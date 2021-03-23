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Российская система «умных аэропортов» ST AviOn выходит на мировой рынок

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российская компания «СпейсТим» объявила о выводе на международный рынок новой системы «умных аэропортов» ST AviOn. Технология обеспечивает цифровую трансформацию аэропорта и автоматизирует работу всех служб управления, рассказал RB.ru представитель компании.

Российская система «умных аэропортов» ST AviOn выходит на мировой рынок

На сегодняшний день заинтересованность в российских технологиях проявили несколько арабских стран и Индия.

В интеграции с различными информационными системами «умный аэропорт» автоматизирует работу всех служб управления наземным и воздушным транспортом. Технология обеспечивает в режиме реального времени:

  • диспетчерское управление,
  • мониторинг и контроль перемещения воздушных судов,
  • отслеживание движения обслуживающей специализированной техники.

Решение использует телематическую платформу сбора больших данных на основе технологий спутниковой навигации «Глонасс»/GPS. Местоположение объектов внутри помещений определяется с использованием технологий машинного обучения и ИИ.

«Наша система позволяет организовать адаптивный контроль за ресурсами на перроне. После ее внедрения рост выручки в различных компаниях-авиаперевозчиках, в том числе в ведущих аэропортах Москвы, составляет до 18%, сокращается нецелевое использование техники, ликвидируются хищения, повышается дисциплина персонала», — рассказала директор по маркетингу «СпейсТим» Светлана Хадонова.

«СпейсТим» создает комплексные системы управления для аэропортов с 2012 года. По заявлению компании, решения используются в крупных авиационных узлах, включая «Домодедово» и «Внуково». 

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Фото: «СпейсТим»

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