Стартап-гид по Токио: как международный технохаб изменяется для предпринимателей новой волны

С 2014 года издатель из Копенгагена Сиссель Хансен выпускает серию Startup Guide, в которую вошли более 20 книг о таких городах, как Лондон, Стокгольм, Лиссабон и Майами. Стартап-гид по Токио содержит 210 страниц и описывает местные акселераторы, коворкинги и компании. Публикуем основную информацию из него.

«Столица Японии — один из самых густонаселенных городов мира, сочетающий старое и новое, спокойное и бурное, порядок и хаос», — пишет Хансен. Отношение Японии к бизнесу становится более прогрессивным. Правительство запустило программу J-Startup, которая нацелена на развитие локальной экосистемы и привлечение зарубежных стартапов. В 2018 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял новую стратегию, в рамках которой к 2023 году планируется создать по меньшей мере 20 технологических единорогов.

«На международном уровне пока не было японских единорогов, которые бы сменили таких гигантов 90-х, как Sony или Honda, — замечает Арисса Исияма, руководитель по работе со стартапами в Slush Tokyo. — В ближайшие годы храбрые и упорные предприниматели, которые учитывают культурные особенности страны, увидят, как их старания дадут плоды».

«Для Японии грядущее десятилетие станет историческим моментом, когда будет создано новое процветающее общество, и центром этого процесса станут стартапы», — соглашается с ней бывший министр Такуя Хираи. Крупные компании поддерживают инновации, развивая собственные R&D (Research & Development — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) и сотрудничая с университетами.

Содержание стартап-гида

Япония — третья по величине экономика мира. ВВП страны составляет $5 трлн, основную долю которого создает «Большой Токио» с населением более 14 млн человек. Японских потребителей считают искушенными и требовательными к соответствию продуктов высоким стандартам качества.

В 2017 году Япония заняла шестое место в мире по объему венчурных инвестиций. Тогда Университет Токио выпустил около 250 стартапов. Самые выдающиеся проекты последних лет — Preferred Networks, Nihon Kotsu, CrowdWorks, Mercari и Line.

В Японии работа в крупной корпорации считается престижнее, чем в стартапе, однако предпринимательская культура в стране активно развивается. Сильные стороны Японии — производство, электроника, робототехника, здравоохранение, агротех и искусственный интеллект. Однако законодательные ограничения препятствуют развитию таких сервисов для совместных поездок, как Uber.

В Токио отличные транспорт и коммуникации, безопасная среда, а жители известны своей вежливостью и законопослушностью. Здесь принято много работать, а после офиса общаться с коллегами в баре.

Описания стартапов

Один из разделов книги посвящен девяти стартапам из Токио. Среди них Aeronext (предоставляет дроны, которые могут обеспечивать безопасность, проводить проверки и доставлять посылки) и Infostellar (помогает спутниковым операторам объединять коммуникационные сервисы с наземными станциями и операторами антенн).

Clarity — платформа, на которой женщины и представители меньшинств могут найти работу в соответствии со своими потребностями. Здесь представлена информация, которая касается баланса между работой и жизнью, а также анонимные отзывы о работодателях.

Empath разработал ИИ-алгоритм, который распознает эмоции, например, определяет депрессию по голосовым, визуальным и биометрическим признакам. Hacobu — B2B-платформа логистических услуг с цифровой идентификацией. Somiratsu — блокчейн-платформа для цифровой идентификации и платежных решений в финансовой среде.

TableCross создал приложение для бронирования в ресторанах. За каждый стол, зарезервированный через приложение, TableCross оплачивает один школьный обед для ребенка из бедной страны.

TELEXISTENCE предлагает интерфейсы для удаленного управления роботами. Zehitomo — маркетплейс локальных услуг. Здесь можно найти водопроводчика, персонального тренера, фрилансера и преподавателя по вокалу.

Многие из этих стартапов получали инвестиции от Airbus Ventures, Sony Innovation Fund, 500 Startups Japan, DNX Ventures, Mizuho Capital, конкурса питчей Slush Japan, KDDI, Global Brain Corporation, инновационной платформы Университета Токио и Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Экосистема стартапов

Два раздела книги посвящены системе поддержки стартапов — от коворкингов до инкубаторов и акселераторов. Например, EGG JAPAN предоставляет пространства для работы и нетворкинга более чем 600 стартапам и крупным предприятиям.

JETRO IBSC (Invest Japan Business Support Center) помогает компаниям, которые хотят выйти на японский рынок. Global Business Hub Tokyo поддерживает множество IT-стартапов, многие из которых находятся за пределами Японии.

Mitsubishi Estate и SAP Japan создали Inspired.Lab, призванную решить задачи, связанные со старением населения Японии и сокращением рабочей силы, а также проблемами окружающей среды и охраны здоровья. LINK-J продвигает инновации в науке.

Startup Hub Tokyo при Токийском столичном правительстве поддерживает различных предпринимателей. У WeWork около 19 коворкингов в пяти городах Японии.

Incubate Camp управляется фондом Incubate и провел уже 12 наборов. Программа-акселератор интеллектуальной собственности для стартапов (IP Acceleration Program for Startups, IPAS) была создана патентным ведомством Японии и предлагает курсы по ИС.

J-Startup запустили Министерство экономики, торговли и промышленности, Японская организация международной торговли (JETRO) и Организация развития новой энергии и промышленных технологий для создания передовых японских стартапов. Он предоставляет поддержку через акселераторы, корпорации, правительственные организации и венчурных инвесторов таким стартапам, как Sansan, который предлагает решения для управления контактами и стал публичной компанией в 2019 году.

Open Network Lab входит в Digital Garage Group. Акселерационная программа для стартапов на посевной стадии из таких сфер, как недвижимость, лайфстайл и здоровье, завершается демо-днем. Самые заметные участники — WHILL (электротранспорт), Fond (SaaS-платформа для вознаграждения сотрудников) и mobingi (облачные вычисления).

Plug and Play Japan — акселератор для стартапов, который работает по модели открытых инноваций и консультирует компании в таких секторах, как IoT, финтех, мобильность и ритейл. Sekai Creator — образовательный инкубатор.

Zeroth.AI — программа-акселератор в Гонкоге, Индии и Японии. Среди ее стартапов — Calm, приложение для релаксации (считается первым единорогом, посвященным медитации).

Лидеры этих организаций называют следующие факторы, необходимые успешным предпринимателям: оригинальность, чувство меры, удачное время появления на рынке, способность работать с партнерами и слушать советы. Основатель бизнеса должен ясно понимать ценность своей интеллектуальной собственности и стремиться постоянно учиться.

Выводы экспертов

Один из разделов книги содержит советы местных акселераторов, технологических гигантов и стартап-консультантов. Эти рекомендации посвящены технологиям, финансам, юридическим вопросам и миссии бизнеса в целом.

«С нашей точки зрения, одно из самых больших испытаний при развитии стартапа — разработать техническую архитектуру, которая будет адаптироваться к бизнесу по мере его роста», — объясняет Тацуя Исиватари из японского подразделения Amazon Web Services (AWS).

«Сейчас крупные японские компании в Токио очень хотят работать с международными проектами. Главное — связаться с нужным человеком в организации», — говорит Хироши Хата из AWS Japan. AWS Loft Tokyo предоставляет коворкинги и консультационный сервис Ask an Expert. Также она организует AWS Startup Day в Токио и программу технологических кредитов AWS Activate.

«Хотя у нас до сих пор принято работать в одном месте по много лет, молодежь начинает иначе относиться к этому», — добавляет Киоши Наказава из JETRO.

Она проводит программы Global Acceleration Hub и Innovation Hot Spot.

«Поначалу может быть сложно справиться с языковым барьером и найти правильных людей для старта», — предупреждает Футоши Чиба из Mitsubishi Estate. Компания управляет такими коворкингами, как EGG JAPAN, Global Business Hub Tokyo, Inspired.Lab и FINOLAB.

Работа с корпорациями позволяет стартапам завоевывать доверие и получать доступ к широкому кругу покупателей, отмечает Коичи Ногучи из PwC. В свою очередь, корпорации выигрывают, потому что взамен получают инновационные решения. Global Innovation Factory (GIF), принадлежащая PwC, предлагает методы цифровой трансформации и спонсирует такие мероприятия, как Slush Tokyo и TechCrunch Tokyo.

Шинейд Кайя, руководитель направления инноваций в SAP Asia Pacific Japan, объясняет, что SAP Japan связывает стартапы из Токио с крупным бизнесом. По ее мнению, цифровая трансформация и коллаборации необходимы японским компаниям.

«В Японии сложилась традиция объединяться перед лицом трудностей и не сдаваться, пока не будет найдено решение. Здесь люди очень изобретательно подходят к решению проблем, постоянному совершенствованию и поиску уникального решения», — добавляет Шинейд.

SAP Japan хочет стать источником инноваций для клиентов, и разрабатывает «Сеть бизнес-новаторов» (Business Innovators Network). Также компании принадлежат акселератор SAP.iO Foundry Tokyo и SAP Leonardo Experience Center.

«Выработайте целенаправленное мышление и свяжите миссию своего стартапа с целями устойчивого развития», — советует Энн Розенберг, старший вице-президент по партнерству с ООН в SAP и глобальный директор SAP Next-Gen и SAP University Alliances. Она также рекомендует фокусироваться на стратегии «Общество 5.0» («Общество воображения») и соблюдать экологические принципы.

Эксперты советуют создателям бизнеса знакомиться с японской культурой и стилем работы крупных корпоративных партнеров, посещать мероприятия для нетворкинга и быть открытыми для сотрудничества.

Советы основателей стартапов

В одном из разделов гида содержатся интервью основателей четырех стартапов (хотя было бы интересно изучить еще десяток историй — настолько разнообразен и глубок их опыт), их предпринимательский путь, полученные советы, извлеченные уроки и рекомендации для нового поколения бизнесменов.

Перед тем, как создать стартап наперекор советам родителей, Акико Нака работала в Goldman Sachs и Facebook. Она основала Wantedly — социальную сеть для найма, в которой работников и работодателей подбирают по миссии и ценностям, которые они разделяют, а не по размеру зарплаты и бонусам.

В число клиентов Wantedly входят Sony, Panasonic, Uber и Dropbox. Акико подчеркивает, как важно обеспечить правильный процесс найма и считает, что одним из факторов ее успеха стала креативность.

По мнению Акико, в Японии предприниматели не такие либералы и новаторы, как в Сан-Франциско. Поскольку местные продукты должны быть очень специфичными, чтобы отвечать условиям уникальной японской культуры, возможно, они не станут популярны за рубежом.

Эми Такемура работала 25 лет в технологическом секторе в таких компаниях, как Disney и Amazon. Затем она основала Peatix, платформу для местных мероприятий, у которой более 3,5 млн пользователей.

«Нанимать на работу UI- и UX-дизайнеров в Японии особенно трудно», — предупреждает она. Эми советует стартаперам создавать такую команду, в которой навыки сотрудников дополняют друг друга, не тянуть с запуском продукта и развивать сильную корпоративную культуру.

«Культуру очень трудно изменить, когда компания уже создана, поэтому в нее лучше инвестировать сразу», — говорит Эми.

Юки Ито основала Zest, инструмент для планирования расписания агентств, предоставляющих уход и медицинское наблюдение на дому. «Управление бизнесом похоже на серфинг. Когда ты только начал, даже маленькие волны тебя сбивают. Но со временем ты понимаешь, что хоть каждая волна и становится крупнее и опаснее, ни одна из них тебя не убьет», — шутит она.

Юзо Кано, инженер из Университета Токио, также является сооснователем bitFlyer Holdings, одного из крупнейших обменников биткоинов. Среди первых трудностей, с которыми столкнулся проект, была необходимость научить людей пользоваться виртуальными валютами.

«Предприниматель должен делать что-то новое, непонятное для людей. Поэтому большинство из них думают о будущем, — говорит Кано. — Если люди понимают, что ты делаешь, возможно, ты опоздал».

Он также подчеркивает, как важны миссия, видение и ценности для команд, основывающих бизнес. Ценности его стартапа: страсть, осуществление, цифры. «Ваша цель — не только в том, чтобы создать компанию», — считает Юзо.

Обучение

В одном из разделов книги рассказывается, какие образовательные возможности для предпринимателей есть в Токио. Например, Code Chrysalis — школа программирования, которая приносит стандарты разработчиков из Кремниевой долины в Японию. Некоторые из ее выпускников уже работают в Google, Quoine и PlayStation.

Eirene Management School предлагает курсы по инновационному менеджменту и мастер-классы по дизайн-мышлению. В университете GLOBIS есть магистерские программы по предпринимательскому лидерству, инвестиционной стратегии и венчурному капиталу. Hitotsubashi ICS специализируется на создании и распространении знаний.

Учебные заведения призывают начинающих предпринимателей быть проактивными, креативными, стремиться к развитию и развивать навыки сторителлинга. Чтобы добиться и профессиональных, и личных целей, нужно иметь миссию и в первую очередь ориентироваться на общество и людей.

Инвесторы

Заключительный раздел посвящен советам от шести инвестиционных компаний. Например, 31VENTURES — это подразделение девелопера Mitsui Fudosan, которое занимается созданием совместных предприятий и финансирует стартапы в таких сферах, как проптех, гринтех, финтех, мобильные технологии, энергетика и ИИ.

Среди его финансовых структур — Global Innovation Fund и Growth I Project. 31VENTURES уже инвестировало в SiteAware, оператора дронов, который работал на стройплощадках Mitsui Fudosan.

Abies Ventures фокусируется на наукоемких технологиях. Также это часть Mistletoe, компании предпринимателя Тайцзо Сона, которая инвестирует в социальные проекты и стартап-студии.

Beyond Next Ventures нацелена на образовательные стартапы из таких сфер, как медтех, биотех и медико-биологические науки. У нее две акселерационные программы: BRAVE (крупнейший в Японии акселератор для стартапов на посевной стадии) и Blockbuster (для стартапов по доставке лекарств). Самые значимые проекты — Cyberdyne (робоэкзоскелет для работников фабрик) и Spiber (такие биоматериалы, как паучий шелк).

D4V (Design for Ventures) — венчурная компания, которая сотрудничает с международным разработчиком IDEO. Среди ее стартапов ExaWizards (социальный проект с ИИ) и AirCloset (сервис подписки на одежду из бутиков).

DEEPCORE — подразделение SoftBank Group Corp, инкубатор и инвестор в ИИ-стартапы. Его партнеры — Университет Токио и Институт науки и технологий Окинавы. Также ему принадлежит коворкинг KERNEL.

DNX Ventures фокусируется на B2B-стартапах и управляет международной корпоративной сетью. В число ее стартапов входит Cylance (компания по обеспечению кибербезопасности).

Фонды ищут необычные стартапы с эффективным и мотивированным руководством, которые готовы к изменениям и сотрудничеству.

Книга заканчивается списком полезных ресурсов для стартапов, в том числе перечислением митапов и мероприятий. Среди них такие митапы для экспатов, как GaijinPot, Internations Tokyo и TEN (Tokyo Expat Network) и мероприятия, например, B-Dash, Industry Co-Creation (ICC) и Slush Tokyo.

Venture Café Tokyo (VCT) — первое в Азии подразделение международного института Venture Café. Кроме того, это сестринская организация Кембриджского центра инноваций. VCT еженедельно проводит знаковое мероприятие Thursday Gathering.

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