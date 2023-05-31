Как узнать, сколько тратят на рекламу конкуренты — при этом бесплатно

Рекламная экосистема click.ru запустила новый бесплатный инструмент для анализа ключевых рекламных показателей. «Пульс click.ru» отображает CTR, CPC, CPA, конверсию и другие метрики в разрезе по регионам, тематикам и рекламным системам. Рассказываем, какие задачи можно решить с помощью инструмента и как им пользоваться.

Что если в вашей ленте появится новость о том, что подсматривать за конкурентами в рекламе теперь можно бесплатно? Так вот это она. Узнайте, какой бюджет конкуренты тратят, проверьте ваше агентство на честность и установите реалистичные KPI с новым инструментом «Пульс click.ru».

Какие задачи можно решить с помощью «Пульса click.ru»

Вот несколько наиболее популярных задач.

Планирование бюджета на интернет-рекламу

Рекламодатели или агентства, которые только заходят в новую тематику, часто не могут найти достоверную статистику эффективности рекламных кампаний. Некоторые данные либо вообще недоступны (например, CPA и средний расход на рекламу), либо их могут показать только дорогие сервисы аналитики. «Пульс click.ru» дает бесплатный доступ к реальным рекламным показателям, на которые можно положиться.

Анализ ниши и конкурентов

При запуске рекламы важно знать средние показатели по кампаниям в своей нише. Например, сравнив количество достижений цели «Покупка», можно определить регионы с потенциально более высокими продажами и более низкой стоимостью целевого действия (CPA). Подсматривайте за конкурентами абсолютно законно, ведь данные в «Пульсе click.ru» обезличены.

Проверка вашего рекламного агентства

«Доверяй, но проверяй» — девиз любого опытного рекламодателя, работающего через агентство. Какими бы прозрачными ни были отчеты, в них может закрасться выгодная подрядчику неточность, связанная с расходами. Инструмент «Пульс click.ru» позволит проверить, насколько сильно реальные рекламные показатели и бюджеты в вашем регионе, нише и рекламной системе отличаются от тех, что показывает агентство. И все это без долгой настройки и буквально за пару кликов.

Отслеживание динамики рекламных метрик

Инструмент позволяет отслеживать рост или снижение CTR, CPC, CPA, конверсию на длительном временном промежутке. Это будет особенно полезно для медиапланирования, чтобы делать рекламные расчеты на будущее, опираясь на реальные и точные данные. Кроме того, вы можете посмотреть на ежемесячные тенденции, чтобы предсказать, как поведут себя рекламные кампании в будущем.

Сравнение старого и нового кабинета VK

Введение нового рекламного кабинета VK повлекло за собой изменения алгоритмов платформы, что повлияло на KPI многих кампаний. С помощью «Пульс click.ru» вы можете узнать статистику по новому и старому рекламным кабинетам, чтобы сравнить показатели эффективности и принять обоснованное решение о том, где размещать объявления.

Настройка «Яндекс.Директа»

«Пульс click.ru» поможет оценить использование ретаргетинга, автостратегий и ключевых целей конкурентами в вашем регионе или конкретной тематике. Это позволит перенять лучшие практики конкурентов.

Перечень задач не ограничивается этим списком, поскольку инструмент обладает большим количеством фильтров и срезов.

Как пользоваться инструментом «Пульс click.ru»

Процесс прост и интуитивно понятен.

Чтобы перейти к инструменту, нужно зайти на сайт и нажать на иконку «Пульс» в верхнем меню. Чтобы получить доступ ко всем фильтрам и срезам, нужно зарегистрироваться в click.ru. Если у вас еще нет аккаунта, создайте его всего за пару минут, нажав на кнопку «Регистрация» на главной странице сервиса. После этого получите полный и бесплатный доступ ко всем возможностям модуля «Пульс click.ru».

При нажатии на иконку «Пульс» появится окно с виджетами и таблицей параметров в нижней части. По умолчанию система отображает данные за предыдущий месяц, но вы можете выбрать период из предустановленных шаблонов или установить пользовательские временные рамки вручную. Для этого нажмите на блок даты, расположенный в правом верхнем углу.

Чтобы настроить отображаемые данные на графике и в прямоугольных виджетах, используйте фильтры в верхней части страницы. По умолчанию система предоставляет информацию без разбивки по рекламным источникам, регионам и нишам. Вы можете задать определенные комбинации параметров, развернув выпадающий список в каждом фильтре.

После выбора параметров можно настроить способ отображения данных на графике. По умолчанию вы увидите график по дням, он пригодится для точечного среза. Если вам нужен более высокоуровневый или ретроспективный взгляд, вы можете выбрать график по неделям или по месяцам.

Если хотите получить виджет «Пульса» для своего интернет-ресурса, нажмите на кнопку «Вставить на сайт» в правом верхнем углу страницы или в самом низу. Скопируйте отображаемый код iFrame и вставьте его в код вашего сайта.

Пользуйтесь инструментом «Пульс click.ru» и составляйте стратегии, основанные на данных.

Фото на обложке: WDnet Creation / Shutterstock

Реклама

ООО «КЛИК.РУ»

erid: 4CQwVszH9pSaqdWxYVS