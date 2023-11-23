Культура pet-friendly делает работодателя привлекательнее — исследование

Хотите сделать офис привлекательнее для сотрудников и дать компании конкурентное преимущество на рынке? Для этого, как показывает исследование, опубликованное в Journal of Management, стоит разрешить приводить с собой четвероногих друзей. В материале — аргументы за и против культуры pet-friendly, а также советы, как ее организовать.

Преимущества культуры pet-friendly

Помогает привлекать и удерживать персонал

Если сотрудник вынужден выбирать между питомцем и возвращением в офис, то, вероятно, примет решение не в пользу работодателя. Согласно исследованию, когда ветеринарным медсестрам приходится разлучаться со своими домашними животными, к которым они привязаны, они испытывают вину и неудовлетворенность работой.

Действительно, опросы показывают, что все большее число сотрудников учитывают своих питомцев, когда планируют не только рабочую рутину, но и карьеру. На онлайн-форумах можно найти немало признаний вроде «Я уволился с работы, чтобы проводить больше времени со своей собакой».

Напротив, культура pet-friendly дает ощутимые преимущества. Исследования, проводимые в различных местах — от традиционных офисов до университетов, тюрем, больниц и зданий суда, — показывают, что присутствие животных повышает приверженность сотрудников и их удовлетворенность карьерой, а также снижает текучесть кадров.

Это оказывает положительный эффект даже на тех людей, которые не имеют своих животных и мало взаимодействуют с чужими на работе. Причина в том, что политика pet-friendly демонстрирует заботу о сотрудниках.

Повышает благополучие на рабочем месте

В ходе как научных, так и национальных опросов в США большинство сотрудников заявляют, что домашние животные делает рабочую среду более приятной и располагающей к общению.

Различные исследования показывают: само присутствие животных обеспечивает комфорт сотрудников, защищает их от стресса, повышает вовлеченность в работу и улучшает качество трудовой жизни. Так, одно исследование выявило связь между присутствием собак в больницах и повышенным чувством удовлетворенности среди сотрудников, позитивным отношением к работе и улучшением психического здоровья.

Побуждает к совместной работе

Появляется все больше доказательств того, что животные служат объединяющим фактором для людей. В интервью сотрудники рассказывают, что возможность приводить питомцев на работу способствуют лучшей коммуникации и обмену информацией, а также сплочению и дружбе среди коллег.

Это происходит потому, что животные побуждают людей чаще взаимодействовать друг с другом, уменьшают чувство изоляции и служат катализатором плодотворных бесед. Возможно, и вы когда-нибудь останавливались у рабочего места коллеги, чтобы погладить его собаку, и разговор между вами завязывался сам собой.

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Элементы природы улучшают продуктивность офисных сотрудников. Вот как это использовать

В серии лабораторных экспериментов психологи обнаружили: участники, которые решали задачи в присутствии собаки, оценивали свои команды как более дружелюбные и внимательные по сравнению с теми, кто делал то же самое без животного. Это побуждало их больше сотрудничать и доверять друг другу.

Какие трудности могут возникнуть

В то же время некоторое число сотрудников характеризуют офисы pet-friendly как непрофессиональные, нечистые и небезопасные. Это может быть связано с:

культурными и религиозными традициями;

фобиями и неудачными контактами с животными в прошлом;

беспокойствами, связанными со здоровьем, гигиеной и аллергией;

личными предпочтениями.

Эти проблемы обостряются в организациях, где сотрудники часто взаимодействуют с внешними сторонами, такими как бизнес-клиенты, подрядчики и потребители.

Советы о том, как сделать офис pet-friendly

Определите, когда, куда и каких животных можно приводить, какие обязанности накладываются на владельца и как бороться с нарушениями.

Договоритесь, кто несет ответственность за несчастные случаи и четко сформулируйте требования к чистоте в помещениях, например зоне приема пищи.

Начинайте с малого: разрешите приводить животных в определенные дни недели или выберите места, в которых они могут находиться.

Будьте готовы к тому, что сотрудники попросят и другие льготы, связанные с домашними животными, например гибридный график или отпуск для ухода за больным питомцем.

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Фото на обложке: Monika Wisniewska / Shutterstock