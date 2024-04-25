Как проверить товарный знак

В статье рассказываем, для чего нужна проверка, что нужно сделать перед ней, как провести бесплатную и платную проверку по базам ФИПС.

Ежегодно российские компании подают до 100 тыс. заявок, чтобы проверить регистрацию товарного знака по базе данных Роспатента, но с первой попытки уникальность подтверждается только у 5% из них.

Содержание

Для чего нужна проверка товарного знака

Товарным знаком называется обозначение, которое придает индивидуальные свойства услугам и товарам предприятия или частного лица.

ТЗ создают и регистрируют в следующих целях:

защита продукции от контрафакта и конкуренции;

увеличение стоимости предприятия;

масштабирование бизнеса перед заключением договора франшизы;

продвижение товаров на рынке;

оптимизация налогообложения;

противодействие патентным мошенникам.

Товарные знаки бывают нескольких типов:

словесные,

звуковые,

объемные,

изобразительные,

комбинированные,

обонятельные,

тактильные,

изменяющиеся,

голографические.

Право на регистрацию товарного знака есть у компаний и ИП, которые оказывают услуги, производят и продают товары. Эта процедура добровольная и производится в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

В качестве товарного знака регистрируют любые изображения, звуки и так далее за исключением:

общепринятых названий и сокращений;

свойств товара или услуги;

неуникальных композиций из линий и геометрических фигур;

обозначений, вводящих в заблуждение.

Без согласования с правообладателем нельзя размещать на товарном знаке:

государственные символы,

имена и портреты знаменитостей,

персонажей и их цитаты из художественных произведений и так далее.

Зарегистрированный товарный знак обозначают значком ® или ™. Его размещают справа от бренда в нижнем или верхнем углу.

Перед тем как отправить заявку для регистрации товарного знака в Роспатенте, нужно проверить ТЗ по базе данных. Это делают для того, чтобы выявить все возможные причины для отказа:

абсолютные, например, введение в заблуждение или включение ложных данных;

относительные, такие как наличие схожих заявок от других юридических лиц.

У заявителя появляется время исправить свой торговый знак, внести в него изменения, повышающие уникальность. Проверка экономит деньги предпринимателя, так как за прием заявок Роспатентом взимаются деньги, и если заявка будет отклонена, взнос не вернут.

Что нужно сделать перед проверкой

Перед подачей заявки на регистрацию надо проверить свой товарный знак на сходство по базам Роспатента или ФИПС по 3 типам похожести:

графической,

фонетической,

семантической.

В первом случае проверяют:

форму товарного знака,

стиль исполнения,

цветовую гамму,

общее зрительное впечатление.

Если совпадут хотя бы несколько элементов, в регистрации нового товарного знака откажут.

Читайте по теме:

Разработали имя для бренда. Что дальше?

Регистрация товарного знака в странах Ближнего Востока

Фонетическая составляющая — это главный критерий, по которому оценивают уникальность зарегистрированного Роспатентом товарного знака. Так, если для написания слов используется разный алфавит, но звучат они одинаково, они будут признаны идентичными.

Отказ в регистрации может быть связан со следующими факторами:

подобие частей слов, слогов, звукосочетаний,

идентичность состава гласных и согласных звуков,

вхождение одного товарного знака в другой в качестве части словосочетания,

содержание несохраняемого элемента в названии,

отсутствие связи между словами.

Эксперт Роспатента рассматривает фонетические признаки торговой марки в целом, в редких случаях руководствуясь личным мнением.

Фото в тексте: Unsplash

При оценке семантических признаков проверяют:

сходство значений,

тождество смысла словосочетания.

Еще один этап — проверка товарного знака через поиск в интернете. Если ТЗ совпадает с названием компании, в будущем она сможет предъявить претензии и оспорить право на торговую марку.

Бесплатная онлайн-проверка

Проверить регистрацию товарного знака онлайн можно по базам независимых сервисов. Рассмотрим возможности некоторых из них.

На портале предприниматель может установить уникальность по следующим позициям:

доменные имена,

зарегистрированные Роспатентом товарные знаки,

наименования юридических лиц,

заявки на проверку и регистрацию в Роспатенте.

Интерфейс сайта интуитивно простой и работать с ним может неподготовленный пользователь. Базы данных обновляются ежесуточно.

Для проверки регистрации товарных знаков онлайн на Brand-search.ru нужно выполнить следующие действия:

Набрать в поисковой строке браузера название сервиса. Перейти по ссылке на главную страницу. Набрать в поле поиска наименование торговой марки. Кликнуть по полю выбора класса МКТУ. Вести слово, близко описывающее вид бизнеса. Нажать на поле проверки. Посмотреть результат, который покажет вероятность регистрации товарного знака.

WIPO

В сервисе WIPO (World Intellectual Property Organization) проверяют международные зарегистрированные товарные знаки. Платформа подходит для юристов по патентам и предпринимателей, планирующих работать за границей.

Библиотека сервиса состоит из 46 млн записей, представленных в национальных базах зарегистрированных товарных знаков. Здесь можно настраивать поиск по 14 фильтрам и графическому изображению.

Порядок работы на платформе WIPO:

Открыть главную страницу. Выбрать русский язык интерфейса. Набрать название в поисковой строке. Нажать на иконку « =» слева. Выбрать S в выпадающем списке. Ввести класс МКТУ в поле товаров и услуг или слово на английском языке, описывающее бизнес. Кликнуть по кнопке поиска. Оценить результат.

Проверить, какой торговый знак в Роспатенте уже зарегистрирован, и узнать шансы пройти проверку на уникальность можно в сервисе Legal-support.ru. Он принадлежит патентному бюро «Гардиум» и отличается простым интерфейсом. Здесь бесплатно проверяют бренды по всем базам, в том числе доменам и ЕГРЮЛ.

Найти совпадение своей торговой марки с уже зарегистрированной Роспатентом можно так:

Открыть главную страницу сервиса. Вести название торговой марки в поисковое поле. Уточнить МКТУ по выпадающему справочнику. Посмотреть результат.

Система покажет совпадения, входящие в базы Роспатента или заявленные для регистрации. При высоком фонетическом и семантическом сходстве программа оценит шансы пройти проверку и порекомендует доработать товарный знак.

Поиск по базам ФИПС

Информация из баз данных ФИПС платная. Один запрос стоит 60 руб., пакетный поиск — 300 руб. за 5 торговых марок.

Перед началом работы пользователь проходит регистрацию на портале. Процедура состоит из следующих действий:

Открыть главную страницу сервиса. Перейти в раздел регистрации. Ввести фамилию, имя, отчество. Вписать название компании или выбрать «частное лицо». Заполнить анкету с контактными данными. Скачать форму договора и заполнить ее, если регистрируется юридическое лицо. Отправить соглашение в бумажном виде в адрес ФИПС по почте. Пополнить баланс онлайн или переслать копию платежного поручения на электронную почту или факс организации. Получить на email код для доступа к аккаунту.

Поиск зарегистрированных торговых марок на сайте ФИПС происходит по логическому принципу. Это означает, что точность зависит от правильно составленного запроса. О том, как это сделать, можно узнать из раздела, скрытого значком с вопросительным знаком рядом с поисковой строкой.

Читайте по теме:

Какие правила соблюдать бизнесу при заказе логотипа у дизайнера?

Как зарегистрировать товарный знак в Грузии

Лучше всего составлять запрос из существительных в именительном падеже. Для точности к ним добавляют операторы:

AND — и тот, и другой термин содержится в документе;

OR — в документе содержится или тот, или другой термин;

NOT и так далее.

Недостатки работы с поисковой системой ФИПС:

сложное формирование запроса,

запутанный интерфейс,

недоступная международная база данных,

невозможно сравнить графические элементы и изображения.

Экспертная проверка

Чтобы избежать ошибок при проверке товарных знаков перед регистрацией в Роспатенте, лучше обратиться к патентному поверенному из бюро экспертизы. Предварительный этап включает выявление схожих и тождественных товарных знаков в базах Росреестра.

После этого эксперт выдает рекомендации по изменению ТМ для повышения уникальности, например:

доработать словесную часть графикой,

заменить буквы кириллицы латиницей,

исключить фонетическое тождество,

добавить изображение,

избавиться от конфликтующих элементов.

Чаще всего эти пункты включают в техническое задание для неймера или дизайнера, которые будут заниматься переделкой товарного знака. Эти сотрудники почти всегда имеются в штате патентного бюро и предпринимателю не надо тратить время на их поиск.

Фото на обложке: Unsplash