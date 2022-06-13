Приятно слушать: как руководителю написать речь, которая окажет воздействие

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Нины Зверевой и Светланы Иконниковой «Легкий текст. Как писать тексты, которые интересно читать и приятно слушать». Публикуем специально для вас главу о том, как правильно структурировать материал для ораторов, — «Спичрайтинг, или Тексты для публичных выступлений».

Можете ли вы назвать самую большую проблему любого губернатора, мэра, топ-менеджера при подготовке выступления?

Да, это нехватка времени. Ни мэр, ни губернатор не могут сами написать текст своей речи. Как правило, в день у них бывает не менее двух-трех, а то и пять поводов для публичного выступления. И, как вы понимаете, помимо выступлений у каждого мэра и губернатора есть огромное количество других дел.

Каждому функционеру, чиновнику требуется грамотный и умный помощник — спичрайтер. Но, конечно, каким бы грамотным и умным ни был этот помощник, ответственность за выступление все равно лежит на чиновнике. А значит, к выбору такого специалиста нужно подходить весьма обдуманно.

Самая частая ошибка спичрайтера и его руководителя

К сожалению, я нередко встречала случаи, когда спичрайтеры просто писали текст выступления — от начала до конца. Чиновники выходили, читали написанное на бумажке... Они выглядели весьма неудачно. Создавалось ощущение, что «чиновник читающий» не владеет информацией «за пределами» текста, а порой и вовсе не понимает то, о чем он читает.

При этом сами тексты были весьма неплохими, просто они не подходили мэру или губернатору. Тот случай, когда спичрайтер со своим же текстом выступил бы лучше, чем чиновник, для которого этот текст предназначен.

Случалось и такое: мэр говорит короткими, рублеными фразами — а ему пишут лирическую речь с большим количеством прилагательных. И речь эта ему совершенно чужда.

Да, нужна «химия» — то самое родство душ (или хотя бы родство стилей), умение чувствовать настроение спикера и отражать его в своих текстах.

Спичрайтер не может надеяться на то, что чиновник из посредственных материалов скомпонует гениальную речь.

Но и чиновник не может надеяться на то, что спичрайтер напишет тезисы, с которыми он, чиновник, выйдет — и, не готовясь к выступлению, завоюет аудиторию.

Работать нужно обоим.

Очень важно в начале пути договориться о принципиальных для чиновника вещах. И я настоятельно советую спичрайтеру пробовать: писать выступления в разных стилях, предлагать своему боссу веер вариантов. Так вы гораздо быстрее найдете стиль, устраивающий вас обоих, и в дальнейшем вам не придется тратить время на переписывание.

Предложите своему руководителю прочитать разные варианты текста на диктофон — пусть он сам попробует «на звук», что ему ближе по духу.

Так как же правильно готовить речь? О чем должны думать спичрайтеры?

1. Обращение.

Продумайте, как должностное лицо обратится к людям. Обращение трудно придумать на ходу, над этой задачей действительно придется потрудиться. Хорошо было бы, если бы губернатор, приехав в какой-нибудь районный общепит, сказал бы: «Здравствуйте, хозяюшки!» А выступая перед солдатами в военной части, обратился бы к ним: «Здравия желаю, защитники!»

Нельзя ко всем подряд обращаться «уважаемые коллеги» и «дорогие земляки». В обращении люди должны получать одновременно и приветствие, и комплимент. Если такого обращения придумать не удалось, лучше обойтись фразами «Добрый день!», «Здравствуйте!» — но не добавлять в свои обращения штампов.

2. Связь спикера и аудитории.

Как только между спикером и аудиторией протягивается этот «мостик», люди сразу начинают воспринимать слова спикера более лояльно. Что может быть таким «мостиком»? Если губернатор приехал на село, он может сказать, что его дед был председателем колхоза. Или же сказать, что именно эти фермерские хозяйства решают проблему с молоком для областного центра: если бы не они, «молочку» пришлось бы закупать в других регионах.

Чем быстрее спикер перекинет такой «мостик», тем лучше. Поэтому факты, объединяющие спикера и аудиторию, нужно ставить в начало выступления.

3. Самопрезентация.

Самопрезентация особенно важна, когда чиновник только вступил в свою должность: людям хочется с ним познакомиться, узнать его как следует.

Она не должна быть длинной. Но факты в самопрезентации должны работать на спикера.

4. Суть события.

Очень хорошо, когда в тексте спикера коротко и точно описана суть события: ради чего он вообще выходит на сцену? В чем повод?

5. Историческая справка.

Если чиновник отправляется чествовать юбиляра — нужно подготовить биографию юбиляра. Если едет поздравлять с праздником город, район, учреждение — нужна информация об истории города, района или учреждения.

При этом выбирать нужно только те факты, что вызывают реакцию «вот это да!». Как только вы найдете такой факт, берите его за основу. Но прежде — перепроверьте в нескольких источниках. Не доверяйте ни «Википедии», ни районной газете: любой факт нуждается в проверке. Иначе спикера могут упрекнуть в подтасовке фактов — и это будет стопроцентной ошибкой спичрайтера.

Например:

Если чиновник отправляется поздравлять выдающегося комбайнера и вручать ему орден Героя Труда, поищите статьи об этом человеке (районные газеты до сих пор пишут статьи о людях!). Вы обнаружите в этой статье необычный факт — например, ваш герой первый раз сел за руль комбайна в 8 лет.

Да, рядом был его отец, да, это запрещалось правилами — но такой сильной была тяга ребенка к технике, что отец доверил ему машину.

А когда парень подрос, они шли с отцом вровень на двух комбайнах.

После этого позвоните в район, уточните — действительно ли такой факт имел место? Как правило, в районе знают своих выдающихся личностей, причем знают не потому, что писали им характеристику, а просто потому, что давно знакомы. Если вам подтвердят это, смело можете выстраивать речь своего спикера на этом факте.

И он расскажет, как рано новоиспеченный Герой Труда почувствовал свое призвание, как оно вело его за собой годами и как герой до сих пор работает в поле, устанавливая рекорд за рекордом.

Рассматривайте каждый факт под призмой удивительности. Может ли он вызвать эмоцию? Способен ли запомниться?

А вот с цифрами нужно быть предельно осторожным. Как правило, цифры в речи оратора не только не запоминаются, но и рассеивают внимание слушателей.

У меня есть любимое выражение: «Главное — не то, что вы сказали. Главное — то, что люди запомнили». Поэтому стремитесь наполнить речь спикера тем, что интересно людям: любопытными фактами, историями.

Что важно слушателям? То, что относится к ним самим и к месту, где они живут. Особенно им интересно слушать о том, как изменится их город или район в ближайшем будущем.

6. Главная мысль.

В выступлении она должна быть одна. Спичрайтер может предложить на выбор спикеру несколько главных мыслей, но задача спикера — выбрать ту, которую он выскажет аудитории.

7. Цитаты.

Идеально, если это будут цитаты людей, которые живут в том районе, куда приехал губернатор или мэр. Или работают в том театре (учреждении, центре). Не удается найти цитаты? Найдите пословицы или поговорки — но местные, свойственные именно этому району.

8. Информация о том, что уже сделано для людей и что будет сделано.

Не факт, что спикер использует ее в речи. Но он должен владеть этой информацией, чтобы чувствовать себя уверенно при ответе на вопросы.

9. Проблемные вопросы и ответы на них.

Такие вопросы есть в любом регионе и в любом учреждении. Задача спичрайтера — заранее выявить их и предложить спикеру варианты ответа на них. Не факт, что такие вопросы зададут чиновнику. Но лучше перестраховаться и заранее быть к ним готовым.

10. Шутка.

Точнее, несколько шуток. Они помогут спикеру создать доброжелательную атмосферу в зале, удержать внимание аудитории, дать нестандартный ответ на неприятный вопрос.

Сложно? В качестве помощи могу посоветовать приложение в помощь спикеру. Оно называется «Нина Зверева. Помощник спикера», его можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Я создавала его сама.

Это приложение поможет структурировать будущее выступление — вы не забудете ничего важного и подготовите все нужное.

Что еще должен предусмотреть спичрайтер?

Формат встречи — сколько минут должно длиться выступление, где оно будет проходить: в зале или на улице? На сцене или в тесном общении с людьми? Будет ли микрофон? А возможность показать слайды? Важно узнать, кто еще, помимо спикера, будет выступать, каков дресс-код для участников и даже — будет ли во время встречи предусмотрен кофе-брейк (или же для участников и вовсе накроют столы).

И еще один важный момент. Это собственно «момент». Этим словом я называю то, что происходит в месте публичного выступления «здесь и сейчас», то, чем заняты головы слушателей.

Если только что произошло какое-то очень хорошее или очень плохое событие, люди будут думать лишь о нем. И спикеру обязательно нужно сказать об этом событии в своем выступлении — иначе его посчитают неискренним. Важно знать новости той территории, куда приехал оратор.

Как же должна в итоге выглядеть речь, написанная спичрайтером?

Вовсе не как речь!

Текст, написанный от начала до конца, сложно учить (у руководителя региона нет лишнего времени, чтобы тратить его на зубрежку текста). Но и пересказывать текст своими словами тоже сложно: написанная речь притягивает спикера к себе, он тратит энергию на то, чтобы вспомнить следующий абзац... а должен был бы тратить ее на то, чтобы общаться с залом.

Писать текст можно лишь в тех случаях, когда спикеру важно передать аудитории максимально точные сведения. Но и в этом тексте нужно помечать места, где должностное лицо может отвлечься от чтения и добавить свои комментарии.

Причем отвлекаться от текста нужно как минимум раз в две-три минуты, иначе внимание слушателей рассеется.

Но если мы не берем исключительные случаи, спичрайтеру нужно подготовить для спикера не текст, а информацию.

Сначала — суть события. Потом — обращение (первую фразу лучше написать). После — варианты структуры и главных мыслей, вокруг которых спикер сможет выстроить выступление. Затем — примеры, факты, истории. И в конце — последнюю фразу (ее тоже лучше написать, чтобы спикер точно знал, куда он «ведет» свою аудиторию).

Фактов, примеров и историй лучше написать с запасом — я бы предложила давать их в два раза больше, чем нужно. Спикер, готовясь к выступлению, сможет просмотреть эти листочки, вычеркнуть истории, которые ему меньше нравятся, — и оставить только те, что ему нужны.

Фото на обложке: Jaime Lopes / Unsplash