Зачем Porsche инвестирует в киберспорт

Осенью 2020 года Porsche провела свой первый региональный киберспортивный турнир Porsche Asia Pacific Forza Cup, который собрал более 24,7 млн зрителей. Джанин Дитцель, менеджер по маркетингу впечатлений в Porsche Asia Pacific, рассказал, как киберспорт стал частью стратегии компании.

Во время пандемии киберспорт остался практически единственной возможностью насладиться автогонками. Porsche уже много лет является синонимом автоспорта, и недавно компания решила инвестировать и в виртуальные соревнования.

2020 год стал идеальным временем для запуска Porsche Forza Cup.

Гранд-финал турнира транслировался в прямом эфире на Facebook, YouTube и Twitch в 14 странах. Ведущим был Аллан Ву, комментаторами — Клэр Джедрек и Юэй Тан. По данным Porsche, трансляцию смотрели более 56 тысяч зрителей.

Джанин Дитцель, менеджер по маркетингу впечатлений в Porsche Asia Pacific, объясняет: «Сейчас, когда такие культовые гонки, как 24 часа Ле-Мана, «Формула Е» и наш собственный Кубок Porsche Carrera, перешли в онлайн из-за пандемии, внимание к киберспорту выросло».

Возможность транслировать эти виртуальные гонки в прямом эфире, например на Twitch, позволила компании охватить новое поколение поклонников автоспорта и расширить аудиторию.

В киберспорт приходит все больше профессиональных гонщиков, и интерес к симуляторным гонкам растет. Кроме этого, сообщество геймеров в Азии продолжает увеличиваться. По данным Statista, в 2019 году выручка игрового рынка только в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигла $72,2 млрд.

Дитцель добавляет: «Рост рынка игр прекратится нескоро: по прогнозам, с 2020 по 2025 гг. только в Юго-Восточной Азии он будет в среднем расти на 8,5% в год».

Более того, сотрудничество с правильными партнерами и инвестиции помогут Porsche провести дальнейшие киберспортивные турниры. Так, уже подписан контракт с Hugo Boss, который станет официальным спонсором Forza Cup.

Немецкий люксовый бренд также стал официальным поставщиком экипировки для команды гонщиков Porsche и партнером по одежде с тех пор, как автопроизводитель стал участвовать в «Формуле Е».

Дитцель добавляет: «Киберспорт сыграл важную роль в стимулировании нашего роста в этом году, поскольку мы смогли расширить охват, взаимодействуя с новыми целевыми группами. Для нас это стало отличной возможностью создать связь с новых поколением любителей автомобилей».

«Даже когда мы вернемся к традиционным гонкам, как это было до пандемии, мы продолжим развивать направление киберспорта и взаимодействовать с сообществом», — рассказывает Дитцель.

После пандемии Porsche продолжит поддерживать страсть своих поклонников и расширять связи с потребителями благодаря инновационному опыту отношений с брендом. Для этого компания начала создавать центры Porsche.

Один из них недавно был открыт в Малайзии в городе Ара-Дамансара. Он задумывался не просто как флагманский центр Porsche, а как настоящее место притяжения всех поклонников гонок. Посетителей ждут:

зона автоспорта с классическими и современными гоночными автомобилями Porsche,

гоночные симуляторы,

трансляции гонок «Формула E», 24 часа Ле-Мана, Кубка Porsche Carrera и виртуальных заездов.

Когда можно будет снова путешествовать без ограничений, поклонники марки смогут поучаствовать в международной программе Porsche Experiences.

Одно из ее направлений Porsche Track Experience предназначено для водителей, которые хотят повысить свое мастерство с помощью тренировок и специальных упражнений на дороге. Изучив основы управления транспортным средством, водители смогут подать заявку на получение собственной гоночной лицензии.

Участники также получат профессиональную подготовку и пройдут комплексную программу наставничества с полным спектром услуг на трех различных и последовательных уровнях, чтобы стать гонщиком Porsche, а также испытать автомобиль, путешествуя по специально разработанным маршрутам по всему миру.

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