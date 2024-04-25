Как проверить товарный знак

Ежегодно российские компании подают до 100 тыс. заявок, чтобы проверить регистрацию товарного знака по базе данных Роспатента, но с первой попытки уникальность подтверждается только у 5% из них.
В статье рассказываем, для чего нужна проверка, что нужно сделать перед ней, как провести бесплатную и платную проверку по базам ФИПС.
Содержание
- Для чего нужна проверка товарного знака
- Что нужно сделать перед проверкой
- Бесплатная онлайн-проверка
- Поиск по базам ФИПС
- Экспертная проверка
Для чего нужна проверка товарного знака
Товарным знаком называется обозначение, которое придает индивидуальные свойства услугам и товарам предприятия или частного лица.
ТЗ создают и регистрируют в следующих целях:
- защита продукции от контрафакта и конкуренции;
- увеличение стоимости предприятия;
- масштабирование бизнеса перед заключением договора франшизы;
- продвижение товаров на рынке;
- оптимизация налогообложения;
- противодействие патентным мошенникам.
Товарные знаки бывают нескольких типов:
- словесные,
- звуковые,
- объемные,
- изобразительные,
- комбинированные,
- обонятельные,
- тактильные,
- изменяющиеся,
- голографические.
Право на регистрацию товарного знака есть у компаний и ИП, которые оказывают услуги, производят и продают товары. Эта процедура добровольная и производится в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).
В качестве товарного знака регистрируют любые изображения, звуки и так далее за исключением:
- общепринятых названий и сокращений;
- свойств товара или услуги;
- неуникальных композиций из линий и геометрических фигур;
- обозначений, вводящих в заблуждение.
Без согласования с правообладателем нельзя размещать на товарном знаке:
- государственные символы,
- имена и портреты знаменитостей,
- персонажей и их цитаты из художественных произведений и так далее.
Зарегистрированный товарный знак обозначают значком ® или ™. Его размещают справа от бренда в нижнем или верхнем углу.
Перед тем как отправить заявку для регистрации товарного знака в Роспатенте, нужно проверить ТЗ по базе данных. Это делают для того, чтобы выявить все возможные причины для отказа:
- абсолютные, например, введение в заблуждение или включение ложных данных;
- относительные, такие как наличие схожих заявок от других юридических лиц.
У заявителя появляется время исправить свой торговый знак, внести в него изменения, повышающие уникальность. Проверка экономит деньги предпринимателя, так как за прием заявок Роспатентом взимаются деньги, и если заявка будет отклонена, взнос не вернут.
Что нужно сделать перед проверкой
Перед подачей заявки на регистрацию надо проверить свой товарный знак на сходство по базам Роспатента или ФИПС по 3 типам похожести:
- графической,
- фонетической,
- семантической.
В первом случае проверяют:
- форму товарного знака,
- стиль исполнения,
- цветовую гамму,
- общее зрительное впечатление.
Если совпадут хотя бы несколько элементов, в регистрации нового товарного знака откажут.
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Фонетическая составляющая — это главный критерий, по которому оценивают уникальность зарегистрированного Роспатентом товарного знака. Так, если для написания слов используется разный алфавит, но звучат они одинаково, они будут признаны идентичными.
Отказ в регистрации может быть связан со следующими факторами:
- подобие частей слов, слогов, звукосочетаний,
- идентичность состава гласных и согласных звуков,
- вхождение одного товарного знака в другой в качестве части словосочетания,
- содержание несохраняемого элемента в названии,
- отсутствие связи между словами.
Эксперт Роспатента рассматривает фонетические признаки торговой марки в целом, в редких случаях руководствуясь личным мнением.
Фото в тексте: Unsplash
При оценке семантических признаков проверяют:
- сходство значений,
- тождество смысла словосочетания.
Еще один этап — проверка товарного знака через поиск в интернете. Если ТЗ совпадает с названием компании, в будущем она сможет предъявить претензии и оспорить право на торговую марку.
Бесплатная онлайн-проверка
Проверить регистрацию товарного знака онлайн можно по базам независимых сервисов. Рассмотрим возможности некоторых из них.
Brand-search.ru
На портале предприниматель может установить уникальность по следующим позициям:
- доменные имена,
- зарегистрированные Роспатентом товарные знаки,
- наименования юридических лиц,
- заявки на проверку и регистрацию в Роспатенте.
Интерфейс сайта интуитивно простой и работать с ним может неподготовленный пользователь. Базы данных обновляются ежесуточно.
Для проверки регистрации товарных знаков онлайн на Brand-search.ru нужно выполнить следующие действия:
- Набрать в поисковой строке браузера название сервиса.
- Перейти по ссылке на главную страницу.
- Набрать в поле поиска наименование торговой марки.
- Кликнуть по полю выбора класса МКТУ.
- Вести слово, близко описывающее вид бизнеса.
- Нажать на поле проверки.
- Посмотреть результат, который покажет вероятность регистрации товарного знака.
WIPO
В сервисе WIPO (World Intellectual Property Organization) проверяют международные зарегистрированные товарные знаки. Платформа подходит для юристов по патентам и предпринимателей, планирующих работать за границей.
Библиотека сервиса состоит из 46 млн записей, представленных в национальных базах зарегистрированных товарных знаков. Здесь можно настраивать поиск по 14 фильтрам и графическому изображению.
Порядок работы на платформе WIPO:
- Открыть главную страницу.
- Выбрать русский язык интерфейса.
- Набрать название в поисковой строке.
- Нажать на иконку « =» слева.
- Выбрать S в выпадающем списке.
- Ввести класс МКТУ в поле товаров и услуг или слово на английском языке, описывающее бизнес.
- Кликнуть по кнопке поиска.
- Оценить результат.
Legal-support.ru
Проверить, какой торговый знак в Роспатенте уже зарегистрирован, и узнать шансы пройти проверку на уникальность можно в сервисе Legal-support.ru. Он принадлежит патентному бюро «Гардиум» и отличается простым интерфейсом. Здесь бесплатно проверяют бренды по всем базам, в том числе доменам и ЕГРЮЛ.
Найти совпадение своей торговой марки с уже зарегистрированной Роспатентом можно так:
- Открыть главную страницу сервиса.
- Вести название торговой марки в поисковое поле.
- Уточнить МКТУ по выпадающему справочнику.
- Посмотреть результат.
Система покажет совпадения, входящие в базы Роспатента или заявленные для регистрации. При высоком фонетическом и семантическом сходстве программа оценит шансы пройти проверку и порекомендует доработать товарный знак.
Поиск по базам ФИПС
Информация из баз данных ФИПС платная. Один запрос стоит 60 руб., пакетный поиск — 300 руб. за 5 торговых марок.
Перед началом работы пользователь проходит регистрацию на портале. Процедура состоит из следующих действий:
- Открыть главную страницу сервиса.
- Перейти в раздел регистрации.
- Ввести фамилию, имя, отчество.
- Вписать название компании или выбрать «частное лицо».
- Заполнить анкету с контактными данными.
- Скачать форму договора и заполнить ее, если регистрируется юридическое лицо.
- Отправить соглашение в бумажном виде в адрес ФИПС по почте.
- Пополнить баланс онлайн или переслать копию платежного поручения на электронную почту или факс организации.
- Получить на email код для доступа к аккаунту.
Поиск зарегистрированных торговых марок на сайте ФИПС происходит по логическому принципу. Это означает, что точность зависит от правильно составленного запроса. О том, как это сделать, можно узнать из раздела, скрытого значком с вопросительным знаком рядом с поисковой строкой.
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Лучше всего составлять запрос из существительных в именительном падеже. Для точности к ним добавляют операторы:
- AND — и тот, и другой термин содержится в документе;
- OR — в документе содержится или тот, или другой термин;
- NOT и так далее.
Недостатки работы с поисковой системой ФИПС:
- сложное формирование запроса,
- запутанный интерфейс,
- недоступная международная база данных,
- невозможно сравнить графические элементы и изображения.
Экспертная проверка
Чтобы избежать ошибок при проверке товарных знаков перед регистрацией в Роспатенте, лучше обратиться к патентному поверенному из бюро экспертизы. Предварительный этап включает выявление схожих и тождественных товарных знаков в базах Росреестра.
После этого эксперт выдает рекомендации по изменению ТМ для повышения уникальности, например:
- доработать словесную часть графикой,
- заменить буквы кириллицы латиницей,
- исключить фонетическое тождество,
- добавить изображение,
- избавиться от конфликтующих элементов.
Чаще всего эти пункты включают в техническое задание для неймера или дизайнера, которые будут заниматься переделкой товарного знака. Эти сотрудники почти всегда имеются в штате патентного бюро и предпринимателю не надо тратить время на их поиск.
Фото на обложке: Unsplash
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