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Истории

Как стартап Outlier помогает преподавателям снимать профессиональные видеолекции дома

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Во время пандемии нелегко пришлось даже тем компаниям, которые специализируются на удаленном обучении. В их число входит и Outlier. Этот стартап предлагает онлайн-курсы от университетских преподавателей, которые засчитываются как обычные курсы.

Обычно эти видеолекции снимаются в нью-йоркских студиях, чтобы соответствовать высоким требованиям Outlier. Но когда началась пандемия, компания перешла на удаленный режим работы и помогла преподавателям снимать лекции из дома и других безопасных мест.

Как стартап Outlier помогает преподавателям снимать профессиональные видеолекции дома

В этом году преподавателям пришлось создавать видео самостоятельно. Поскольку дома большинства людей даже отдаленно не приспособлены для того, чтобы быть киностудиями, а профессора университетов не готовы внезапно стать режиссерами, вполне понятно, что многие курсы, как и деловые встречи, превратились в мероприятия с раздражающим освещением, лицами перед книжными шкафами и фоном из бегающих кошек и детей. Некоторые исследования показали, что онлайн-обучение в целом менее эффективно, а переход от аудиторий, сконструированных с учетом акустических и визуальных особенностей, к домашним занятиям, вероятно, не самый лучший способ удержать внимание студентов. Им и так хватает стресса из-за карантина, адаптации к незнакомым системам обучения и отвлекающих факторов дома.

Outlier гордится тем, что пользователи ждут выхода новых лекций, и для нее поддержание высокого уровня новых уроков было критически важно. Как рассказывает Ава Пласс, вице-президент компании по видео, в первую очередь весной они собрали оборудование, которое могли бы отправить авторам для съемок, прежде чем полки магазинов опустели. «Помните, как мы боялись даже доставки вещей, — говорит она. — Это было очень напряженно, поэтому мы просто покупали и покупали».

Фото: Outier

Комплекты камер, осветительных приборов, микрофонов и прочего оборудования были собраны и отправлены лекторам. Порой случались и ошибки. Инструктор Грег Мэтьюс, который также является директором программы по дата-сайенс в Чикагском университете Лойолы, говорит, что одна из посылок была неправильно доставлена и какое-то время просто лежала на улице рядом с соседним домом, прежде чем кто-то понял, куда ее передать. «Она блокировала кому-то дверь, — вспоминает Мэтьюс. — Слава богу, никто ее не выбросил».

Затем лекторам нужно было тщательно подготовить рабочие места к съемкам. Вместе с преподавателями сотрудники Outlier выбирали подходящие места в их домах, учитывая, что в большинстве жилищ нет пространств, цвет которых подходил бы для эстетики «темного режима» компании. Темный фон используется для видео, потому что Outlier обнаружила, что лекции часто смотрят в темное время суток, когда тусклое освещение создает меньшую нагрузку для глаз.

«Средне- или темно-серый — не очень популярный цвет краски, — говорит Пласс. — Нам пришлось изменить освещение и некоторые элементы. Чем больше света направлено на лектора, тем ярче становится фон».

Тим Шартье, профессор математики в колледже Дэвидсона, вместе со своей семьей потратил целый день, чтобы расчистить пространство для офиса, и еще один — чтобы установить оборудование под руководством сотрудников Outlier в Zoom. Несколько дней ушли на съемки, которыми управляли по видеосвязи. «Это было весело, и я высоко ценю их терпение, — говорит Шартье о команде Outlier. — Я преподаю математику. Я не занимаюсь съемками».

Процесс стал более домашним. Одной камерой управляла жена Шартье, другой — его дочь. При этом жене приходилось держать собаку, чтобы она не шумела. Подавление шума также обеспечивали стратегически расположенные одеяла. Из-за проблем с солнечным светом съемки обычно начинались около 19:00, а соседей попросили не включать уличные фонари во время съемок и не обращать внимания на яркий свет, исходящий из дома Шартье. «К счастью, соседи — наши хорошие друзья и им это показалось забавным и веселым», — добавляет математик.

Фото: Outier

Outlier обеспечивала доставку продуктов, чтобы облегчить жизнь семьи Шартье, кухня которой превратилась в импровизированную гримерку.

«Из-за пандемии мы не поехали в отпуск, и это стало главным событием лета —часть нашего дома превратилась в киностудию, как будто я был актером, а все остальные — съемочной группой», — говорит Шартье.

Часть мебели, задействованной в съемках, также стала более личной. Письменный стол, за которым Шартье сидит во время лекций, обычно используется для семейных обедов, а старинная лампа в кадре — семейная реликвия, выигранная его дедом в гонке в начале XX века. «В таком подходе к съемкам есть что-то особенное», — признает Шартье.

Не у всех преподавателей нашлось подходящее место для съемок. Например, жена Мэтьюса родила за несколько недель до начала съемок, но, к счастью, у них была арендованная художественная студия в Чикаго, которую можно было использовать для записи. «Я просто освободил комнату и организовал видеостудию с помощью команды Outlier», — уточняет Мэтьюс.

Пласс говорит, что для тех лекторов, которым было негде снимать ролики, Outlier скорее всего будет искать площадки на таких платформах, как Airbnb. Сотрудники компании в масках и защитных средствах подготовят помещения к съемкам. В идеале члены команды даже смогут находиться в одном здании, но будут изолированы от преподавателей, чтобы избежать заражения.

«Так мы сможем записывать видео с лекторами, которые не могут приспособиться к нашему стилю съемок, но которым важно его сохранять», — добавляет Пласс.

Все больше учебных заведений переходят на дистанционное обучение, и студенты начали задумываться, стоит ли им полностью оплачивать обучение с занятиями по Zoom. Вместо этого они могут обратиться к Outlier и его высококлассным лекциям, которые вместе с репетиторством и заданиями стоят всего $400 и могут быть засчитаны как обычные учебные курсы (хотя преподаватели предупреждают, что это не совсем похоже на привычные офлайн-занятия).

В августе Outlier добавила два новых курса: введение в статистику и введение в астрономию. Кроме того, у компании есть курсы по высшей математике и введению в психологию. Компания сотрудничает с такими учебными заведениями, как Флоридский политехнический университет, чтобы привлечь больше студентов. По данным Outlier, число поступивших на летний семестр выросло в семь раз по сравнению с весенней сессией.

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Фото на обложке: Unsplash

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