Главное приложение лета — генератор случайных координат Randonautica

Пользователи Randonautica регулярно находят странные и даже пугающие вещи: письма, бутылки с мочой и даже чемоданы с трупами. Рандонавты считают, что выбор координат не случаен. Возможно, они правы?

Новый способ проводить лето — бродить по случайно выбранным местам, то есть стать рандонавтом. Сделать это довольно просто: скачайте бесплатное приложение Randonautica, которое уточнит ваше местоположение, предложит выбрать один из «генераторов энтропии» и попросит сконцентрироваться на намерении. Затем вы получите произвольно выбранные координаты.

Приложение Randonautica появилось в феврале 2020 года. У него неоднозначные отзывы в AppStore из-за частых сбоев в работе. Кроме того, люди, живущие рядом с водоемами, часто получают координаты под водой — чтобы исключить их из выдачи, придется заплатить. Приложение создал Джошуа Ленгфельдер, бывший цирковой артист из Техаса. Он рассказывает, что однажды нашел в лесу брошенную бочку и чуть не наступил на ярко-красную гремучую змею. «Я даже не знал, что их можно встретить в Техасе», — говорит он. Действительно, гремучие змеи там не водятся, и, как правило, окрашены не в красный, а в коричневую цвет или цвет ржавчины.

По словам Ленгфельдера, Randonautica скачали уже 8 млн раз — 6 млн раз с начала апреля.

«Тогда оно стало набирать популярность, — рассказывает он. — Люди были заперты дома, и это был их шанс вырваться из рутины. Это одно из немногих занятий, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию и оставаться в безопасности».

Очарование Randonautica не только в том, что оно позволяет побыть на свежем воздухе и убить время. Фактически это приложение для поиска мусора, которое не всегда загружается. И лежащую в его основе идею о том, что человеческие мысли могут влиять на генератор случайных чисел, сложно назвать разумной. Но Randonautica сочетает в себе то, что нам нравится: при желании мы можем сделать что-то потрясающее, услышать, как вселенная с нами говорит, и начать управлять случайностями.

Хотя приложение стало популярным еще весной, когда начался карантин, пик успеха пришелся на конец июня. Тогда группа подростков разместила в TikTok видео о том, как Randonautica привело их к брошенному чемодану, в котором был труп. Позднее полиция Сиэтла сообщила, что там было два трупа. Происшествие широко освещалось в СМИ. Более того, сотни тиктокеров начали снимать собственные приключения, обычно накладывая на них музыку из фильмов ужасов.

В разделе FAQ приложения говорится: «Мы находимся между игрой, наукой и искусством». Там же приводятся такие вопросы, как «Противоречит ли это моей религии?» или «Мне страшно... может ли случиться что-то плохое?». В обоих случаях ответ: возможно.

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«Когда ты посылаешь миллионы людей в случайные локации и проводишь поиски в скрытых уголках реальности, ты неизбежно находишь что-то шокирующее, — комментирует Ленгфельдер случай с трупом, добавив, что пользователи также часто находили чужие останки, когда играли в Pokémon Go. — Это не самая приятная слава, но меня это не очень расстраивает, потому что это довольно круто. В некотором роде я даже жалею, что это не я его нашел».

Дженнифер Костелло, 32-летней фанатке документальных фильмов о преступлениях из Ванкувера, повезло найти пластиковый пакет с сотнями фотографий заплесневелого хлеба во время ливня в лесу. Она смогла определить, что они были сделаны в соседнем городе Эбботсфорд, основываясь на нескольких снимках с выпускного, которые оказались в пакете. Там были также фотографии грибной фермы, но в Эбботсфорде их много, поэтому она не смогла сузить круг поиска. Тем не менее, она благодарна за свое «жуткое сокровище» и планирует снова отправиться в путешествие по случайным координатам, когда приложение перестанет вылетать при запуске.

Другие рандонавты, рассказывающие о своих приключениях на Reddit, Twitter, YouTube и TikTok, видели много того, что стоит задокументировать. Их находки не выглядят особо странными — но только до тех пор, пока их не вырывают из контекста. Например, окно, покрытое стикерами для заметок. Койот, стоящий на кладбище в полдень. Кости, змеи, туалеты, овца, книжная полка в пустыне, автомойка с радужными огнями.

Сообщество рандонавтов и сам этот термин существовали задолго до того, как Ленгфельдер запустил приложение. До этого случайные координаты генерировал Telegram-бот (Ленгфельдер входил в группу его разработчиков). Подраздел Reddit, посвященный рандонавтам, создан в марте 2019 года, и сейчас у него более 114 тысяч участников. Там есть невероятно позитивные истории — обычно они посвящены спасению раненых животных или обнаружению значимых мест, которые напоминают пользователям о близких или юности. Зато рандонавты из TikTok предпочитают находить жуткие вещи и ловить инопланетян, вторгаются в чужие владения и часто фотографируют бездомных, называя их «жуткими» — все это не соответствует «Девяти догмам» рандонавтов.

Тем не менее, движению нужно внимание общественности. В официальном аккаунте рандонавтов в Twitter сейчас более 20 тысяч подписчиков. Недавно там появилась запись о том, что мир приближается к «смене парадигмы, когда экстраординарное станет обычным», поскольку все больше и больше людей начинают верить во влияние разума на машины.

Основная идея Randonautica — что мозг может влиять на генератор случайных чисел — исходит из противоречивых исследований, проведенных в Принстоне в начале 1979 года. Инженер Роберт Джан в течение десятилетий изучал гипотезу, которую многие высмеивали. Она гласит, что люди могут использовать «микропсихокинез», чтобы воздействовать на машины. Эта теория приводится на официальном сайте Randonautica. Ее сторонники предполагают, что человек может сосредоточиться на любом конкретном чувстве или явлении, чтобы получить координаты, которые так или иначе соответствуют ему.

Бренда Данн, которая много лет руководила лабораторией Джана, считает это возможным: «Я бы предсказала, что результаты, полученные с помощью приложения Randonautica, будут демонстрировать значимые корреляции только иногда, но чаще, чем можно было бы ожидать». Хотя, добавляет она, у приложения есть «психологический аспект», из-за которого пользователи склонны замечать совпадения и тайны.

Профессор статистики Стэнфордского университета Брэд Эфрон объясняет это так: «Случайность более случайна, чем может вообразить человек. Очень легко обманывать себя, думая, что ты видел нечто совершенно невероятное». На самом деле, странные животные, трупы и фотографии заплесневелого хлеба распространены точно так же, как и множество других вещей.

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Одну из лучших историй рассказала 23-летняя Тейлор Дикерсон, которая живет в Спокане, штат Вашингтон. Первая прогулка по случайным координатам привела ее с подругой в лес, где они наткнулись на невероятно хорошо сохранившееся письмо, написанное на листе тетрадной бумаги. Похоже, что это было дружеское послание, оно начиналось со слов: «Я пишу это, чтобы сказать тебе, насколько ты удивительна... Я думаю, что ты великолепна!». Внизу стояла подпись человека, который, как удалось выяснить с помощью Google, умер несколько недель назад. Дикерсон и ее подруге удалось найти женщину, которой было адресовано это письмо, и договориться, чтобы его ей доставили.

«Иногда я задаюсь вопросом, есть ли вокруг нас знаки и сообщения, но мы просто игнорируем их», — говорит Дикерсон. В Спокане несколько дней шел дождь, но найденное письмо выглядело нетронутым. «Я читала его по меньшей мере 20 раз. Я думаю, в другой реальности оно бы сильно размокло. Как будто мы должны были его найти», — добавляет девушка.

Конечно, странные вещи происходят постоянно. Письма роняют в лесу. Затем их находят двадцатилетние любители приключений. Люди, которые пишут эти письма, умирают неожиданным образом и становятся мифологическими персонажами для других людей, которые даже никогда их не знали.

«Самым удивительным совпадением из всех было бы отсутствие совпадений, — сказал Дж. А. Паулос, профессор математики в Университете Темпла, выслушав краткое изложение культуры рандонавтов. — Есть много способов связать то, что вам интересно, — то, чего вы ждете или боитесь, — с тем, что вы увидите».

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