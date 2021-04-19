Восемь причин, почему вы все еще не миллионер

Деньги не делают нас счастливее, но они позволяют прожить менее напряженную и более полноценную жизнь. Однако далеко не каждый становится миллионером — для этого нужна правильная стратегия и полезные привычки, которые помогут добиться целей. Вот восемь основных причин, которые мешают финансовой независимости.

1. Вы работаете не на себя

Свое дело — это не гарантия высокого заработка, однако вероятность того, что наемный труд позволит заработать миллионы — еще меньше.

Но это не значит, что завтра же нужно бросать работу, чтобы открыть свой бизнес. Лучше начать свое дело параллельно с работой в офисе. Так вы будете получать стабильную зарплату, а предпринимательство станет дополнительным приятным заработком.

2. Вы боитесь рисковать

Люди не становятся миллионерами, не совершая смелых поступков. Но не обязательно вкладывать сразу все свои сбережения в одно дело или соглашаться на сомнительные предприятия.

Однако обдуманные риски — это важная часть грамотного управления финансами. Никто не богатеет на процентных доходах в банке. Напротив, миллионеры знают, как и куда инвестировать свои деньги.

3. Вы боитесь воплощать свои идеи

Одно дело — генерировать удачные идеи, но совсем другое — пытаться их осуществить. Мечтатель, который никогда не подтверждает слова поступками, едва ли сможет заработать внушительное состояние. Миллионеры не сидят сложа руки и не смотрят, как другие добиваются успеха. Они делают все возможное, чтобы достичь своих целей.

4. Вы не умеете распоряжаться деньгами

В современном мире среднестатистический человек потенциально может стать миллионером. Продуманные инвестиции, финансовая грамотность и четкие цели позволяют даже людям со средней зарплатой нажить состояние к пенсии.

Однако если вам сейчас не удается разумно распоряжаться финансами, вряд ли вы смогли бы грамотно инвестировать миллион долларов. Попробуйте распланировать бюджет и поставьте перед собой цели, которые помогут сэкономить деньги прямо сейчас.

5. Вы не ставите перед собой цели

Люди, у которых отсутствуют четкие цели, едва ли смогут грамотно распоряжаться своими финансами.

Ставьте перед собой понятные задачи, например, закрыть долги или сэкономить на доме для отдыха. Это позволит лучше управлять состоянием.

6. Вы не готовы идти на жертвы

Нельзя копить деньги и при этом тратить их. От некоторых вещей неизбежно придется отказаться. Если вы не можете пожертвовать прогулками или вечеринками с друзьями, чтобы сосредоточиться на карьере, то вы никогда не добьетесь желаемого финансового успеха.

7. Вы не пользуетесь интернетом

Интернет раз разом меняет привычную нам действительность. Если вы не умеете использовать его для достижения своих целей, значит, вы упускаете из виду один из самых мощных инструментов для заработка.

8. Вы общаетесь не с теми людьми

Близкие люди должны поддержать вас в любой ситуации. Они должны мотивировать вас и подталкивать к новым свершениям. Близкие и друзья ни в коем случае не должны отвлекать вас от намеченных целей. А если так происходит, то стоит задуматься о смене окружения.

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Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock