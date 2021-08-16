Как найти работу после длительного перерыва

В период пандемии миллионы людей во всем мире остались без работы. После длительного перерыва искать новое место намного труднее. Вот несколько советов, которые в этом помогут.

Используйте нетворкинг

Хорошая стратегия для поиска новых карьерных возможностей — это гибридный подход к собеседованию. После посещения виртуальной или личной встречи попробуйте пообщаться с рекрутерами, это позволит произвести приятное впечатление. Если это возможно, запланируйте личное собеседование и встречу в Zoom, чтобы установить социальную связь с менеджером и продемонстрировать серьезность намерений.

Исходя из интересов важно определиться, какие вакансии вам интересны. Например, на ярмарке вакансий не стоит подписываться на множество мероприятий, так как у вас может не хватить времени посетить их всех. Это может оставить негативное впечатление у рекрутеров. Лучше сосредоточиться на наиболее интересных компаниях

После общения с менеджерами старайтесь записывать их контактные данные, чтобы иметь возможность обратиться к ним в будущем.

Посещайте виртуальные ярмарки вакансий

Такие мероприятия дают больше возможностей для взаимодействия с рекрутерами и интересующими организациями, вне зависимости от их географического положения. Резюме, отправленное в электронном формате через портал вакансий, может остаться незамеченным. Личная встреча поможет показать, как интересна для вас определенная отрасль.

Онлайн-мероприятия также требуют подготовки.

Подготовьте список вопросов.

Забронируйте время.

Прикрепите сопроводительное письмо.

Участвуйте в групповых чатах.

Подберите соответствующую одежду, чтобы произвести впечатление.

Виртуальное собеседование — это также хороший шанс произвести на работодателя хорошее первое впечатление. После онлайн-ярмарки вакансий свяжитесь с рекрутерами, с которыми вы общались. Поблагодарите их за уделенное время и продолжайте расширять сеть полезных знакомств.

Обращайтесь к проверенным специалистам

При выборе агентства важно понимать, что каждое из них имеет определенную специализацию. Старайтесь искать те, которые могут помочь проникнуть в интересующие области.

Важно строить с ними такие же профессиональные отношения, как и с рекрутерами. Не стоит избегать взаимодействия или игнорировать их предложения. Агентство — это связующее звено между вами и организацией, имеющей прямой контакт с нанимателем. Обращаясь в агентство, важно четко обозначить свои цели и ответственно относиться к каждому этапу.

Инвестируйте в то, что вдохновляет

Нетворкинг и ярмарки вакансий — самые эффективные стратегии для соискателей. Чтобы выделиться на фоне других кандидатов, можно также посещать отраслевые мероприятия и принимать участие в решении актуальных проблем организаций.

Например, можно проявить инициативу и обратиться в компанию с материалами, которые вы создали специально для нее. Это позволит продемонстрировать свой энтузиазм и заинтересованность в той или иной проблеме.

Посещения целевых мероприятий позволяет укрепить и разнообразить сеть полезных знакомств. Однако важно помнить, что для достижения результатов, необходимо прикладывать определенные усилия, а не ждать, что все произойдет само собой. Будьте искренни и показывайте окружающим свою увлеченность данной отраслью.

Советы по поиску работы на онлайн-ярмарках вакансий

После длительного перерыва может быть трудно вернуться на рынок труда. Вот несколько советов, которые помогут найти работу на виртуальном мероприятии.

Проводите собственное исследование компаний и отрасли. Приходите на ярмарку вакансий с готовым списком вопросов к конкретным организациям.

Задавайте продуманные вопросы, касающиеся работы и команды.

Поддерживайте связь с рекрутерами после ярмарки вакансий. Отправьте благодарственные письма.

Грамотно распределяйте время, продумайте заранее, каким компаниям стоит уделить время.

Старайтесь демонстрировать профессионализм.

Не стоит игнорировать запросы не интересных вам компаний.

Продолжайте общаться с коллегами и рекрутерами, пока не найдете подходящую работу.

Продолжайте поддерживать связь с отраслевым сообществом, чтобы узнать, когда состоится следующая виртуальная ярмарка вакансий.

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