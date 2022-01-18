Как выработать привычку заниматься спортом

Однако большинство из нас по-прежнему не могут заставить себя собрать форму и пойти на тренировку. Эти простые советы помогут понять, как сделать регулярные занятия частью жизни.

Фитнес-индустрия сегодня как никогда располагает к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Технологичные тренажеры, фитнес-трекеры и приложения, отслеживающие сердцебиение и количество пройденных шагов, прочно проникли в нашу жизнь.

Как начать заниматься фитнесом

Определите цель

Укрепить мышцы, улучшить гибкость или повысить общую выносливость?

Каждый по-своему понимает фитнес. Если определить задачу, это поможет увереннее двигаться к ее выполнению. Помните: фитнес — не то же самое, что похудение. Способность выполнить тяжелый «мертвый подъем» или стойку на голове не зависит от веса.

Не забывайте заботиться о разуме и теле, следите за аккаунтами в соцсетях, которые пропагандируют позитивное отношение к организму или соответствуют вашим проблемам со здоровьем и фитнес-целям.

Выберите подходящую тренировку

Когда речь идет о физической активности, нет абсолютно универсального подхода, и многое из того, что вы будете делать во время тренировки, зависит от текущего уровня физической подготовки вашего тела и ваших целей. При травме колена или спины некоторые упражнения, например, приседания, могут быть не по силам.

Выбранное упражнение еще и должно нравиться, потому что это поможет вам чаще к нему возвращаться. Кардио — это не обязательно бег. Это может быть безумный танец на коврике под любимую болливудскую музыку, чтобы разогнать пульс. Можно выбрать более мягкий и медленный формат — пилатес или йогу.

Отчитывайтесь перед кем-нибудь

Тренер поможет поставить цели в соответствии с выносливостью и свободным временем, а также скорректировать курс, если вы почувствуете, что зашли в тупик. Без тренера выработать привычку непросто. Можно пойти дальше и пригласить друга, внося тренировки в журнал или фитнес-приложения, или вознаграждая себя небольшим лакомством, когда цель достигнута.

Просто начните

Это можно сделать в самый обычный день, поставив себе скромную цель совершить прогулку, пройдя не менее 5 тысяч шагов.

Выбирайте разумные нагрузки

Не стоит начинать с уровня, который пугает или слишком сложен для текущей физподготовки. Вместо того чтобы поднимать слишком тяжелые веса, от которых все тело будет болеть еще несколько дней, можно начать с такого веса, который не нанесет ущерба форме. Тогда вас не будет преследовать ощущение, что ничего не получается. Так вы с удовольствием будете возвращаться в зал из недели в неделю.

Помните: чудес не бывает

Тренировки — не волшебная палочка. Они не сделают вас стройнее, подтянутее или сильнее за один день. Кроме того, фитнес не сможет компенсировать неправильное питание или пагубный образ жизни. Упражнения работают лишь тогда, когда вы позволяете организму отдыхать и восстанавливаться.

Как придерживаться распорядка

Дисциплина превыше мотивации. Фитнес-тренеры часто говорят своим клиентам, что не смогут найти в них мотивацию для ежедневных тренировок. Стимул зависит от настроения, стресса из-за работы или пандемии, отвлекающих факторов и конфликтов в семье.

С другой стороны, дисциплина — это просто выполнение поставленной задачи. Она требует практики, но достаточно назначить время, переодеться в тренировочную форму и выполнить тренировку — так же, как мы чистим зубы перед сном.

Сделайте хотя бы что-то одно. В дни, когда тренироваться не хочется, нужно сделать всего один комплекс, скажем, приседаний. Скорее всего, уже переодевшись в спортивную форму, вы сделаете гораздо больше.

Ставьте реалистичные цели. Так же, как с пределами своего организма, нужно понимать и пределы доступного времени. Вероятно, заниматься ежедневно просто не получится из-за работы или необходимости присматривать за ребенком. Начните с малого и подстройте свой график под себя.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют 150 минут аэробной активности каждую неделю, но, если у вас нет возможности даже на них, все лучше, чем ничего.

Упрощайте. Если ваш спортзал далеко, или тренировка требует много размышлений и подготовки, вы можете от нее отказаться. Иногда, чтобы начать тренировку, достаточно просто встать с кровати и опуститься на коврик.

Будьте гибкими. Нет неправильного времени в течение дня для выполнения упражнений, за исключением, возможно, времени после обильного приема пищи. Любое время, которое соответствует расписанию, подходит. Не нужны и тонны оборудования, дорогая спортивная одежда или умные устройства, чтобы привить себе привычку заниматься фитнесом.

Настройтесь на нужный лад. Чтобы превратить занятия фитнесом в привычку, их стоит воспринимать как часть своей жизни. Признайте, что вы теперь человек, который занимается спортом, пусть даже нерегулярно. Помогает и такая небольшая вещь, как ведение фитнес-дневника.

Можно отмечать в календаре зеленой точкой дни тренировок, и в конце месяца чувствовать воодушевление, когда отметок становится больше, чем пустых мест. Привычка формируется, когда становится частью образа жизни. И ничто не мешает поработать над ней заново, если даже вы несколько раз сбились с пути.

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