Как строить карьеру в условиях постоянных перемен

Каждый может столкнуться с неожиданным событием, которое нарушит тщательно спланированную стратегию. Особенно пугают неудачи на работе: страх перед увольнением и возможным перерывом в карьере может влиять на готовность к рискам и принятые решения. Рассказываем, как от него избавиться.

Откажитесь от идеи карьерной лестницы

Работа дает ощущение стабильности. Но в современных реалиях вряд ли получится посвятить всю жизнь одной компании. Кроме того, однажды вы можете проснуться и осознать, что хотите сменить профессию.

Писатель и бизнес-консультант Эйприл Ринне советует: «Чтобы добиться процветания в меняющемся мире, думайте о карьере как о портфолио подобранных проектов, а не о едином пути».

«Общество говорит нам, что успех где-то на вершине лестницы. Это неплохая идея, но она в целом устарела. Она появилась в мире, которого уже нет», — добавляет она.

Не стоит ожидать, что процветание принесет только заранее определенный карьерный путь. В этом случае неудача, непредвиденное препятствие, выгорание или смена мировоззрения могут вызвать боль, разочарование и даже кризис идентичности.

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Откажитесь от устаревшей идеи карьерной лестницы и воспринимайте профессиональное развитие как игровую площадку или бенто — японский ланчбокс с разнообразными угощениями.

Оцените, насколько вы готовы к переменам

Чтобы адаптироваться к изменчивому миру, следует принять, что ни одна стратегия не гарантирует успех. Относитесь к новому как к возможностям.

Ринне советует начать с проработки отношения к переменам и контролю. Оцените, какие аспекты перемен приятны, а какие — нет. Возможно, дело в том, что на них нельзя повлиять?

«Есть люди, которые спокойно воспринимают небольшие перемены, но масштабные оказывают на них сокрушительное действие. Кто-то готов выдержать глобальные изменения, но не справляется с маленькими. Отношение к контролю проявляется по-разному», — отмечает она.

Определите, какие факторы влияют на вас, рефлексируйте и помните: вы несете ответственность не за перемены, а за то, как на них реагируете.

Не концентрируйтесь на последствиях

Ринне считает, что умение не задумываться о будущем очень полезно. «Это не значит сдаться, — объясняет она. — Но не стоит слишком концентрироваться на том, как все может сложиться в итоге. Иногда стоит ослабить контроль, чтобы действовать свободнее».

Бизнес-консультант рекомендует моделировать развитие событий. Это поможет не прогнозировать будущее, а готовиться к различным последствиям. Кроме это, так будет легче сместить фокус и думать не о том, как исполнятся планы, а о том, что они, вероятно, изменятся.

«Продумайте все возможные сценарии, — советует она. — В любом из них вы можете быть успешны и строить карьеру. Они могут отличаться, но каждый будет благоприятен для вас».

Настраивайтесь на самый благоприятный результат

Когда происходит что-то непредвиденное, людям свойственно ждать худшего. Постарайтесь научиться находить лучший исход событий.

«Практически любая перемена может принести что-то хорошее, — говорит Ринне. — Впоследствии вы это увидите».

Изучите свой жизненный опыт и определите события, которые прошли не так, как планировалось, но имели хорошие последствия. Например, после увольнения появилась возможность найти более приятную работу. Возможно, не получилось устроиться в компанию мечты, а потом вы узнали, какая токсичная в ней обстановка.

Измените точку зрения

Еще один способ лучше воспринимать перемены — научиться управлять своим фокусом.

Ринне советует уделять внимание не тому, что уже известно, а тому, что еще предстоит узнать: «Мы каждую неделю составляем планы, которые меняются. Ваше мировоззрение должно быть лучше подготовлено к нестабильному миру».

Сейчас мир изменчив как никогда. И это — отличная возможность выйти из зоны комфорта и привыкнуть к переменам.

«Задача в том, чтобы научиться действовать в новой и неизвестной ситуации. Если вы с этим справитесь, то сможете преуспеть в непостоянном мире», — говорит Ринне.

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