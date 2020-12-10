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Истории

Пять навыков маркетинга, которые необходимы каждому предпринимателю

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Маркетинг важен для любого проекта: без правильной подачи даже хороший продукт рискует остаться незамеченным. Однако владелец бизнеса должен понимать, как правильно выбрать подходящую стратегию. Рассмотрим некоторые из наиболее важных навыков продвижения, необходимых предпринимателю.

Пять навыков маркетинга, которые необходимы каждому предпринимателю

1. Контент-маркетинг и SEO

Многие компании используют блоги в качестве одного из основных источников трафика.

Хотя контент-маркетинг и SEO это разные способы продвижения, они часто используются в комплексе, и их можно объединить их в одном пункте. Один из самых эффективных способов привлечь трафик — это создать аккаунты в социальных сетях. 

Компании, ведущие блоги, привлекают на 67% больше потенциальных клиентов в месяц.

Создание контента — это стратегия, которая приносит дивиденды в долгосрочной перспективе.

2. E-mail маркетинг

В битве за внимание пользователей выигрывают компании, использующие персональный подход в коммуникации с потенциальными клиентами. «Холодные» письма не привлекают внимание и не дают нужного результата. 

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Некоторые из самых базовых стратегий продвижения помогут не только сформировать собственную базу клиентов для рассылок, но и продать ее. Вот несколько видов e-mail рассылок, которые можно использовать для продвижения:

  • продающие рассылки; 
  • информационные письма для уведомления о важных событиях в жизни компании;
  • подтверждение подписки или ее отмены;
  • письма повторного взаимодействия, которые рассылаются, если пользователь давно не проявлял активность на сайте;
  • сообщения об акциях или скидках, которые привлекают внимание клиентов к выгодным предложениям. 

Все эти рассылки можно настроить и автоматизировать, а затем периодически обновлять их содержание. Для этого можно использовать любые инструменты по настройке e-mail рассылок. 

3. Графический дизайн

Визуальная составляющая играет очень важную роль в продвижении. Дизайн сайта, рекламные баннеры и даже цветовая палитра брендбука являются жизненно важными аспектами развития бизнеса.

Не обязательно становиться экспертом в области графического дизайна, но необходимо иметь хотя бы базовое понимание его принципов и умение использовать специализированные инструменты. 

4. Видеомаркетинг

Потребление видеоконтента становится неотъемлемой частью повседневной жизни, и это направление маркетинга часто недооценивают. 

По прогнозам, в 2021 году люди будут тратить на просмотр видео не менее 100 минут в день.

Бизнес может включить в свою маркетинговую стратегию различные форматы видеоконтента: 

  • презентации, 
  • гайды, 
  • обучающие видеоролики.

В зависимости от целей и направленности бизнеса для размещения материалов можно использовать Youtube, TikTok или Snapchat. Все эти платформы хорошо справляются с увеличением охватов и привлечения новой аудитории.

48% потребителей хотят, чтобы видео отражали их интересы.

На рынке существует множество инструментов и обучающих материалов, которые помогут приобрести нужные навыки в создании или монтаже видео. 

5. Самопродвижение

Часто начинающие предприниматели недооценивают себя и свой труд. Инвесторы обращают внимание не только на актуальность и эффективность вашего продукта, но и на то, как его создатель себя позиционирует. Важно уметь отстаивать свое видение развития компании и конечного результата. 

Как правило предприниматели уделяют больше времени продукту и разработке, чем маркетингу. Однако владение некоторыми его приемами поможет любому создателю бизнеса.

Источник

Фото на обложке: mavoimages / Depositphotos

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