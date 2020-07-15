Пять крупнейших сделок на рынке Азии в 2020 году

COVID-19 нанес огромный урон экономике, став нелегким испытанием как для людей, так и для практически всех отраслей. Инвесторы, которые планируют вкладывать средства в стартапы, сейчас более требовательны и осторожны: они хотят убедиться, что у бизнеса есть все необходимое для роста. Представляем список из пяти крупнейших сделок с участием азиатских стартапов, которые были заключены во время пандемии.

Азиатско-тихоокеанский регион стал хабом для перспективных стартапов, которые преимущественно сконцентрированы в Индии и Китае. Он занимает второе место в мире по количеству единорогов.

Это образовательный стартап из Индии, который в январе 2020 года получил $200 млн от Tiger Global, а в начале февраля 2020 года — еще $200 млн от General Atlantic. В последние месяцы из-за вспышки коронавируса Byju’s наблюдает всплеск популярности платформ для дистанционного образования. Из отчетов следует, что в июне 2020 года оценка компании достигла $10 млрд, что делает ее второй по стоимости в Индии. В июне 2020 года Byju’s привлек финансирование от американского инвестора Bond Capital. Сумма не разглашается, но есть предположения, что она составляет $100 млн. В ближайшие месяцы компания может получить новые инвестиции.

В апреле 2020 года стартап из Чжэцзяна получил $58 млн в раунде финансирования, который возглавила CTC Capital. Также в него инвестировали Foxconn, Alibaba и MediaTek. AISpeech специализируется на решениях для голосового взаимодействия и имеет более 80 тысяч клиентов, включая Xiaomi, SF и Alibaba.

В апреле индийский стартап по производству крафтового пива привлек $30 млн от Sequoia India и бельгийской инвесткомпании Sofina. Средства планируют направить на расширение бизнеса в Индии, а также увеличения доли в сегменте премиального пива. Bira91 — это пивной бренд от B9 Beverages, основанный в 2015 году.

В мае индийский D2C-агрегатор логистических услуг привлек $13 млн. Раунд финансирования возглавила инвесткомпания из Кремниевой долины Tribe Capital. В Shiprocket также вложились Innoven Capital и Bertelsmann India Investments. Новые инвестиции помогут компании реализовать роадмап, которая включает в себя новые инициативы, международную экспансию и привлечение талантливых разработчиков и дата-сайентистов.

Индонезийский стартап получил на посевной стадии $10,5 млн в июне 2020 года. Раунд финансирования возглавили Sequoia India и Lightspeed India. В числе инвесторов также вошли Quona Capital, SMDV, Saison Capital и Alter Global. Ula использует технологии, чтобы усовершенствовать дистрибуцию и кредитование в традиционном ритейле. Стартап предоставляет доступ к лучшим ценам и кредитам средним и малым розничным компаниям, которые работают в сфере продуктов питания, FMCG, одежды и других

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