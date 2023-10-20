Ученые назвали личность основателя главным фактором успеха стартапа

Что важно для успеха компании? Может, сфера ее деятельности или возраст фаундера?
Согласно новому исследованию, решающую роль играет то, какой человек ее создал. Его авторы выделяют шесть типов личности, присущих успешным основателям, и заявляют: чем разнообразнее их комбинация в компании, тем больше у нее шансов преуспеть.
Исследование выделяет шесть типов личности — их названия образуют аббревиатуру FOALED:
- fighter (боец);
- operator (организатор);
- accomplisher (преуспевающий);
- leader (лидер);
- engineer (инженер);
- developer (разработчик).
Результаты показывают, что от этих типов судьба организации зависит гораздо больше, чем от других факторов, которые в мире бизнеса часто оценивают в первую очередь. Например, по сравнению со сферой деятельности компании метрика на основе черт личности прогнозирует успех в пять раз точнее, а по сравнению с возрастом основателя — в два раза.
Чтобы определить эти черты личности, ученые из Оксфордского университета, Университета Нового Южного Уэльса и двух других австралийских университетов обучили алгоритм машинного обучения анализировать публикации в Twitter, сделанные более чем 21 тыс. основателей стартапов.
Подход основан на широко цитируемом методе, созданной тремя соавторами в 2019 году. С его помощью они подбирали для работников идеальные профессии. Для этого они создали психологические профили 128 тыс. пользователей по их публикациям в Twitter и синхронизировали эти профили с их профессиями.
В статье о новом исследовании говорится, что алгоритм определяет успешных основателей с точностью 82,5%. Достижения компаний оценивались по статистике Crunchbase о собранных инвестициях, IPO, слияниях и поглощениях.
Ученые пришли к выводу, что хорошие основатели обладают несколькими чертами личности, которые не особо распространены. К ним относятся: стремление к разнообразию и новизне, открытость к приключениям, меньшая скромность и большая энергичность. Чем больше этих качеств имеется в компании, тем выше ее шансы на успех.
Более того, если стартап основан несколькими людьми с разными типами личности, то у него в 8-10 раз больше шансов преуспеть, чем у того, что создан одним фаундером. Исходя из этого, авторы придумали коллективную теорию успеха (Ensemble Theory of Success).
Она перекликается с другими концепциями, популярными в мире стартапов. Например, Three Hs (hipster, hacker, hustler — хипстер, хакер, хастлер), которую в 2012 году придумал главный креативный директор AKQA Рей Инамото. Теория якобы представляет формулу успеха стартапа: один из фаундеров должен быть суперкрутым, второй — отлично разбираться в программировании, а третий — быть трудолюбивым.
«Организации всех видов могут извлечь из этого уроки о том, как важно, чтобы в командах были люди с разнообразными типами личности», — сказал Пол Маккарти, ведущий автор исследования и заместитель профессора Университета Нового Южного Уэльса.
«По нашим оценкам, 8% людей в мире обладают чертами личности, которые могут сделать их успешными основателями, — добавил он. — Вероятно, многие из них сейчас не занимаются предпринимательством».
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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