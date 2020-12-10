Пять навыков маркетинга, которые необходимы каждому предпринимателю

Маркетинг важен для любого проекта: без правильной подачи даже хороший продукт рискует остаться незамеченным. Однако владелец бизнеса должен понимать, как правильно выбрать подходящую стратегию. Рассмотрим некоторые из наиболее важных навыков продвижения, необходимых предпринимателю.

1. Контент-маркетинг и SEO

Многие компании используют блоги в качестве одного из основных источников трафика.

Хотя контент-маркетинг и SEO это разные способы продвижения, они часто используются в комплексе, и их можно объединить их в одном пункте. Один из самых эффективных способов привлечь трафик — это создать аккаунты в социальных сетях.

Компании, ведущие блоги, привлекают на 67% больше потенциальных клиентов в месяц.

Создание контента — это стратегия, которая приносит дивиденды в долгосрочной перспективе.

2. E-mail маркетинг

В битве за внимание пользователей выигрывают компании, использующие персональный подход в коммуникации с потенциальными клиентами. «Холодные» письма не привлекают внимание и не дают нужного результата.

Некоторые из самых базовых стратегий продвижения помогут не только сформировать собственную базу клиентов для рассылок, но и продать ее. Вот несколько видов e-mail рассылок, которые можно использовать для продвижения:

продающие рассылки;

информационные письма для уведомления о важных событиях в жизни компании;

подтверждение подписки или ее отмены;

письма повторного взаимодействия, которые рассылаются, если пользователь давно не проявлял активность на сайте;

сообщения об акциях или скидках, которые привлекают внимание клиентов к выгодным предложениям.

Все эти рассылки можно настроить и автоматизировать, а затем периодически обновлять их содержание. Для этого можно использовать любые инструменты по настройке e-mail рассылок.

3. Графический дизайн

Визуальная составляющая играет очень важную роль в продвижении. Дизайн сайта, рекламные баннеры и даже цветовая палитра брендбука являются жизненно важными аспектами развития бизнеса.

Не обязательно становиться экспертом в области графического дизайна, но необходимо иметь хотя бы базовое понимание его принципов и умение использовать специализированные инструменты.

4. Видеомаркетинг

Потребление видеоконтента становится неотъемлемой частью повседневной жизни, и это направление маркетинга часто недооценивают.

По прогнозам, в 2021 году люди будут тратить на просмотр видео не менее 100 минут в день.

Бизнес может включить в свою маркетинговую стратегию различные форматы видеоконтента:

презентации,

гайды,

обучающие видеоролики.

В зависимости от целей и направленности бизнеса для размещения материалов можно использовать Youtube, TikTok или Snapchat. Все эти платформы хорошо справляются с увеличением охватов и привлечения новой аудитории.

48% потребителей хотят, чтобы видео отражали их интересы.

На рынке существует множество инструментов и обучающих материалов, которые помогут приобрести нужные навыки в создании или монтаже видео.

5. Самопродвижение

Часто начинающие предприниматели недооценивают себя и свой труд. Инвесторы обращают внимание не только на актуальность и эффективность вашего продукта, но и на то, как его создатель себя позиционирует. Важно уметь отстаивать свое видение развития компании и конечного результата.

Как правило предприниматели уделяют больше времени продукту и разработке, чем маркетингу. Однако владение некоторыми его приемами поможет любому создателю бизнеса.

Источник

Фото на обложке: mavoimages / Depositphotos