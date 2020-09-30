«Правило пяти лет»: как создать будущее своей мечты

Айодеджи Авосика — писатель, блогер и спикер TED. Однажды он посмотрел видео на YouTube с участием Джима Рона, легендарного эксперта по личному развитию, и узнал о «правиле пяти лет», которое полностью изменило его жизнь.

Рон рассказал, что реализовать мечту — начать бизнес, овладеть навыком, создать бренд или сеть контактов — получится за пять лет.

«Пять лет — это не так уж много», — подумал я.

Тогда я только начал писать. Впервые я почувствовал, что делаю что-то, что мне нравится, что-то, над чем я готов усердно работать. Я решил придерживаться пятилетнего плана. Я писал почти каждый день, изучал работы любимых авторов, читал книги о писательстве, смотрел видео и ходил на курсы.

Были времена, когда я зарабатывал мало или вообще ничего не зарабатывал и чуствовал, что никогда не узнаю рецепт успеха. Но я помнил о своем плане: пять лет. Предприниматель Джеймс Алтучер считает, что требуется пять лет, чтобы полностью переосмыслить себя. Блогер Джон Морроу сказал, что требуется от четырех до шести лет, чтобы создать блог, на котором можно заработать.

В конце концов, к третьему году я достиг точки, на которой успех был неизбежен. На четвертый-пятый прогресс ускорился. Недавно я отпраздновал свой пятилетний юбилей как писатель и оглянулся на некоторые из своих достижений: я опубликовал три книги, выступил с докладом на TEDx и увеличил свою читательскую аудиторию с нуля до нескольких миллионов. Я смог уйти с работы, чтобы посвящать писательству все рабочее время.

Теперь я могу с уверенностью сказать, что правило пяти лет работает. Кажется, что это не такой большой срок, чтобы полностью изменить жизнь, но если использовать эти пять лет мудро, можно добиться именно того, что вы запланировали. И вот как это сделать.

Начните с 90-дневного спринта

Потратьте первые 90 дней на работу над новым навыком или направлением с полной самоотдачей. Прогрессируя, вы почувствуете, что такое успех, и, что еще важнее, узнаете, нравится ли вам это занятие. Если оно вам не подходит, через 90 дней вы сможете от него отказаться, не потратив много времени.

Альтернатива — правило 100 действий: сделайте что-нибудь 100 раз, чтобы добиться успеха в этом. Напишите 100 постов в блоге. Снимите 100 видео, запишите 100 подкастов, найдите 100 потенциальных новых клиентов. Не старайтесь сделать все идеально, просто сосредоточьтесь на постоянном повторении задачи. Помните, что сначала вы работаете на объем.

Не обращайте внимание на трудности

На старте вы не будете очень хороши в новом навыке, который пытаетесь изучить, или в сфере, которую только для себя открываете. Именно на этом этапе многие бросают свежее начинание. Не поступайте так. Однажды вы не просто станете немного лучше и успешнее — вы будете намного лучше, и серьезный успех не заставит себя ждать.

Проверяйте свой прогресс каждые 18 месяцев

Этот совет дает Питер Друкер в книге Managing Oneself: отслеживайте прогресс, используя 18-месячные контрольные показатели. Этого времени хватит, чтобы вы получили достаточно данных, но оно не настолько длительное, чтобы ставить нереалистичные цели.

Помните о правиле одной вещи

В своей книге «Начни с главного! 1 удивительно простой закон феноменального успеха» Гэр Келлер рассказывает о простом правиле, которое помогает сохранять концентрацию и продуктивность. Задайте себе вопрос: «Что вы сможете сделать, чтобы все остальное стало проще выполнять или вообще необязательно выполнять?». Вы можете использовать эту систему для превращения слишком долгосрочных целей в задачи для работы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Выберите одну такую вещь на 18 месяцев, затем на квартал, затем на каждый месяц, затем на каждую неделю, затем на каждый день.

Эти пятилетние рамки можно использовать для каждой новой цели или важного решения. Если не хотите посвятить этому пять лет, не делайте этого. Но приняв решение, сконцентрируйтесь на нем.

Если вы сосредоточитесь на ближайшем будущем, то через пять лет увидите, что достигли такого уровня прогресса, о котором даже не думали. Ваши навыки будут копиться, как деньги на инвестиционном счете. Но для этого нужно начать.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock