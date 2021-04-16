Новые центры притяжения: как Прага, Будапешт и Рейкьявик трансформируют аэропорты

Пандемия изменила потребности туристов, и крупные аэропорты вынуждены адаптироваться, чтобы увеличивать общий пассажиропоток. Транспортные хабы запускают привлекательные программы и услуги для трансферных путешественников и бизнесменов.

До пандемии многие деловые путешественники предпочитали устраивать встречи в крупных аэропортах. Однако Прага не пользовалась большой популярностью среди командировочных сотрудников.

Когда пандемия отступит, Прага надеется, что новые технологии помогут привлечь больше транзитных посетителей в аэропорт города.

Эксперты прогнозируют, что в течение некоторого времени после окончания пандемии многие компании будут придерживаться удаленного или децентрализованного формата работы. Дистанционным сотрудникам необходимо будет встречаться с коллегами на нейтральных территориях, что приведет к буму корпоративных выездных встреч.

Географическое положение Праги потенциально может сделать ее центром деловых поездок. Однако Чехия больше известна, как страна для приятного уикенда. По данным исследовательской компании Euromonitor, до пандемии Прага была четвертым по популярности европейским городом после Лондона, Парижа и Рима. В 2019 году город посетили более 9 млн туристов, но число бизнес-путешественников было значительно меньше.

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Недавно в главном аэропорту Праги была проведена модернизация, призванная сделать его более удобным для пассажиров, летящих разными авиакомпаниями. Главная цель новой программы — увеличение количества пересадок.

Пока улучшенный сервис доступен только пассажирам с билетами, купленными через Kiwi.com. Это туристическое агентство в Чешской Республике, которое финансирует ведущая частная инвестиционная компания General Atlantic.

Пассажирам, которые делают пересадку в аэропорту имени Вацлава Гавела, теперь не придется повторно проходить всю процедуру проверки багажа на следующий рейс. В аэропорту появились скоростные контрольно-пропускные пункты для путешественников, осуществляющих самостоятельный трансфер. Также во всех терминалах появились указатели, упрощающие навигацию участникам программы, а на посещение нескольких залов ожидания аэропорт предлагает скидки.

Более бюджетные пересадочные точки

Прага — один из немногих городов, популярных среди дистанционных работников, который стремится позиционировать себя как более дешевую и простую альтернативу крупным городским центрам.

«Популярность одиночных путешествий росла еще до кризиса, и эта тенденция сохранится и после него», — сказал Якуб Пухальский, член совета директоров пражского аэропорта.

Будапешт, Кельн и Рейкьявик также стремятся позиционировать себя как бюджетные и менее стрессовые места для пересадок. Будапешт, например, также имеет очень удачное географическое положение в Европе и, как и Прага, известен в основном как место отдыха.

Таким образом, аэропорт Будапешта принял решение самостоятельно подключиться к программе сервиса Kiwi.com, чтобы привлекать больше трансферных пассажиров. В конце 2019 года в аэропорту была запущена услуга BUD: Connects, и с тех пор количество транзитных путешественников увеличилось более чем на 55%.

Будапешт также создает пункты сдачи багажа в центре города, чтобы путешественники в последний день пребывания не торопились возвращаться в аэропорт. Путешественники также могут купить билеты на более длительный срок пребывания, чем традиционные несколько часов. Это часть программы по поощрению пересадочных остановок.

Примеры успешных модернизаций

Рейкьявик — это всемирно известный пример небольшого города, который сумел сделать свой аэропорт более привлекательным для бизнес-путешественников.

В 2010 году международный аэропорт Кефлавик в Исландии превратился в крупный трансатлантический транзитный узел. Этого удалось достигнуть с помощью маркетинга и рекламных акций, координируемых перевозчиком Icelandair и другими национальными организациями.

В сентябре 2017 года авиакомпания EasyJet впервые представила программу Worldwide, которая предлагает рейсы с «бесшовными» пересадками. С тех пор к ним присоединились Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Virgin Atlantic. Запуск был реализован в партнертсве с сайтом сравнения цен Dohop.

Исландия на своем примере показала, как скоординированная политика может способствовать развитию туристического отдыха. И данная тенденция будет становиться только популярнее.

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