Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Культура pet-friendly делает работодателя привлекательнее — исследование

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Хотите сделать офис привлекательнее для сотрудников и дать компании конкурентное преимущество на рынке? Для этого, как показывает исследование, опубликованное в Journal of Management, стоит разрешить приводить с собой четвероногих друзей.

В материале — аргументы за и против культуры pet-friendly, а также советы, как ее организовать.

Культура pet-friendly делает работодателя привлекательнее — исследование

Преимущества культуры pet-friendly

Помогает привлекать и удерживать персонал

Если сотрудник вынужден выбирать между питомцем и возвращением в офис, то, вероятно, примет решение не в пользу работодателя. Согласно исследованию, когда ветеринарным медсестрам приходится разлучаться со своими домашними животными, к которым они привязаны, они испытывают вину и неудовлетворенность работой.

Действительно, опросы показывают, что все большее число сотрудников учитывают своих питомцев, когда планируют не только рабочую рутину, но и карьеру. На онлайн-форумах можно найти немало признаний вроде «Я уволился с работы, чтобы проводить больше времени со своей собакой».

Напротив, культура pet-friendly дает ощутимые преимущества. Исследования, проводимые в различных местах — от традиционных офисов до университетов, тюрем, больниц и зданий суда, — показывают, что присутствие животных повышает приверженность сотрудников и их удовлетворенность карьерой, а также снижает текучесть кадров.

Это оказывает положительный эффект даже на тех людей, которые не имеют своих животных и мало взаимодействуют с чужими на работе. Причина в том, что политика pet-friendly демонстрирует заботу о сотрудниках.

Повышает благополучие на рабочем месте

В ходе как научных, так и национальных опросов в США большинство сотрудников заявляют, что домашние животные делает рабочую среду более приятной и располагающей к общению.

Различные исследования показывают: само присутствие животных обеспечивает комфорт сотрудников, защищает их от стресса, повышает вовлеченность в работу и улучшает качество трудовой жизни. Так, одно исследование выявило связь между присутствием собак в больницах и повышенным чувством удовлетворенности среди сотрудников, позитивным отношением к работе и улучшением психического здоровья.

Побуждает к совместной работе

Появляется все больше доказательств того, что животные служат объединяющим фактором для людей. В интервью сотрудники рассказывают, что возможность приводить питомцев на работу способствуют лучшей коммуникации и обмену информацией, а также сплочению и дружбе среди коллег.

Это происходит потому, что животные побуждают людей чаще взаимодействовать друг с другом, уменьшают чувство изоляции и служат катализатором плодотворных бесед. Возможно, и вы когда-нибудь останавливались у рабочего места коллеги, чтобы погладить его собаку, и разговор между вами завязывался сам собой.

Читайте по теме:

«Сегодня я работаю со своим питомцем»: как сделать офис pet-friendly

Элементы природы улучшают продуктивность офисных сотрудников. Вот как это использовать

В серии лабораторных экспериментов психологи обнаружили: участники, которые решали задачи в присутствии собаки, оценивали свои команды как более дружелюбные и внимательные по сравнению с теми, кто делал то же самое без животного. Это побуждало их больше сотрудничать и доверять друг другу.

Какие трудности могут возникнуть

В то же время некоторое число сотрудников характеризуют офисы pet-friendly как непрофессиональные, нечистые и небезопасные. Это может быть связано с:

  • культурными и религиозными традициями;
  • фобиями и неудачными контактами с животными в прошлом;
  • беспокойствами, связанными со здоровьем, гигиеной и аллергией;
  • личными предпочтениями.

Эти проблемы обостряются в организациях, где сотрудники часто взаимодействуют с внешними сторонами, такими как бизнес-клиенты, подрядчики и потребители.

Советы о том, как сделать офис pet-friendly

  • Определите, когда, куда и каких животных можно приводить, какие обязанности накладываются на владельца и как бороться с нарушениями.
  • Договоритесь, кто несет ответственность за несчастные случаи и четко сформулируйте требования к чистоте в помещениях, например зоне приема пищи. 
  • Начинайте с малого: разрешите приводить животных в определенные дни недели или выберите места, в которых они могут находиться. 
  • Будьте готовы к тому, что сотрудники попросят и другие льготы, связанные с домашними животными, например гибридный график или отпуск для ухода за больным питомцем.

Источник.

Фото на обложке: Monika Wisniewska / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 После WeWork: какое будущее ждет коворкинги?
  2. 2 Как выглядит офис Nvidia — футуристичное рабочее пространство в окружении природы
  3. 3 Квест, настолка, ограбление и другие нестандартные форматы онбординга в компании
  4. 4 Зачем компаниям развивать эмоциональную культуру
  5. 5 В России появился «зеленый» калькулятор для того, чтобы сделать офисные пространства более экологичными
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

23 ноября 2023

Урбатон

24 ноября 2023

Акселератор РСХБ

24 ноября 2023

Хакатон по кибериммунной разработке 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ