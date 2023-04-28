Режиссер Джо Руссо: в течение двух лет появятся полностью сгенерированные ИИ фильмы

Вскоре мы сможем получить фильм на любую тему, в любое время и с любыми актерами — даже с собой. По крайней мере, так считает Джо Руссо, который вместе с братом Энтони снимал «Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel. При этом режиссер не боится конкуренции: он считает, что это принесет пользу начинающим создателям контента, позволив каждому рассказать свою историю или создать масштабную игру.

Своими мыслями о том, как ИИ повлияет на киноиндустрию, режиссер поделился в недавнем интервью для сайта Collider.

«Мы живем в мире, где целое поколение имеет небольшой опыт взаимодействия с [ИИ], а также не боится его», — сказал Руссо. Поэтому, считает он, технологию можно использовать, чтобы создавать и менять повествование, позволяя историям «постоянно развиваться».

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Представьте, что вернулись домой и просите нейросеть сгенерировать фильм, где в главных ролях появятся фотореалистичные аватары — вы и Мэрилин Монро. Можно будет попросить романтическую комедию, потому что у вас «был тяжелый день», объяснил Руссо, и получить «очень правдоподобную историю с диалогом, имитирующим ваш голос».

Он также считает, что современные телевизоры скоро будут иметь достаточную вычислительную мощность, чтобы «рендерить что угодно в реальном времени».

По словам Руссо, он входит в совет директоров нескольких компаний, «которые разрабатывают ИИ, чтобы защитить вас от ИИ».

Режиссер, похоже, считает, что распространения технологии не избежать: «К сожалению… вам понадобится ИИ, потому что независимо от того, хотим ли мы его развития, люди, которые не дружелюбны к нам, все равно могут его развивать».

Тем не менее Руссо, похоже, с энтузиазмом относится к будущему ИИ. Ценность технологии, считает режиссер, в том, что она позволит каждому рассказать свою историю или создать масштабную игру, используя «фотореалистичный движок или движок и ИИ-инструменты».

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney