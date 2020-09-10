Как стартап Outlier помогает преподавателям снимать профессиональные видеолекции дома

Обычно эти видеолекции снимаются в нью-йоркских студиях, чтобы соответствовать высоким требованиям Outlier. Но когда началась пандемия, компания перешла на удаленный режим работы и помогла преподавателям снимать лекции из дома и других безопасных мест.

Во время пандемии нелегко пришлось даже тем компаниям, которые специализируются на удаленном обучении. В их число входит и Outlier . Этот стартап предлагает онлайн-курсы от университетских преподавателей, которые засчитываются как обычные курсы.

В этом году преподавателям пришлось создавать видео самостоятельно. Поскольку дома большинства людей даже отдаленно не приспособлены для того, чтобы быть киностудиями, а профессора университетов не готовы внезапно стать режиссерами, вполне понятно, что многие курсы, как и деловые встречи, превратились в мероприятия с раздражающим освещением, лицами перед книжными шкафами и фоном из бегающих кошек и детей. Некоторые исследования показали, что онлайн-обучение в целом менее эффективно, а переход от аудиторий, сконструированных с учетом акустических и визуальных особенностей, к домашним занятиям, вероятно, не самый лучший способ удержать внимание студентов. Им и так хватает стресса из-за карантина, адаптации к незнакомым системам обучения и отвлекающих факторов дома.

Outlier гордится тем, что пользователи ждут выхода новых лекций, и для нее поддержание высокого уровня новых уроков было критически важно. Как рассказывает Ава Пласс, вице-президент компании по видео, в первую очередь весной они собрали оборудование, которое могли бы отправить авторам для съемок, прежде чем полки магазинов опустели. «Помните, как мы боялись даже доставки вещей, — говорит она. — Это было очень напряженно, поэтому мы просто покупали и покупали».

Фото: Outier

Комплекты камер, осветительных приборов, микрофонов и прочего оборудования были собраны и отправлены лекторам. Порой случались и ошибки. Инструктор Грег Мэтьюс, который также является директором программы по дата-сайенс в Чикагском университете Лойолы, говорит, что одна из посылок была неправильно доставлена и какое-то время просто лежала на улице рядом с соседним домом, прежде чем кто-то понял, куда ее передать. «Она блокировала кому-то дверь, — вспоминает Мэтьюс. — Слава богу, никто ее не выбросил».

Затем лекторам нужно было тщательно подготовить рабочие места к съемкам. Вместе с преподавателями сотрудники Outlier выбирали подходящие места в их домах, учитывая, что в большинстве жилищ нет пространств, цвет которых подходил бы для эстетики «темного режима» компании. Темный фон используется для видео, потому что Outlier обнаружила, что лекции часто смотрят в темное время суток, когда тусклое освещение создает меньшую нагрузку для глаз.

«Средне- или темно-серый — не очень популярный цвет краски, — говорит Пласс. — Нам пришлось изменить освещение и некоторые элементы. Чем больше света направлено на лектора, тем ярче становится фон».

Тим Шартье, профессор математики в колледже Дэвидсона, вместе со своей семьей потратил целый день, чтобы расчистить пространство для офиса, и еще один — чтобы установить оборудование под руководством сотрудников Outlier в Zoom. Несколько дней ушли на съемки, которыми управляли по видеосвязи. «Это было весело, и я высоко ценю их терпение, — говорит Шартье о команде Outlier. — Я преподаю математику. Я не занимаюсь съемками».

Процесс стал более домашним. Одной камерой управляла жена Шартье, другой — его дочь. При этом жене приходилось держать собаку, чтобы она не шумела. Подавление шума также обеспечивали стратегически расположенные одеяла. Из-за проблем с солнечным светом съемки обычно начинались около 19:00, а соседей попросили не включать уличные фонари во время съемок и не обращать внимания на яркий свет, исходящий из дома Шартье. «К счастью, соседи — наши хорошие друзья и им это показалось забавным и веселым», — добавляет математик.

Фото: Outier

Outlier обеспечивала доставку продуктов, чтобы облегчить жизнь семьи Шартье, кухня которой превратилась в импровизированную гримерку.

«Из-за пандемии мы не поехали в отпуск, и это стало главным событием лета —часть нашего дома превратилась в киностудию, как будто я был актером, а все остальные — съемочной группой», — говорит Шартье.

Часть мебели, задействованной в съемках, также стала более личной. Письменный стол, за которым Шартье сидит во время лекций, обычно используется для семейных обедов, а старинная лампа в кадре — семейная реликвия, выигранная его дедом в гонке в начале XX века. «В таком подходе к съемкам есть что-то особенное», — признает Шартье.

Не у всех преподавателей нашлось подходящее место для съемок. Например, жена Мэтьюса родила за несколько недель до начала съемок, но, к счастью, у них была арендованная художественная студия в Чикаго, которую можно было использовать для записи. «Я просто освободил комнату и организовал видеостудию с помощью команды Outlier», — уточняет Мэтьюс.

Пласс говорит, что для тех лекторов, которым было негде снимать ролики, Outlier скорее всего будет искать площадки на таких платформах, как Airbnb. Сотрудники компании в масках и защитных средствах подготовят помещения к съемкам. В идеале члены команды даже смогут находиться в одном здании, но будут изолированы от преподавателей, чтобы избежать заражения.

«Так мы сможем записывать видео с лекторами, которые не могут приспособиться к нашему стилю съемок, но которым важно его сохранять», — добавляет Пласс.

Все больше учебных заведений переходят на дистанционное обучение, и студенты начали задумываться, стоит ли им полностью оплачивать обучение с занятиями по Zoom. Вместо этого они могут обратиться к Outlier и его высококлассным лекциям, которые вместе с репетиторством и заданиями стоят всего $400 и могут быть засчитаны как обычные учебные курсы (хотя преподаватели предупреждают, что это не совсем похоже на привычные офлайн-занятия).

В августе Outlier добавила два новых курса: введение в статистику и введение в астрономию. Кроме того, у компании есть курсы по высшей математике и введению в психологию. Компания сотрудничает с такими учебными заведениями, как Флоридский политехнический университет, чтобы привлечь больше студентов. По данным Outlier, число поступивших на летний семестр выросло в семь раз по сравнению с весенней сессией.

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