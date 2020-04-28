Принтер «под ключ»: вы можете забыть об обслуживании офисной техники (и сэкономить)

С печатью и сканированием документов сталкивается практически каждый сотрудник в компании любой отрасли. И нередко именно принтеры становятся «узким местом» офисной работы: нехватка устройств стопорит даже отлаженные процессы, а расширение печатного парка усложняет и удорожает обслуживание.

Managed Print Services (MPS) — это сервисный контракт, который обеспечивает непрерывную печать на оптимизированной печатной инфраструктуре. Сервис позволяет снизить не только прямые (оборудование, картриджи, профилактическое обслуживание и ремонт, запасные части, бумага), но и косвенные расходы компании на печать (повторная печать, утечка информации, неликвидные складские запасы и т. д.).

MPS — это удобное решение для бизнеса, который ищет способы сократить расходы и оптимизировать среду печати. Бизнес, заключивший многолетний контракт с IT-компанией, получает оборудование, расходные материалы, ему предоставляется сервис и вертикальные решения. Такие услуги предлагает компания HP.

Пять причин доверить HP свою инфраструктуру печати

1. Экономия времени и повышение эффективности

По данным CEPI, российский сотрудник офиса ежегодно тратит от 3200 до 5000 листов бумаги. Процесс печати, сканирования, копирования или отправки по факсу документов на старом оборудовании или плохо настроенном ПО сильно замедляет рабочие процессы. Служба MPS от HP выявляет подобные проблемы и берет на себя полное обслуживание печатной инфраструктуры: начиная от администрирования и технического обслуживания устройств, заканчивая поставками оборудования и выделением специалистов, которые возьмут контроль за печатным парком в вашем офисе. Благодаря этому у персонала (особенно это касается IT-отдела) остается больше времени на важные стратегические задачи.

2. Сокращение расходов

Одним из самых больших преимуществ MPS является то, насколько они могут снизить общие расходы компании. Затраты на печать могут достигать трети от общих расходов — сразу после аренды и расчета заработной платы. Многие предприятия не учитывают эти расходы в бюджете, поэтому они могут остаться незамеченными и их трудно сократить. MPS дает информацию, необходимую для снижения затрат без ущерба для производительности или технологий.

Вторым важным фактором является то, что обслуживание отдельных устройств по одному за раз обходится дороже, чем использование автоматизированной облачной системы для масштабирования. Службы Managed Print Services часто подключают все устройства к одной системе мониторинга, чтобы обеспечить своевременную доставку сменных тонеров и ремонт. Это позволяет лучше использовать эффект масштаба, позволяя вам массово покупать расходные материалы со скидкой. Это также снижает затраты, связанные с накоплением неиспользованных запасов.

Специалисты из HP помогут рассчитать и оптимизировать расходы. Внедрение стратегии печати, которая эффективно контролирует и управляет вашим парком оборудования, может снизить затраты компании на 30%, согласно исследованиям HP.

3. Качественное обслуживание

Благодаря широкой географии обслуживания (более 6000+ точек) в 83 регионах и десятилетнему опыту работу в России HP является одним из важнейших игроков на рынке печатной инфраструктуры в нашей стране.

Сейчас компания предлагает своим клиентам новейшие МФУ, а также специальную серию расходных материалов, предназначенная только для поставок авторизованными партнерами HP. Контрактные картриджи гораздо более емкие, чем их розничные аналоги. Тем самым компания получает доступ к более широкому модельному ряду материалов, при этом экономит на закупке и обслуживании, когда заключает контракт с HP.

4. Экологичность

Многие компании внедряют MPS, чтобы воспользоваться такими преимуществами, как безопасность, эффективность и экологичность. MPS от HP поможет сократить использование бумаги, тонера и других расходных материалов. Консолидация устройств с помощью решения MPS также поможет сократить потребление электроэнергии. Если вас не устраивает печатное оборудование в вашем офисе, внедрение HP MPS полностью изменит подход вашей компании к печати.

5. Информационная безопасность

Безопасность является главным приоритетом любого бизнеса. По данным HP, каждая кража корпоративной информации в среднем обходится компании в $2,7 млн (сюда входят траты на юридические услуги, стоимость расследования и улучшения систем безопасности и потерянные из-за утечки возможности). Киберпреступность, нарушение коммерческой тайны, внутренние угрозы — все это может нанести организации существенный финансовый урон. Компания HP позволяет надежно защитить информацию, которая проходит через печатные устройства. Такие продукты, как HP JetAdvantage и услуга HP Secure Managed Print Services, обеспечат вам повышенный уровень безопасности устройств, защитят конфиденциальные данные с помощью шифрования, будут фиксировать любую подозрительные активность при работе МФУ.

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