Meta* и разработчики ИИ привлекли бастующих актеров для обучения нейросетей

В Голливуде продолжается забастовка актеров из-за опасений по поводу использования ИИ. Тем не менее, всего за $300 Meta* и компания Realeyes нанимают их для обучения цифровых аватаров. На каких условиях это происходит и какие последствия ожидают актеров — в пересказе материала MIT Technology Review.

Сентябрьским вечером 28-летний актер Т. отправился на необычную съемку. Она продлилась два часа, и полученные кадры не предназначались для широкой публики — по крайней мере, людей.

Предполагалось, что голос, лицо, движения и мимика актера войдут в базу данных ИИ, на которой бы обучались «виртуальные аватары» для Meta* и алгоритмы разработчика эмоционального ИИ Realeyes.

Проектом руководила Realeyes, а об участии Meta* актеры узнали лишь после того, как прибыли на площадку.

«Исследование эмоций» проводилось с июля по сентябрь, как раз в то время, когда шли забастовки Гильдии сценаристов Америки и Гильдией киноактеров (SAG-AFTRA). Сейчас безработных актеров как никогда много, что, вероятно, стало благом для Meta* и Realeyes: у них есть доступ к множеству «тренеров» и точек сбора данных, идеально подходящих для того, чтобы обучить ИИ выглядеть человечнее.

Для таких актеров, как Т., это тоже была отличная возможность: он мог заработать хорошие, легкие деньги, не прерывая забастовку.

«Это полностью исследовательский проект», — говорилось в объявлении. В нем предлагалось $150 в час как минимум за 2 часа работы и утверждалось, что «индивидуальное изображение не будет использовано ни в каких коммерческих целях».

Вероятно, актеры предполагали, что их лица и выступления не появятся в телешоу или фильме, но не могли спрогнозировать последствия из-за расплывчатой формулировки. Фактически, чтобы принять участие в проекте, они должны были «на неопределенный срок» отказаться от некоторых прав на технологии и варианты использования, которые, возможно, еще не существуют.

И хотя в описании сказано, что работа не имеет отношения к работодателям, против которых бастует профсоюз, тем не менее, в нем затрагиваются некоторые ключевые вопросы забастовки:

как можно использовать сходство актеров,

какую компенсацию должны получать актеры,

как должно выглядеть информированное согласие в эпоху ИИ.

Многие в индустрии, особенно статисты, опасаются, что потеряют работу из-за технологий. И, возможно, предоставив свою мимику, они непреднамеренно обучали технологию, которая их заменит.

«Наши исследования не имеют никакого отношения к забастовке, — прокомментировал Макс Калехофф, вице-президент Realeyes по росту и маркетингу, по email. — Преимущественно наша работа заключается в оценке эффективности рекламы для клиентов, которая не имеет ничего общего с актерами и индустрией развлечений, за исключением оценки реакции аудитории».

По его словам, выбранное время было «неудачным совпадением». Представители Meta* не ответили на запросы о комментариях.

Учитывая, как часто технологические достижения становятся основой для последующих, эксперты отмечают, что компании действительно не могут давать гарантии.

MIT Technology Review изучил не только объявление о поиске актеров, но и копию лицензионного соглашения о передаче данных.

Потенциальные последствия действительно огромны: вне зависимости от того, знали ли об этом актеры или нет, всего за $300 они, по-видимому, разрешили Realeyes, Meta* и другим сторонам по усмотрению этих компаний получать доступ к их лицам и использовать не только их, но и мимику и прочее, практически как угодно и когда угодно — до тех пор, пока не воспроизводится индивидуальное сходство.

Все это вынуждает актеров, которые три месяца остаются без работы, принять условия — и, намеренно или нет, это коснется всех участников на рынке, независимо от того, захотят ли они лично взаимодействовать с ИИ.

Искусственный интеллект работает на основе данных, а данные, в свою очередь, предоставляются людьми.

Когда дело доходит до распознавания лиц, другого биометрического анализа или генеративных моделей искусственного интеллекта, целью которых является создание людей или человекоподобных аватаров, в качестве данных используются человеческие лица, движения и голоса.

Изначально эти модели использовали данные, собранные из интернета. Потребности меняются: теперь нужны данные высокого качества, собранные этично и с надлежащего согласия.

В то же время в Голливуде потребность в человеческих данных, особенно в индустрии развлечений, сталкивается с серьезной проблемой: правами на публичность, или «правом контролировать использование вами своего имени и сходства».

Это было проблемой задолго до ИИ, и сейчас развитие технологии лишь усилило беспокойство. Например, генеративные алгоритмы позволяют легко создавать реалистичные копии любого человека, обучаясь на реальных фото и видео. Чем больше данных, тем легче создать правдоподобное изображение.

В особенности это влияет на актеров.

Некоторым удалось монетизировать характеристики, которые делают их уникальными. Джеймс Эрл Джонс, озвучивающий Дарта Вейдера, дал согласие на использование архивных записей своего голоса, чтобы искусственный интеллект мог продолжать генерировать его для будущих фильмов из серии «Звездные войны».

Между тем, технология позволила омолодить на экране Харрисона Форда, Тома Хэнкса и Робина Райта. Компания Metaphysic AI, разработавшая технологию омоложения, недавно подписала соглашение с агентством Creative Artists Agency о внедрении генеративного искусственного интеллекта для своих художников.

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Менее известные люди сталкиваются с другими условиями. Все чаще статистов просят пройти цифровое сканирование тела на съемочной площадке, где им трудно отказаться или даже понять, как эта информация будет использоваться в будущем.

Обычно студии говорят, что эти данные могут применяться для массовых цен в постпродакшене, что раньше делалось при помощи иных методов. Сейчас же, отмечают представители Гильдии киноактеров, права на использование сканов остаются у студий навсегда. Уже несколько актеров озвучки заявляли, что их голоса появлялись в видеоиграх, для работы над которыми их не привлекали.

Т. допускает, что благодаря его участию в «исследовании» технологии смогут заменить актеров.

«Меня бы это расстроило, — признается он, — но в то же время, если бы это делал не я, они, вероятно, нашли бы другой способ — более хитрый, без получения согласия людей». Кроме того, добавляет он, «они действительно хорошо заплатили».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney