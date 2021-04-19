Поколение без сигарет: Новая Зеландия планирует полностью запретить табак к 2025 году

Новая Зеландия обнародовала ряд предложений, направленных на запрет курения для следующего поколения. К 2025 году страна стремится стать полностью свободной от табачной зависимости. Разбираемся, в чем заключается программа по борьбе с курением, и как на нее отреагировала общественность.

Согласно этой стратегии, правительство планирует постепенно повышать допустимый возраст для покупки табачных изделий. То есть курение для людей, родившихся после 2004 года, уже является незаконным.

Также на законодательном уровне рассматривалось снижение количества никотина в табачных изделиях, запрет на использование сигаретных фильтров, повышение минимальной цены на табак и ограничение точек продажи.

«Нам нужен новый подход, — заявила доктор Айеша Верралл, заместитель министра здравоохранения. — Ежегодно табак становится причиной смерти около 4500 новозеландцев, и нам нужно как можно быстрее предпринять необходимые действия, чтобы достичь поставленной цели к 2025 году. И мы не добъемся этого без специальных программ против курения».

Несколько организаций общественного здравоохранения уже одобрили предложения правительства.

«Это больше, чем просто помочь людям бросить курить», — отметила Люси Элвуд, исполнительный директор Общества по борьбе с раком.

Она заметила, что количество табачных лавок в районах, где живут люди с низким достатком, в четыре раза больше, чем в более благополучных общинах.

«Это вопиющее неравенство и есть причина, почему мы должны защищать будущие поколения от вреда табака, — отметила Элвуд. — Табак — самый вредный продукт потребления в истории, и от него необходимо отказаться».

Шейн Кавената Брэдбрук, давний сторонник запрета курения в общинах маори, считает, что этот план «станет отправной точкой для полного исчезновения табачных изделий в стране». Наибольшее число курильщиков по стране сосредоточено в общинах маори и пасифика, поэтому важно, чтобы они имели право голоса в этом процессе.

Эль-Шадан Таутоло, профессор общественного здравоохранения Оклендского технологического университета, также назвал этот план «поворотным моментом». Если на его реализацию будут выделены все необходимые ресурсы, «мы сможем повлиять и помочь общинам, которые на протяжении долгого времени скудно финансировались», — заявил он.

Но некоторые все же критикуют эти планы за возможные непредвиденные последствия, например вероятное банкротство владельцев небольших магазинов и развитие черного рынка табака. Правительство признает эти негативные последствия в своем документе: «количество контрабандных табачных изделий в Новой Зеландии значительно увеличилось за последние годы и в этом замешаны организованные преступные группировки».

Правая политическая партия ACT заявила, что снижение содержания никотина может привести к тому, что люди станут покупать больше сигарет и табачных изделий.

«Новозеландские курильщики, которые меньше всего могут себе это позволить, будут больше тратить на свою пагубную привычку, тем самым причиняя больший вред не только себе, но и окружающим», — заявила Карен Чхур, представитель ACT по вопросам социального развития.

Также этот план вызвал вопросы о степени вмешательства в частную жизнь жителей. «Согласно философскому принципу, каждый взрослый человек имеет право сам принимать решения», — написал журналист Алекс Браэ.

Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии. Около полумиллиона новозеландцев курят ежедневно. Последствия этого наиболее заметны среди маори, коренного населения Новой Зеландии. Рак — основная причина смерти для женщин маори: около 30% из них курят ежедневно. Для мужчин маори это вторая по значимости причина летального исхода.

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