внутри компании понадобятся душа компании и мотиватор, которые понимают, что может сплотить и завести людей — а также генератор идей или специалист, способные снабдить команду знаниями.

Главное — не забыть про системность: HR-отдел не выживет без педанта, поддерживающего в порядке таблички с расписанием больничных и отпусков.

Управляющие партнеры

Для тех, кто выбирает бизнес-партнеров, на примере нашей компании приведу надежное сочетание ролей , которое успешно функционирует нынешним составом уже 5 лет.

Основатель . Сейчас он не управляет компанией операционно, однако ролей, свойственных ему, достаточно для такого присутствия. Он сочетает в себе мотиватора, исследователя и генератора идей: вдохновляет команду и подкидывает нам новые возможности для развития. Если один из партнеров по бизнесу не планирует вовлекаться в проект на ежедневной основе, можно выделить для него схожую роль.

. Сейчас он не управляет компанией операционно, однако ролей, свойственных ему, достаточно для такого присутствия. Он сочетает в себе мотиватора, исследователя и генератора идей: вдохновляет команду и подкидывает нам новые возможности для развития. Если один из партнеров по бизнесу не планирует вовлекаться в проект на ежедневной основе, можно выделить для него схожую роль. CEO . Генеральный директор несет непосредственную ответственность за слаженную работу всей компании. На этой должности необходим человек с лидерским, перфекционистским складом характера. В частности, педант и координатор, как наша CEO.

. Генеральный директор несет непосредственную ответственность за слаженную работу всей компании. На этой должности необходим человек с лидерским, перфекционистским складом характера. В частности, педант и координатор, как наша CEO. CPO. Команде управленцев необходим человек, который разбирается в процессе изготовления продукта. В ITECH эту роль исполняет production-директор. Будучи специалистом и душой компании, он помогает сотрудникам экспертными советами и поддерживает командный дух.

Чтобы определить, какую роль склонен выполнять кандидат, составьте его профайл по приеме на работу. В интервью используйте 3-4 вопроса, связанные с теорией Белбина. Например, такой: «Часто ли вы оказываетесь в роли человека, контролирующего исполнение другими дедлайнов и обязанностей?». Это поможет понять, является ли новичок потенциальным координатором или педантом. В качестве опоры подойдут специальные тесты, например, этот.

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Групповая динамика: каждому этапу — свои лидеры

Правильный подбор ролей — лишь половина успеха. Важно понимать, как их использовать — и в этом поможет теория групповой динамики. Команды проходят пять этапов развития, и на каждой в авангарде оказываются разные люди.

Формирование

Коллектив только зарождается, коллеги знакомятся друг с другом. Главная задача руководителя — выстроить основы сотрудничества: определить общие правила, создать доверительную и комфортную атмосферу работы. Мягко гасите внутренние конфликты, уводя их на 1–1 созвоны, а энергию команды направляйте в тимбилдинг-активности — чтобы не разрушить фундамент взаимоотношений.

Стоит быть аккуратнее с мотиваторами — в силу свойственной им инициативности и напористости они нередко торопят развитие коллектива, что может вызвать разногласия.

Аналитиков и педантов также стоит сдерживать: их чрезмерный фокус на недостатках и рисках негативно влияет на вдохновение команды. Лучше уделить внимание координаторам — их организаторские способности помогут определить вектор движения группы, — и исполнителям, которые смогут превратить планы в конкретные действия.

Зарождение

Фундамент сотрудничества создан, и сдерживать противоречия больше не получается. Члены группы соперничают между собой и предъявляют претензии руководителю.

На избегание конфликта группа ответит подковерными играми и выдвинет «теневые авторитеты». Вам как лидеру нужно доказать, что проблемы решаемы. Но помните: последнее слово в устранении противоречия всегда должно оставаться за вами.

Помощь в нивелировании конфликтов можно доверить исследователям, которые могут найти выход из ситуации вовне, и мотиваторам — они внесут в коллектив динамику и проведут группу через препятствия. А вот, на первый взгляд, необходимая душа команды вряд ли будет полезна: такие люди излишне дипломатичны и уступчивы.

Фокус специалистов на собственной экспертизе и раздражающий перфекционизм педантов также лишь добавит напряжения.

Нормирование

Если на прошлом этапе все сделано правильно, команда вырабатывает навык переговоров и больше не боится конфликтов: переходит непосредственно к работе. Переключитесь на анализ курса команды и наблюдайте за эффективностью разных комбинаций ролей. Внимательные аналитики, деятельные исполнители и душа команды помогут стабилизировать систему.

Помните, что «чай должен настояться»: постоянное внедрение кадров может вызвать отторжение группы. Закладывайте время на адаптацию «старичков» к новичкам. А еще — решайте противоречия в корне, чтобы снова не оказаться на стадии бурления.

Рост

После турбулентности наступает время для реализации проекта. Настройте команду на долгосрок и дайте каждому индивидуальную «подпитку», чтобы она хорошо работала: например, аналитикам — сложные задачи, а педантам – ответственность за соблюдение другими правил.

Если не хотите преждевременно приблизить роспуск команды, предотвращайте ее выгорание — активизируйте для этого мотиваторов — и периодически вливайте в проект «свежую кровь».

Закрытие

Последний этап сопряжен с завершением проекта или ликвидацией компании: сотрудники осмысляют полученные уроки и готовятся к смене курса. Грамотная рефлексия совместной работы — приоритет этой стадии, который стоит доверить аналитикам. Привлеките душу команды, чтобы помочь коллегам справиться с подавленным состоянием.

Что мне как руководителю стоит запомнить о динамике групп и распределении ролей в них?

Каждого сотрудника можно отнести, как правило, к трем из девяти функциональных типов. Набор ролей в команде не универсален и будет зависеть от ее специфики и целей. При этом важно учесть, что ни один коллектив не выживет без контроля со стороны координаторов и качественного осуществления задач в виде исполнителя. Любая группа проходит пять стадий развития — на каждой из них стоит поддерживать разные роли. Помните, что процесс становления команд нелинеен. Длительный перерыв в работе, начиная от 3-4 месяцев, возвращает команду на стадию формирования. Найм любого сотрудника также откатывает коллектив на первый этап — причем с каждым новым витком интегрировать кадры в группу будет все сложнее, в особенности — сильных и авторитетных игроков.

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