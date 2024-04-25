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Как проверить товарный знак

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Ежегодно российские компании подают до 100 тыс. заявок, чтобы проверить регистрацию товарного знака по базе данных Роспатента, но  с первой попытки уникальность подтверждается только у 5% из них.

В статье рассказываем, для чего нужна проверка, что нужно сделать перед ней, как провести бесплатную и платную проверку по базам ФИПС.

Как проверить товарный знак

Содержание

Для чего нужна проверка товарного знака

Товарным знаком называется обозначение, которое придает индивидуальные свойства услугам и товарам предприятия или частного лица. 

ТЗ создают и регистрируют в следующих целях:

  • защита продукции от контрафакта и конкуренции;
  • увеличение стоимости предприятия;
  • масштабирование бизнеса перед заключением договора франшизы;
  • продвижение товаров на рынке;
  • оптимизация налогообложения;
  • противодействие патентным мошенникам.

Товарные знаки бывают нескольких типов:

  • словесные,
  • звуковые,
  • объемные,
  • изобразительные,
  • комбинированные,
  • обонятельные,
  • тактильные,
  • изменяющиеся,
  • голографические.

Право на регистрацию товарного знака есть у компаний и ИП, которые оказывают услуги, производят и продают товары. Эта процедура добровольная и производится в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

В качестве товарного знака регистрируют любые изображения, звуки и так далее за исключением:

  • общепринятых названий и сокращений;
  • свойств товара или услуги;
  • неуникальных композиций из линий и геометрических фигур;
  • обозначений, вводящих в заблуждение.

Без согласования с правообладателем нельзя размещать на товарном знаке:

  • государственные символы,
  • имена и портреты знаменитостей,
  • персонажей и их цитаты из художественных произведений и так далее.

Зарегистрированный товарный знак обозначают значком ® или ™. Его размещают справа от бренда в нижнем или верхнем углу.

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Перед тем как отправить заявку для регистрации товарного знака в Роспатенте, нужно проверить ТЗ по базе данных. Это делают для того, чтобы выявить все возможные причины для отказа:

  • абсолютные, например, введение в заблуждение или включение ложных данных;
  • относительные, такие как наличие схожих заявок от других юридических лиц.

У заявителя появляется время исправить свой торговый знак, внести в него изменения, повышающие уникальность. Проверка экономит деньги предпринимателя, так как за прием заявок Роспатентом взимаются деньги, и если заявка будет отклонена, взнос не вернут.

Что нужно сделать перед проверкой

Перед подачей заявки на регистрацию надо проверить свой товарный знак на сходство по базам Роспатента или ФИПС по 3 типам похожести:

  • графической,
  • фонетической,
  • семантической.

В первом случае проверяют:

  • форму товарного знака,
  • стиль исполнения,
  • цветовую гамму,
  • общее зрительное впечатление.

Если совпадут хотя бы несколько элементов, в регистрации нового товарного знака откажут.

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Регистрация товарного знака в странах Ближнего Востока

Фонетическая составляющая — это главный критерий, по которому оценивают уникальность зарегистрированного Роспатентом товарного знака. Так, если для написания слов используется разный алфавит, но звучат они одинаково, они будут признаны идентичными. 

Отказ в регистрации может быть связан со следующими факторами:

  • подобие частей слов, слогов, звукосочетаний,
  • идентичность состава гласных и согласных звуков,
  • вхождение одного товарного знака в другой в качестве части словосочетания,
  • содержание несохраняемого элемента в названии,
  • отсутствие связи между словами.

Эксперт Роспатента рассматривает фонетические признаки торговой марки в целом, в редких случаях руководствуясь личным мнением.

Как проверить товарный знак, экспертная оценка

Фото в тексте: Unsplash

При оценке семантических признаков проверяют:

  • сходство значений,
  • тождество смысла словосочетания.

Еще один этап — проверка товарного знака через поиск в интернете. Если ТЗ совпадает с названием компании, в будущем она сможет предъявить претензии и оспорить право на торговую марку.

Бесплатная онлайн-проверка

Проверить регистрацию товарного знака онлайн можно по базам независимых сервисов. Рассмотрим возможности некоторых из них.

Brand-search.ru

На портале предприниматель может установить уникальность по следующим позициям:

  • доменные имена,
  • зарегистрированные Роспатентом товарные знаки,
  • наименования юридических лиц,
  • заявки на проверку и регистрацию в Роспатенте.

Интерфейс сайта интуитивно простой и работать с ним может неподготовленный пользователь. Базы данных обновляются ежесуточно.

Для проверки регистрации товарных знаков онлайн на Brand-search.ru нужно выполнить следующие действия:

  1. Набрать в поисковой строке браузера название сервиса.
  2. Перейти по ссылке на главную страницу.
  3. Набрать в поле поиска наименование торговой марки.
  4. Кликнуть по полю выбора класса МКТУ.
  5. Вести слово, близко описывающее вид бизнеса.
  6. Нажать на поле проверки.
  7. Посмотреть результат, который покажет вероятность регистрации товарного знака.

WIPO 

В сервисе WIPO (World Intellectual Property Organization) проверяют международные зарегистрированные товарные знаки. Платформа подходит для юристов по патентам и предпринимателей, планирующих работать за границей.

Библиотека сервиса состоит из 46 млн записей, представленных в национальных базах зарегистрированных товарных знаков. Здесь можно настраивать поиск по 14 фильтрам и графическому изображению.

Порядок работы на платформе WIPO:

  1. Открыть главную страницу.
  2. Выбрать русский язык интерфейса.
  3. Набрать название в поисковой строке.
  4. Нажать на иконку  « =» слева.
  5. Выбрать S в выпадающем списке.
  6. Ввести класс МКТУ в поле товаров и услуг или слово на английском языке, описывающее бизнес.
  7. Кликнуть по кнопке поиска.
  8. Оценить результат.

Legal-support.ru

Проверить, какой торговый знак в Роспатенте уже зарегистрирован, и узнать шансы пройти проверку на уникальность можно в сервисе Legal-support.ru. Он принадлежит патентному бюро «Гардиум» и отличается простым интерфейсом. Здесь бесплатно проверяют бренды по всем базам, в том числе доменам и ЕГРЮЛ.

Найти совпадение своей торговой марки с уже зарегистрированной Роспатентом можно так:

  1. Открыть главную страницу сервиса.
  2. Вести название торговой марки в поисковое поле.
  3. Уточнить МКТУ по выпадающему справочнику.
  4. Посмотреть результат.

Система покажет совпадения, входящие в базы Роспатента или заявленные для регистрации. При высоком фонетическом и семантическом сходстве программа оценит шансы пройти проверку и порекомендует доработать товарный знак.

Поиск по базам ФИПС

Информация из баз данных ФИПС платная. Один запрос стоит 60 руб., пакетный поиск — 300 руб. за 5 торговых марок.

Перед началом работы пользователь проходит регистрацию на портале. Процедура состоит из следующих действий:

  1. Открыть главную страницу сервиса.
  2. Перейти в раздел регистрации.
  3. Ввести фамилию, имя, отчество.
  4. Вписать название компании или выбрать «частное лицо».
  5. Заполнить анкету с контактными данными.
  6. Скачать форму договора и заполнить ее, если регистрируется юридическое лицо.
  7. Отправить соглашение в бумажном виде в адрес ФИПС по почте.
  8. Пополнить баланс онлайн или переслать копию платежного поручения на электронную почту или факс организации.
  9. Получить на email код для доступа к аккаунту.

Поиск зарегистрированных торговых марок на сайте ФИПС происходит по логическому принципу. Это означает, что точность зависит от правильно составленного запроса. О том, как это сделать, можно узнать из раздела, скрытого значком с вопросительным знаком рядом с поисковой строкой.

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Как зарегистрировать товарный знак в Грузии

Лучше всего составлять запрос из существительных в именительном падеже. Для точности к ним добавляют операторы:

  • AND — и тот, и другой термин содержится в документе;
  • OR — в документе содержится или тот, или другой термин;
  • NOT и так далее.

Недостатки работы с поисковой системой ФИПС:

  • сложное формирование запроса,
  • запутанный интерфейс,
  • недоступная международная база данных,
  • невозможно сравнить графические элементы и изображения.

Экспертная проверка

Чтобы избежать ошибок при проверке товарных знаков перед регистрацией в Роспатенте, лучше обратиться к патентному поверенному из бюро экспертизы. Предварительный этап включает выявление схожих и тождественных товарных знаков в базах Росреестра.

После этого эксперт выдает рекомендации по изменению ТМ для повышения уникальности, например:

  • доработать словесную часть графикой,
  • заменить буквы кириллицы латиницей,
  • исключить фонетическое тождество,
  • добавить изображение,
  • избавиться от конфликтующих элементов.

Чаще всего эти пункты включают в техническое задание для неймера или дизайнера, которые будут заниматься переделкой товарного знака. Эти сотрудники почти всегда имеются в штате патентного бюро и предпринимателю не надо тратить время на их поиск.

Фото на обложке: Unsplash

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