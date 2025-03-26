«Балтика» подала заявку на регистрацию товарного знака «Рецепт твоего чилла»
Мария Рудницкая
Пивоваренная «Балтика» подала заявки в Роспатент на регистрацию трех товарных знаков. Они представляют собой надписи на русском языке: «Балтика вайн»,«Рецепт твоего чилла» и «Со вкусом светлых времен». Заявки поступили в ведомство 20 марта, внимание на них обратил Adindex.
«Балтика» подала заявку на регистрацию товарного знака «Рецепт твоего чилла»
https://rb.ru/news/rospatent-baltika/
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Компания хочет зарегистрировать торговые знаки по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они распространяются на пиво, крепкий алкоголь, алкогольные коктейли, а также безалкогольные напитки. В «Балтике» отказались пояснять, как будут использоваться эти слоганы.
- В начале 2024 года «Балтика» подала заявку на регистрацию логотипа бренда Platina Latina по тем же классам МКТУ. Эксперты предположили, что компания может расширить ассортимент алкогольными коктейлями.
- Активы «Балтики» в декабре прошлого года перешли местному топ-менеджменту — до этого момента они принадлежали датскому холдингу Carlsberg Group. Группа уточнила, что сумма сделки составила примерно $320 млн.
Фото на обложке: Gerrie van der Walt / Unsplash
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