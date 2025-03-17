Производитель мармелада Haribo продлил права на бренд в России

Немецкий производитель мармелада Haribo продлил действие исключительных прав на одноименный бренд и его русскоязычное наименование «Харибо» до 26 мая 2035 года, выяснил Русбейс. Компания приостановила поставки своей продукции на российский рынок весной 2022 года.

Записи о продлении товарных знаков внесены в реестр Роспатента 13 марта. Бренды были зарегистрированы по 29 и 30 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые позволяют производить мармелад, конфеты, печенья и другие кондитерские изделия.





Зарегистрированный бренд Haribo, фото: Русбейс





В апреле 2022 года в Haribo сообщили о приостановке поставок продукции в Россию, поскольку, как заявили тогда в компании, конфликт на Украине вызвал «существенный рост цен на сырье, стоимости производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов». В Haribo говорили, что приостановка поставок не означает окончательный уход с российского рынка.

За последний месяц ушедшие из России бренды стали чаще регистрировать товарные знаки в Роспатенте. Испанская Inditex (Zara, Bershka и другие бренды) с начала марта подала 13 заявок на регистрацию марок. Заявки также подали Gucci, Apple, The Coca-Cola Company, LVMH и другие компании.

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Русбейс заявил, что ушедшие компании не вернутся на российский рынок до тех пор, пока не будут отменены западные санкции.

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