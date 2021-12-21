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«Важно качество процессов, а не количество вагонов»: как цифровая трансформация позволяет ПГК работать эффективнее

Истории
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Цифровизация способна обеспечить дополнительное развитие даже в тех индустриях, которые кажутся консервативными и мало способными к изменениям. На примере Первой грузовой компании рассказываем, как новые технологии меняют работу в лучшую сторону.

«Важно качество процессов, а не количество вагонов»: как цифровая трансформация позволяет ПГК работать эффективнее

Сегодня ПГК — одна из крупнейших отечественных логистических компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая занимает 10-12% всего рынка. Но это лидерство достигается не только количеством вагонов — а их в парке ПГК более 100 тысяч — но и стремлением постоянно меняться вместе с рынком, быстро реагируя на его потребности. 

Сергей Каратаев, генеральный директор ПГК

Как отметил в своём интервью гендиректор ПГК Сергей Каратаев, часто для развития гораздо важнее оказываются процессы модернизации, цифровизация и внедрение новых технологий.

Поэтому в ПГК IT-направление постоянно расширяется, и к 2023 году долю IT-специалистов доведут до 25% от всех сотрудников.

Они помогут внедрить и разработать технологии, которые сделают клиентский опыт приятнее и проще, а перевозку грузов — эффективнее. 

Два вместо девяти

Организация перевозок груза — процесс, который требует затрат и труда от всех участников процесса. Но клиент всегда выбирает тех, с кем работать проще. Чтобы удержать его, надо максимально снизить нагрузку. 

Именно для этого в ПГК задействовали Customer Journey Map: этот инструмент позволяет отследить все этапы взаимодействия клиента и оператора и определить, какие из этих этапов можно упростить. Так, благодаря использованию Customer Journey Map удалось сократить количество документов со стороны клиента с девяти до двух.

 

 

Другой пример: создание приложения, которое позволяет партнеру не вручную фиксировать состояние каждого прибывшего вагона, а делать это автоматически, заполняя нужные пункты в анкете. Это позволяет гораздо быстрее решать любые возникшие у партнёра вопросы — представитель ПГК может получить информацию и ответить клиенту в течение рабочего дня. Кроме того, увеличилось и количество вагонов, которые успевает проинспектировать партнёр. 

Big data для железных дорог

Основная задача оператора — вовремя предоставить клиенту исправные вагоны. Поэтому важно внимательно следить за состоянием вагонов и своевременно ремонтировать их. Обычно для этого используется так называемый натурный осмотр, но он занимает много времени у сотрудников.

Чтобы сократить время осмотра и заранее выявлять потребность в ремонте, в ПГК задействуют программу «Цифровой вагон». 

Программа использует данные, которые получает с датчиков, установленных РЖД. Специальный модуль собирает и помогает анализировать информацию о толщине гребня и обода колесной пары. Именно по этим показателям определяют техническое состояние вагона и решают, использовать его дальше или отправить в ремонт.

Другое IT-решение — платформа «Навигатор» — помогает специалистам найти оптимальные варианты распределения и использования вагонов. Система выбирает вагоны, на отправку которых в адрес клиентов уйдёт меньше всего времени и средств.

При этом для поиска оптимального решения программа анализирует и выбирает из 3,5 млн вариантов. Итоговое решение, какой вагон и куда направить, остается за человеком. Решения, на которые у команды специалистов уходит до сорока минут, программа находит за секунды, а отчеты заполняет автоматически — все это экономит время сотрудников и позволяет им работать эффективнее.

Инициатива снизу

Развитие и модернизация — это не только IT-продукты, внедрённые по указанию руководства. Сегодня успешные компании все чаще реализуют идеи и инициативы сотрудников. В ПГК идеи об улучшении работы сотрудников рассматриваются руководством, а авторы наиболее полезных идей получают вознаграждение. 

 

 

«Мы поощряем людей за подачи таких инициатив. Если человек принес идею, которая помогла нам заработать, мы готовы делиться частью полученного экономического эффекта», — рассказывает в интервью Сергей Каратаев. «Мы уже поощрили более 900 человек, есть те, кому мы выплатили по 1,5 млн рублей за предложенные идеи». 

От таких поощрений выигрывают как сотрудники, так и сама компания.

По словам Каратаева, благодаря системе непрерывных улучшений ПГК получает около 5 млрд рублей в год. В 2022 году этот показатель планируют довести до 6 млрд рублей.

Перевозки будущего

Со временем необходимость быстро доставлять грузы, в том числе и по железной дороге, будет становиться все более востребованной. Поэтому актуальными окажутся те решения и разработки, которые позволят осуществлять перевозки быстрее, а также эффективнее распоряжаться уже имеющимся парком оператора. Например, одной из наиболее перспективных разработок в этой области может стать программа на основе искусственного интеллекта, которая позволит управлять вагонами, сведя к минимуму участие человека в принятии решения о том, куда направить вагон. 

Но актуальные изменения касаются не только IT-разработок.

Парк тоже необходимо изменять в соответствии с запросами рынка. Сейчас для ПГК приоритет — полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы. Причём в последние ПГК вкладывается особенно активно и, по словам Сергея Каратаева, планирует войти в топ-три игроков в этом сегменте. 

Сейчас ПГК покупает и арендует платформы, но для полноценного выхода на рынок контейнерных перевозок компания намерена создать отдельный бизнес: для этого нужны будут не только платформы, но и контейнеры, а также терминалы для обслуживания грузопотоков, офисы в местах зарождения грузов и т.п. В платформы и контейнеры планируют вложить 30 млрд рублей и $200 млн соответственно. 

 

 

Развивать контейнерные перевозки в ПГК планируют, используя уже имеющиеся у компании наработки, в том числе в области цифровых решений. Именно сочетание цифровизации и актуального подвижного состава позволит ПГК и дальше оставаться лидером в своём сегменте.

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