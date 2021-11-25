Профессия кофеман: Lavazza открывает первый тренинг-центр в России

Итальянский производитель кофе, эспрессо-эксперт и один из самых авторитетных кофейных брендов мира Lavazza открывает первый тренинг-центр в России. Эта инициатива призвана познакомить российского потребителя с продуктом, привить вкус к итальянским кофейным традициям и поделиться опытом приготовления кофе с профессионалами. Подробнее об учебном центре — в статье.

Знаете ли вы, что вкус и аромат кофейных зерен полностью раскрываются только через два дня после обжарки? Если нет, добро пожаловать в тренинг-центр Lavazza. Здесь настоящие профессионалы своего дела не только расскажут много нового о мире кофе, но и научат различным тонкостям приготовления традиционного напитка.

Lavazza Group — итальянская международная компания и ключевой игрок на кофейном рынке. Ей принадлежат такие популярные международные кофейные бренды и лидеры в своих сегментах, как Carte Noire, Merrild и Kicking Horse Coffee. Компания, основанная Луиджи Лавацца в Турине более 120 лет назад, вот уже четыре поколения принадлежит его семье и успешно функционирует и имеет свои представительства в 140 странах мира.

Кофе — любимый напиток миллионов людей и неотъемлемая часть повседневной жизни, а для кого-то — настоящее искусство. Lavazza разделяет это и видит свою миссию в развитии кофейной культуры по всему миру.

Первый тренинг-центр компания открыла еще в Турине в 1989 году. С тех пор учебная сеть Lavazza росла и ширилась — сейчас открыто 55 центров по всему миру. Их специалисты, прошедшие сертификацию в Италии, делятся знаниями с бариста, сотрудниками ресторанов, дистрибьюторами и всеми, для кого кофе — профессия и призвание. Цель — обмен опытом, эксперименты с новыми рецептами и распространение итальянской кофейной культуры по всему миру.

Кофе стоит того, чтобы учиться

Каждая чашка кофе может превратиться в неповторимый момент, а каждый рецепт должен быть симфонией вкусовых ощущений, убеждены в Lavazza. Принцип специалистов Lavazza — качество превыше всего.

«Мы стремимся сделать премиум-сегмент итальянского кофе мирового уровня ближе к российским любителям кофе. Россия — важный стратегический рынок для бренда. Сотрудничество с Россией — это и множество возможностей, и непростые задачи.

В новом учебном центре мы будем делиться своим опытом с профессионалами: с их помощью мы стремимся сделать бренд ближе к российскому потребителю. Мы хотим познакомить аудиторию с настоящим итальянским кофе, объединив высокое качество продукта и своеобразие итальянского стиля», — поделился Даниэле Фоти, маркетинг-менеджер Lavazza по Восточной Европе.

Московский учебный центр открылся в «Новинском Пассаже», одном из крупнейших деловых и торговых центров Москвы. Безукоризненный итальянский стиль и самое современное оборудование — центр полностью соответствует международным стандартам Lavazza.

Он находится в постоянном контакте с Международным учебным центром, расположенным в штаб-квартире Lavazza в Турине, который недавно был признан Ассоциацией SCA (The Specialty Coffee Association) лучшим тренинговым центром.

«Мы рады быть причастными к открытию учебного центра в Москве. Мы хотим помогать Lavazza демонстрировать искусство приготовления кофе и хотим стать эталоном для профессионалов в этой области и для тех, кто хотел бы превратить свою страсть к кофе в профессию», — добавил Игорь Лукашов, управляющий партнер группы компании «Алеф Трейд».

Кому и зачем можно приходить в Lavazza-центр

В Lavazza разработали несколько учебных программ, которые подойдут и искушенным специалистам, и тем, кто в профессии недавно:

«От зерна до чашки»;

«Системы экстракции»;

«Сенсорный анализ»;

«Устойчивое развитие»;

«Практика приготовления»;

«Коктейли Lavazza»;

«Знакомство с Lavazza и дегустации».

Учебный центр Lavazza может гордиться престижными партнерствами с Политехническим институтом Турина, Университетом гастрономических наук Полленцо и фондом elBulli знаменитого каталонского шеф-повара Феррана Адриа.

«Наш центр — это настоящий островок Италии в России. Мы придерживаемся всех традиций, которые Lavazza развивала более 120 лет, и при этом используем новейшее оборудование и самые современные способы приготовления. Мы можем познакомить со всеми стадиями обработки кофейных зерен, начиная со сбора, и дать возможность попрактиковаться на мастер-классах», — рассказала Дарья Ковальчук, сертифицированный тренер Lavazza.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены Lavazza