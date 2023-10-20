Ученые назвали личность основателя главным фактором успеха стартапа

Согласно новому исследованию, решающую роль играет то, какой человек ее создал. Его авторы выделяют шесть типов личности, присущих успешным основателям, и заявляют: чем разнообразнее их комбинация в компании, тем больше у нее шансов преуспеть.

Что важно для успеха компании? Может, сфера ее деятельности или возраст фаундера?

Исследование выделяет шесть типов личности — их названия образуют аббревиатуру FOALED:

f ighter (боец);

ighter (боец); o perator (организатор);

perator (организатор); a ccomplisher (преуспевающий);

ccomplisher (преуспевающий); l eader (лидер);

eader (лидер); e ngineer (инженер);

ngineer (инженер); developer (разработчик).

Результаты показывают, что от этих типов судьба организации зависит гораздо больше, чем от других факторов, которые в мире бизнеса часто оценивают в первую очередь. Например, по сравнению со сферой деятельности компании метрика на основе черт личности прогнозирует успех в пять раз точнее, а по сравнению с возрастом основателя — в два раза.

Чтобы определить эти черты личности, ученые из Оксфордского университета, Университета Нового Южного Уэльса и двух других австралийских университетов обучили алгоритм машинного обучения анализировать публикации в Twitter, сделанные более чем 21 тыс. основателей стартапов.

Подход основан на широко цитируемом методе, созданной тремя соавторами в 2019 году. С его помощью они подбирали для работников идеальные профессии. Для этого они создали психологические профили 128 тыс. пользователей по их публикациям в Twitter и синхронизировали эти профили с их профессиями.

В статье о новом исследовании говорится, что алгоритм определяет успешных основателей с точностью 82,5%. Достижения компаний оценивались по статистике Crunchbase о собранных инвестициях, IPO, слияниях и поглощениях.

Ученые пришли к выводу, что хорошие основатели обладают несколькими чертами личности, которые не особо распространены. К ним относятся: стремление к разнообразию и новизне, открытость к приключениям, меньшая скромность и большая энергичность. Чем больше этих качеств имеется в компании, тем выше ее шансы на успех.

Более того, если стартап основан несколькими людьми с разными типами личности, то у него в 8-10 раз больше шансов преуспеть, чем у того, что создан одним фаундером. Исходя из этого, авторы придумали коллективную теорию успеха (Ensemble Theory of Success).

Она перекликается с другими концепциями, популярными в мире стартапов. Например, Three Hs (hipster, hacker, hustler — хипстер, хакер, хастлер), которую в 2012 году придумал главный креативный директор AKQA Рей Инамото. Теория якобы представляет формулу успеха стартапа: один из фаундеров должен быть суперкрутым, второй — отлично разбираться в программировании, а третий — быть трудолюбивым.

«Организации всех видов могут извлечь из этого уроки о том, как важно, чтобы в командах были люди с разнообразными типами личности», — сказал Пол Маккарти, ведущий автор исследования и заместитель профессора Университета Нового Южного Уэльса.

«По нашим оценкам, 8% людей в мире обладают чертами личности, которые могут сделать их успешными основателями, — добавил он. — Вероятно, многие из них сейчас не занимаются предпринимательством».

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