«Два часа работы со SberUnity экономит неделю работы аналитика»: инвесторы рассказали, как ищут стартапы

Для поиска подходящих стартапов инвесторы используют целый ряд инструментов — от венчурных платформ до нетворкинга. Но что дает лучший результат и как определить перспективные проекты? Поговорили с инвесторами и попросили их поделиться личными лайфхаками.

Антон Пронин, основатель стартап-студии TheQube.VC, управляющий партнер Malina VC

В ежедневной работе для поиска стартапов мы используем собственные накопленные базы, карты RB.RU, где представлено большое количество стартапов из разных сфер или, например, SberUnity. Преимущество платформы в том, что перед глазами сразу много проектов, их можно отфильтровать по параметрами. Два часа работы со SberUnity экономит неделю работы аналитика.

Еще лично мне результат дает нетворк, у него большая конверсия в хорошие актуальные решения. У нас есть свое сообщество, оно в принципе закрывает 85% запросов: мы публикуем его и фаундеры сами отзываются, либо другие участники распространяют информацию. Также помогают обращения к стартап-комьюнити и комьюнити фондов. Сила — в коммуникации и коллаборации: вместе инвесторы могут оказать больше поддержки стартапам, а они в свою очередь обеспечить нам более высокую доходность — Win-Win.

Чтобы развивать нетворк, посещаем целевые мероприятия, демо-дни акселераторов и конференции. СМИ тоже помогают: обязательно читаем релевантные медиа несколько раз в неделю, смотрим информацию о раундах, презентации стартапов, когда они публикуются.

Стартапы выбираем исходя из того, какой у нас запрос и какой полноты информация нам нужна. Принимая решение о потенциальном партнерстве, обращаем внимание на качество проработки презентации, опыт команды, финансовые показатели, продажи и планы по ним. Ниже стадии MVP не смотрим: для нас привычная практика — помогать стартапам и вместе доводить их до идеального состояния.

Андрей Заворин, венчурный инвестор и основатель Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири и Дальнего Востока

В большинстве своем поиск стартапов до сих пор носит «ручной» характер. К сожалению, невозможно поставить процесс на поток и масштабировать — так не работает. При отборе проекта играет огромную роль опыт, отраслевая компетентность, общая насмотренность. Это огромный багаж знаний и компетенций. При этом лучшие сделки интуитивны.

Есть три момента, на которые нужно обращать внимание для оценки эффективности канала поиска стартапов на начальном этапе:

сколько приносит проектов;

сколько из этих проектов реально могут рассматриваться для сотрудничества;

на этапе скоринга — насколько стартапы подтверждают свои показатели, наличие проверенной бизнес-модели и так далее.

Самым важным источником остаются реферальные коммуникации с нашими партнерами: скаутами, клубами, бизнес-ангелами, фондами. Внутри экосистемы происходит передача информации о проектах, которые кому-то кажутся более-менее интересными, но они не входят, например, в фокус воронки. У нас есть внутри клуба несколько профессиональных людей, которые скаутят проекты. Мы ищем их везде, где только можно.

Также интересны синдицированные сделки, которые мы собираем или в которые нас приглашают. Мы договариваемся о разделении аллокации или о совместном софинансировании. Четыре из девяти наших сделок в этому году мы закрыли по этой модели. Партнера для синдикации можно найти в инвестиционных клубах или на платформах, где собираются инвесторы, например, на SberUnity их больше 120.

Сначала работаем с проектами по принципу отсечения: у меня есть список из более 150 красных линий, которые сигнализируют о том, что от стартапа стоит отказаться. Например, мы не финансируем проекты, где один основатель и он ни с кем не делится капитализацией, потому что в таком случае мы по сути финансируем лично фаундера.

Второй пример — непроверенные рынки с новым продуктом. Это значит, проекту рано привлекать внешних инвесторов. Также работает правило «двух шагов»: мы вкладываем деньги в проекты только тогда, когда видим, что как минимум следующие два раунда будут закрыты.

Анна Морозова, бизнес-ангел и сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат»

Если говорить о сделках-«единорогах», за которыми все гоняются, то такие стартапы сами приходят только к лучшим инвесторам, поэтому с самого начала важно грамотно формировать репутацию, и уже это в перспективе позволит создать качественный портфель. Самый главный секрет — не гоняться и не искать по разным «скоплениям» стартапов, а становиться таким фондом, к которому талантливые фаундеры сами хотят прийти.

Но это в идеальной картине мира, а на практике так получается не всегда и не у всех. Особенно, если инвестор начинающий, нужно изучать все каналы поиска стартапов, чтобы нарабатывать насмотренность. Посещать конференции, форумы, анализировать, кто что говорит и предлагает, у кого какой уровень. Также есть специальные платформы для метчей стартапов с инвесторами и корпорациями, они также помогают отслеживать тренды и новинки, которые появляются на рынке.

Можно пообщаться с другими фондами, инвестиционными клубами и крупными акселераторами, например, Sber500. Там часто обсуждаются сделки, участником которых можно стать. Это отличный опыт, ведь важно быть в месте, где собираются такие же заинтересованные и профессиональные люди. Инвесторы вместе способны образовывать некую такую силу, которая всегда мощнее, чем сила одиночки.

При выборе стартапов важно найти баланс между собственными интуицией и профессионализмом. Обязательно составьте личную инвестиционную стратегию: в какие индустрии вы инвестируете и почему. Например, если у вас большой опыт в IT, логично вкладываться в эту сферу. Важно и то, какие суммы вы инвестируете и в какой срок, ведь можно сделать одно большое вложение и подождать несколько лет, или же маленькое в десяток проектов за короткий срок.

Помимо тщательной проверки предложения стартапа, всех финансовых документов, нужно спросить себя, верите ли вы в этот стартап или не верите. Не должно быть «перекосов»: вы должна понимать умом, что со стартапом все в порядке, при этом параллельно веря в проект, чувствуя его.

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