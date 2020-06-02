Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Появилось изображение, которое приводит к поломке смартфонов

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В интернете появилась картинка, способная вывести телефон из строя. Чаще других от этого ломаются смартфоны Samsung. Об этом пользователь Twitter под ником Ice Universe сообщил в своем аккаунте.

Появилось изображение, которое приводит к поломке смартфонов

Сообщается, что при попытке установить изображение на телефон в качестве обоев смартфон зависает, а затем система перезагружается и переходит в режим восстановления.

Оригинальная версия картинки выглядит так.

Изображение, которое ломает смартфоны

Некоторые пользователи Twitter также подтверждают вредоносность данного изображения. Несколько комментаторов отметили, что посчитали пост шуткой и установили обои, чем вывели из строя телефоны. Однако другие пользователи написали, что картинка не вызвала проблем на их устройствах.

Особенно часто ломаются смартфоны Samsung, о чем в компании уже осведомлены.

Фото: diy13 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2020

Цифровой прорыв

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма