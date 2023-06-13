Тысячи сообществ Reddit ограничили доступ к контенту — они протестуют против введения платы за API

С 1 июля Reddit сделает доступ к своему API платным. Пользователи раскритиковали решение, так как это, по их мнению, помешает работе не только сторонних приложений, но и модераторов. С 12 июня на платформе началась забастовка. К ней присоединились около 9 тыс. сабреддитов: часть из них стали закрытыми, другие — доступны только для чтения.

Помимо ограничения работы сообществ, участников протеста призывают высказываться о новой ценовой политике в отзывах к официальному приложению Reddit, а также бойкотировать сайт, чтобы уменьшить его трафик.

По данным r/ModCoord, на момент публикации в забастовке участвуют 28777 модераторов и 8726 сабреддитов. Среди них — r/funny, r/aww, r/gaming, r/Music, r/Pics, r/science и r/todayilearned.

Согласно r/Save3rdPartyApps, если к окончанию двухдневной забастовки руководство Reddit не решит проблему, то сообщества предпримут дальнейшие действия, а некоторые даже закроются навсегда.

Пользовательская база протестующих сабреддитов насчитывает почти 3 млрд человек. На Twitch ведется трансляция, где можно следить за тем, как сообщества присоединяются к забастовке.

Что произошло

Ранее доступ к API — технологии, которая позволяет сторонним приложениям взаимодействовать с сайтом Reddit — был бесплатным.

Чтобы голосовать за публикации, оставлять комментарии, просматривать сабреддиты и совершать другие действия в сторонних приложениях, выполняются запросы к API. В ответ Reddit присылает необходимые данные.

API также позволяет приложениям предоставлять специальные возможности для слепых и слабовидящих пользователей, а модераторам — использовать инструменты, которых нет в официальном приложении Reddit, говорится в открытом письме в сабреддите r/ModCoord.

С 1 июля стоимость доступа к API будет зависеть от числа запросов. Это слишком дорого для многих сторонних приложений, особенно для независимых разработчиков. Среди них — Apollo, Reddit is Fun и Sync, которые уже объявили, что закроются к 30 июня.

По новым тарифам, Apollo, клиенту Reddit для iOS, придется платить $20 млн в год, сообщил разработчик сервиса Кристиан Селиг. По его словам, это «экономически нецелесообразно», даже если увеличить стоимость подписки на Apollo.

Изменения в политике API также ограничивают контент, имеющий сексуальный характер и содержащий нецензурную лексику. В открытом письме пользователь BuckRowdy отметил, что это приведет к увеличению спама.

В комментарии для TechCrunch представитель Reddit сообщил, что стоимость основана на уровнях использования и сопоставима с расходами компании.

По его словам, изменения не коснутся некоммерческих приложений и тех, что предназначены для людей с ограниченными возможностями, а также бесплатных инструментов модерации, таких как Toolbox, Context Mod, Remind Me и боты для обнаружения спама.

Согласно публикации в r/modnews, модераторы сохранят доступ к сообществам через API, в том числе к контенту сексуального характера в Reddit, а также смогут видеть такие материалы в сабреддитах, которые не модерируют напрямую.

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