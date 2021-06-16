20 привычек для практикующих lifelong learning

Способность к обучению — один из самых важных конкурентных навыков в наши дни. Однако он не закладывается в нас природой, его необходимо развивать на протяжении всей жизни. Инвестор и наставник Сахил Блум написал в Twitter тред о 20 полезных образовательных привычках, которые сделают вашу жизнь лучше.

Наглужайте ум различными активностями

Ум — это своего рода мускул, который нужно стимулировать, чтобы он продолжал расти. Однако не стоит зацикливаться на одном упражнении, нагружайте мозг различными активностями. Пишите, читайте, слушайте, смотрите, решайте головоломки и играйте в игры.

Создавайте учебные группы

Как правило, коллективное обучение более эффективно, чем индивидуальное. Объединяйтесь с единомышленниками и развивайте свой интеллект вместе.

Проявляйте любопытство

Вопрос «почему?» — это самый полезный инструмент обучения. Однако иногда окружающие настаивают, что некоторые вещи необходимо принимать как «факты». Не слушайте их. Залог успешного обучения — это любопытство, продолжайте задавать вопросы.

Наслаждайтесь процессом

Учитесь ради обучения, а не только для конкретной цели. Умение наслаждаться самим процессом позволяет вам стать более гибкими и самостоятельно планировать направление движения.

Станьте эрудитом

Эрудит — это человек с обширными и многопрофильными знаниями. Его любопытство естественным образом позволяет накапливать познания в различных дисциплинах. Учитесь как по горизонтали, так и по вертикали. Станьте эрудитом.

Мотивируйте себя

Стремление к поиску новых знаний заложено в нас природой. Мы ищем информацию в книгах, статьях, подкастах, видео и так далее. Интернет позволяет получать доступ к различным источникам в один клик. Пользуйтесь им с умом.

Избегайте шума

То, что вы потребляете много информации не значит что вы владеете большим количеством знаний. Важно уметь фильтровать информационный шум и находить хорошие источники знаний.

Обучайтесь по-разному

Существует два типа обучения: поверхностное и глубокое. В отличие от поверхностного обучения, глубокое требует времени и усидчивости. Важно применять оба этих подхода.

Ищите наставников

Постарайтесь найти тех, кто поможет вам в обучении. Не бойтесь задавать вопросы. Вы будете приятно удивлены добротой окружающих и их готовностью помочь.

Принимайте неудачи

Неудачи — это своего рода возможности для более глубокого обучения. Не стоит их бояться. Зачастую они могут причинять эмоциональный дискомфорт. Главное в подобных ситуациях — не опускать руки и продолжать свой путь.

Поощряйте любознательность

Моменты чистого, неподдельного любопытства мимолетны, поэтому необходимо правильно расставлять приоритеты в такие моменты.

Станьте учителем

Это наиболее действенный способ обучения. Техника Фейнмана — это основополагающая ментальная модель для обучения и роста через преподавание.

Делайте перерывы

Люди не созданы для постоянного движения. Перерывы могут быть самым простым и эффективным способом обучения и роста. Чтобы развиваться, сначала научитесь отдыхать.

Учитесь у незнакомцев

Каждый разговор с незнакомцем — это возможность узнать что-то новое. Старайтесь чаще вступать в диалог с окружающими. Никогда не знаешь, что из этого может получиться.

Ищите мотивирующую работу

Постарайтесь найти работу, которая стимулирует интеллектуальный рост. Она позволит всегда сохранять мотивацию к обучению и развиваться в интересной для вас сфере.

Не бойтесь менять свое мнение

Важно не зацикливаться на своих убеждениях, а всегда быть открытыми новым аргументам. Отказ признавать альтернативные точки зрения тормозит прогресс.

Обучайтесь по-новому

2020 год принес немало проблем, но ускорил развитие онлайн-образования. Сейчас нам доступно множество полезных сервисов и курсов.

Практикуйте осознанность

Здоровый ум — это мощный инструмент в достижении различных целей. Выделяйте время в течение дня для практики осознанности. Начните с 5 минут в день и увеличивайте продолжительность сеансов. В этом вам могут помочь различные приложения и сервисы.

Учитесь всю жизнь

Школа — это всего лишь отправная точка нашего путешествия в мир образования. Как только вы усвоите это, вы по-другому будете смотреть на свое обучение.

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