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Истории

Как найти работу после длительного перерыва

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

В период пандемии миллионы людей во всем мире остались без работы. После длительного перерыва искать новое место намного труднее.  Вот несколько советов, которые в этом помогут.

Как найти работу после длительного перерыва

Используйте нетворкинг

Хорошая стратегия для поиска новых карьерных возможностей — это гибридный подход к собеседованию. После посещения виртуальной или личной встречи попробуйте пообщаться с рекрутерами, это позволит произвести приятное впечатление. Если это возможно, запланируйте личное собеседование и встречу в Zoom, чтобы установить социальную связь с менеджером и продемонстрировать серьезность намерений.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Исходя из интересов важно определиться, какие вакансии вам интересны. Например, на ярмарке вакансий не стоит подписываться на множество мероприятий, так как у вас может не хватить времени посетить их всех. Это может оставить негативное впечатление у рекрутеров. Лучше сосредоточиться на наиболее интересных компаниях

После общения с менеджерами старайтесь записывать их контактные данные, чтобы иметь возможность обратиться к ним в будущем.

Посещайте виртуальные ярмарки вакансий

Такие мероприятия дают больше возможностей для взаимодействия с рекрутерами и интересующими организациями, вне зависимости от их географического положения. Резюме, отправленное в электронном формате через портал вакансий, может остаться незамеченным. Личная встреча поможет показать, как интересна для вас определенная отрасль.

Онлайн-мероприятия также требуют подготовки.

  • Подготовьте список вопросов. 
  • Забронируйте время. 
  • Прикрепите сопроводительное письмо. 
  • Участвуйте в групповых чатах. 
  • Подберите соответствующую одежду, чтобы произвести впечатление. 

Виртуальное собеседование — это также хороший шанс произвести на работодателя хорошее первое впечатление. После онлайн-ярмарки вакансий свяжитесь с рекрутерами, с которыми вы общались. Поблагодарите их за уделенное время и продолжайте расширять сеть полезных знакомств.

Обращайтесь к проверенным специалистам

При выборе агентства важно понимать, что каждое из них имеет определенную специализацию. Старайтесь искать те, которые могут помочь проникнуть в интересующие области.

Важно строить с ними такие же профессиональные отношения, как и с рекрутерами. Не стоит избегать взаимодействия или игнорировать их предложения. Агентство — это связующее звено между вами и организацией, имеющей прямой контакт с нанимателем. Обращаясь в агентство, важно четко обозначить свои цели и ответственно относиться к каждому этапу.

Инвестируйте в то, что вдохновляет

Нетворкинг и ярмарки вакансий — самые эффективные стратегии для соискателей. Чтобы выделиться на фоне других кандидатов, можно также посещать отраслевые мероприятия и принимать участие в решении актуальных проблем организаций.

Например, можно проявить инициативу и обратиться в компанию с материалами, которые вы создали специально для нее. Это позволит продемонстрировать свой энтузиазм и заинтересованность в той или иной проблеме.

Посещения целевых мероприятий позволяет укрепить и разнообразить сеть полезных знакомств. Однако важно помнить, что для достижения результатов, необходимо прикладывать определенные усилия, а не ждать, что все произойдет само собой. Будьте искренни и показывайте окружающим свою увлеченность данной отраслью.

Советы по поиску работы на онлайн-ярмарках вакансий

После длительного перерыва может быть трудно вернуться на рынок труда. Вот несколько советов, которые помогут найти работу на виртуальном мероприятии.

  • Проводите собственное исследование компаний и отрасли. Приходите на ярмарку вакансий с готовым списком вопросов к конкретным организациям.
  • Задавайте продуманные вопросы, касающиеся работы и команды.
  • Поддерживайте связь с рекрутерами после ярмарки вакансий. Отправьте благодарственные письма.
  • Грамотно распределяйте время, продумайте заранее, каким компаниям стоит уделить время.
  • Старайтесь демонстрировать профессионализм.
  • Не стоит игнорировать запросы не интересных вам компаний. 
  • Продолжайте общаться с коллегами и рекрутерами, пока не найдете подходящую работу.
  • Продолжайте поддерживать связь с отраслевым сообществом, чтобы узнать, когда состоится следующая виртуальная ярмарка вакансий.

Источник.

Фото на обложке: djrandco / Shutterstock

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