Идеальный мэтч: кто и как помогает находить подходящих IT-специалистов бизнесу

Где найти высококвалифицированных сотрудников, способных быстро решать новые задачи, и как в этом поможет ИТ-партнер, разбираемся вместе с заместителем директора департамента телекоммуникаций по сервису ИТ-компании КРОК Светланой Врублевской.

Проблема подбора ИТ-кадров становится все ощутимей для бизнеса: обстоятельства работы предприятий меняются, продукты и технологии перестраиваются под новые условия быстрее, чем их осваивают специалисты, и это тормозит процесс работы.

Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису ИТ-компании КРОК

Тенденции рынка

В нынешних условиях основной задачей для бизнеса становится поддержка работоспособности инфраструктуры и дальнейшее планирование ее развития. Появляются новые задачи, и внутри компании не всегда есть компетенции для ее решения. В таких случаях может помочь аутсорсинг.

В новых условиях также важно сфокусировать силы своих специалистов на решении ключевых задач бизнеса, а непрофильные – например, техподдержку пользователей и ПО – можно передать на аутсорс для наиболее оптимального распределения собственных ресурсов.

В чем сложность в подборе кадров в ИТ

Есть несколько основных причин, почему проблема поиска подходящих кадров в ИТ-сфере актуальна.

Первая — темпы развития ИТ-отрасли и стремительное появление новых задач по налаживанию текущих процессов: цифровые проекты и стартапы продолжают появляться, а кадры для них просто не успевают созревать. Также многим работающим проектам требуется быстрая переориентация и переход на другие продукты, для адаптации к текущим условиям.

Вторая — есть такие гиганты, как «Яндекс», «Сбер», OZON и другие, которые оперативно хантят большое количество айтишников.

Третья — потребность в специалистах с узкой компетенцией для решения определенной задачи. Например, когда нужно устранить редкую разовую помеху в оборудовании или установить новое программное обеспечение.

Если нужный кандидат долгое время не находится, то последствия для бизнеса могут быть самыми разными: от простоя в работе бизнес-приложений и невозможности запустить стандартные процессы до серьезных финансовых потерь.

Чтобы не тратить время на поиски специалиста, или решить проблему под ключ, бизнес часто обращается к IT-партнеру: это позволяет передать непрофильные задачи на аутсорс, чтобы иметь возможность на 100% оптимизировать время своих штатных сотрудников под приоритетные задачи.

С какими запросами бизнес обращается к ИТ-партнеру

По опыту КРОК, бизнес часто ищет редкие компетенции, необходимые для работы с технологиями, которые только появились на рынке, либо с новыми продуктами. Другая актуальная задача – переход бизнеса к новым доступным вариантам. Иногда бизнес ищет специалистов, которые умеют работать с технологиями, которые отживают свой срок.

Например, у компании был кейс, когда крупный ритейлер просил помочь за короткий срок подобрать ему ИТ-компетенции для обслуживания ArcSight — ПО для защиты больших данных от кибератак. Заказчику было критически важно сократить количество сбоев и время недоступности внутренних систем из-за угроз информационной безопасности.

Сложность была в том, что администраторов системы ArcSight всего несколько десятков по всей стране, и они просят высокую оплату за свои услуги. Кроме этого, у заказчика был запрет на трудоустройство новых сотрудников в штат из-за внутренней политики.

Чтобы решить эту проблему, КРОК нашли пять подходящих специалистов с помощью внутреннего рекрутинга и сети подрядчиков — самостоятельный поиск, скорее всего, обернулся бы для ритейлера долгими переговорами с соискателями, которые называли бы нереалистичные суммы за выполнение поставленных задач.

Другой компании, также из сферы ритейла, КРОК нашли довольно редкие компетенции для работы со старым почтовым клиентом Lotus Notes. Это нечасто встречающийся сегодня продукт, однако на нем работал большой блок производства клиента, и его поддержка была очень важна для обеспечения бизнес-модели, работа которой останавливалась в случае выхода технологии из строя.

Еще одной компании, которая купила новые технологические площадки, срочно нужны были сотрудники для оказания технической поддержки пользователям. Бизнес-задача состояла в том, чтобы сократить количество сбоев и время недоступности внутренних систем.

Из-за организационных изменений, связанных с юридическим оформлением нового производства, этих специалистов не могли оформить в штат. Кроме того, задача осложнялась тем, что завод находился в промышленной зоне, не самой привлекательной локации для соискателей.

HR-отдел не мог найти нужных специалистов, и ситуация становилась уже критической: бизнес простаивал без технической поддержки, каждый день нес убытки. КРОК смог найти сотрудников на проект с помощью внутреннего рекрутинга и помог клиенту правильно выстроить систему мотивации для этих специалистов.

Недавно КРОК работал с ИТ-директором одной крупной технологической компании: ему нужна была техническая поддержка пользователей в момент, когда дочерняя компания отделялась от внутренних бизнес-процессов головного офиса. Главное, что нужно было сделать, — сократить количество сбоев и время недоступности корпоративных систем, а также наладить процесс технической поддержки оборудования с нестандартной конфигурацией.

КРОК за неделю подобрал трех человек для этой задачи — разработчиков и аналитиков Data Science — обучил сотрудников компании и выстроил процессы для эффективной поддержки пользователей.

Как идет поиск нужного специалиста и формирование команды под проект

КРОК ведет поиск нужных компетенций внутри своей экосистемы: с помощью внутреннего и внешнего HR, а также по базе специалистов, в которых компания абсолютно уверена. Обычно этот процесс длится от нескольких дней до недели. При этом компания подбирает совершенно разные компетенции для проектов: от сотрудников технической поддержки до разработчиков и аналитиков.

Soft skills как фактор успеха

Умение специалиста адаптироваться к новым условиям не менее важно, чем наличие профессиональных навыков. Поэтому при подборе сотрудников КРОК в первую очередь оценивает техническую экспертизу, а после их способность и желание работать с конкретным клиентом.

В сфере ИТ специалисты часто переходят из проекта в проект, потому что быстро «вырастают» и хотят двигаться дальше, поэтому адаптивность к новым командам является важным качеством как для сотрудников, так и для руководителей.

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