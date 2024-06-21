Как подготовиться к презентации на иностранном языке

Провести презентацию — не самая тривиальная задача, особенно если приходится выступать перед зарубежной аудиторией. Рассказываем, как сделать это уверенно и ясно донести мысль.

Для большинства из нас бывает сложно уверенно и четко излагать свои мысли даже на родном языке. Но коммуникация на иностранном языке имеет свои особенности — как трудности, так и возможности для роста.

Впрочем, есть способы почувствовать себя увереннее, быть искреннее и успешнее в общении, даже если оно происходит на неродном языке.

Рассказываем, как провести четкую и уверенную рабочую презентацию — независимо от языка.

Не пытайтесь выступить идеально

Пожалуй, самое неожиданное откровение для начинающего спикера состоит в том, что важнее ясно донести свою точку зрения, а не стараться говорить как носитель. Изложение всегда важнее, чем знание языка.

Пытаясь достичь идеального произношения или правильно использовать идиомы, выступающий лишь усложняет себе и потратить впустую ценный когнитивный потенциал.

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Вместо этого полезнее сосредоточиться на структуре и ясности. Вместо того чтобы обдумывать точную формулировку, сосредоточьтесь на приведении примеров и аналогий, которые помогут донести вашу точку зрения.

Обязательно уделите внимание саморефлексии. После каждого выступления потратьте хотя бы несколько минут, чтобы оценить, что прошло хорошо, а что можно было бы улучшить. Ведите дневник размышлений, чтобы отслеживать прогресс, не впадая при этом в перфекционизм.

Репетируйте

Когда дело доходит до практики, мало что эффективнее, чем повторение и постоянство. Регулярное репетируйте презентацию, проговаривайте сценарии и имитируйте разговоры при помощи техники. Со временем уровень комфорта вырастет, и вы будете увереннее говорить на иностранном языке.

Такие инструменты, как ChatGPT, очень полезны для практики словарного запаса и грамматики. Они могут предложить примеры построения предложений, поправить грамматику и смоделировать разговор для отработки различных сценариев.

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Еще один прием — попробовать записать себя на видео. Это позволит скорректировать темп речи, четкость и произношение. Существуют также приложения для изучения языка, которые облегчают ежедневную практику, и онлайн-форумы, где можно общаться с другими изучающими язык и носителями языка.

Продумайте структуру выступления

Часто люди предполагают, что для хорошей презентации достаточно хорошо выучить текст. К сожалению, эта идея очень далека от истины.

Заучивание текста повышает когнитивную нагрузку — то есть усилия, которые мы тратим на рабочую память. И эта нагрузка может усугубить беспокойство, помешав представлять информацию легко и уверенно. А еще это сказывается на манере повествования — человек начинает говорить механически, с неестественной интонацией и ему трудно подстраиваться под происходящее.

С другой стороны, четкая структура выступления помогает направлять и упорядочивать мысли, в то же время позволяя спикеру говорить естественно и спонтанно. Четкая структура выступления — это карта, которой можно следовать, при необходимости отклоняясь от маршрута, но не сбиваясь с пути.

Распространенная структура, на которую можно ориентироваться при подготовке любой презентации:

Что?

Что из этого следует?

Что дальше?

Следуя ей, выступающий может изложить факт или ситуацию, изучить их значение, а затем предложить план действий или задать вопрос.

Пример: «Продажи нашей компании снизились (что?), что может повлиять на нашу долю на рынке и привести к сокращению штата (что из этого следует?). Нам нужно продумать стратегию нового маркетингового подхода к восстановлению (что дальше?)».

Подобная структура помогает определить ключевые идеи, четко их представить, адаптироваться к реакции аудитории, отвечать на неожиданные вопросы и поддерживать диалог со слушателями.

Наконец, стоит набраться терпения по отношению к себе. Изучение языка — это путь, и каждая возможность практиковаться — это шаг вперед. Воспринимайте ошибки как возможности для обучения, а не как неудачи.

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