Референс-лист компании: как его правильно составить и каким образом использовать?

В статье узнаете, что такое референс-лист, как правильно составить его, какие сведения в него включать и в каких случаях его нужно использовать.

Репутация бизнеса напрямую влияет на доверие клиентов и партнеров. Один из способов подтвердить свою надежность — предоставить референс-лист. Этот документ показывает успешные проекты компании и включает отзывы клиентов.

Что такое референс-лист

Это документ, в котором указан список клиентов и их контакты, с которыми компания работает. Также в этом листе бизнес перечисляет выполненные работы и приводит реальные примеры своих достижений.

Предприятия используют этот список, чтобы продемонстрировать опыт, завоевать доверие и упростить принятие решений для новых заказчиков.

Потенциальные покупатели и партнеры видят реальные кейсы, оценивают результаты и понимают, стоит ли им работать с фирмой.

Обычно референс-лист включает:

названия компаний, с которыми работала фирма;

описание проектов и решенных задач;

результаты, которых удалось добиться;

контакты клиентов, готовых подтвердить сотрудничество;

отзывы, если заказчики согласны их предоставить.

Например, если компания разработала CRM-систему для банка, она может указать это в отчете. Новые потребители, которые ищут подобное решение, увидят этот кейс и с большей вероятностью обратятся именно к этому подрядчику, если кейс им понравится.

Оформление референс-листа

Структурированный документ с четкой подачей информации поможет быстрее заинтересовать потенциальных заказчиков и подтвердить компетентность.

Можно оформить референс-лист как:

документ (PDF, Word) — удобно отправлять по электронной почте или прикладывать к коммерческим предложениям;

— удобно отправлять по электронной почте или прикладывать к коммерческим предложениям; презентацию — помогает наглядно рассказать о проектах на встречах;

— помогает наглядно рассказать о проектах на встречах; страницу на сайте — привлекает потенциальную аудиторию, которая изучает портфолио предприятия.

Чтобы референс-лист компании привлек клиентов, нужно включить в него ключевую информацию и оформить ее структурировано.

Вот что стоит добавить:

Заголовок — укажите название компании и назначение документа, например: «Референс-лист компании «Имя»». Краткое вступление — расскажите, чем занимается фирма, каких клиентов обслуживает, в каких сферах работает. Перечень реализованных проектов — добавьте названия организаций, укажите суть работы, обозначьте достигнутые результаты. Отзывы потребителей (если они есть) — приведите краткие комментарии партнеров, которые готовы поделиться мнением о сотрудничестве. Контакты — оставьте сведения ответственного лица, чтобы потенциальные заказчики могли уточнить детали.

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Чтобы документ выглядел привлекательно и легко читался, следуйте простым правилам:

Используйте понятный шрифт и структуру. Делайте заголовки, выделяйте важные моменты, применяйте списки. Добавьте визуальные элементы. Вставьте логотипы компаний-клиентов, инфографику, иллюстрации проектов. Пишите кратко и по делу. Избегайте сложных формулировок, используйте четкие описания. Проверяйте на ошибки. Грамматические и фактические неточности могут подпортить впечатление.

Пример удачного оформления:

Проект: разработка маркетплейса для компании.

разработка маркетплейса для компании. Что сделали: создали платформу с каталогом товаров, корзиной и интеграцией с платежными системами.

создали платформу с каталогом товаров, корзиной и интеграцией с платежными системами. Какой результат получили: продажи выросли на 40% за первый квартал 2025 года.

Составление референс-листа

Перед тем как приступить к работе над документом, бизнесу стоит понять, для чего он ему нужен. Например, для:

участия в тендерах,

привлечения крупных заказчиков,

для презентации на встрече с партнерами.

Чтобы лист выглядел убедительно, важно выбрать проекты, которые лучше всего отражают опыт компании. Для этого стоит:

Вспомнить самые успешные работы.

Определить, какие задумки принесли клиентам наибольшую пользу.

Учесть, какие задачи чаще всего ставят перед фирмой потенциальные заказчики.

Отзывы помогают повысить доверие к организации, поэтому стоит обратиться к клиентам, которые остались довольны сотрудничеством, и попросить их поделиться мнением.

Пример отзыва:

Компания создала для нас удобное мобильное приложение, которое помогло увеличить количество заказов на 50%. Мы оценили высокий уровень сервиса, оперативность и профессионализм специалистов!».

Если заказчики не готовы оставлять отзывы, можно кратко описать результат работы, например: «Создали CRM-систему для логистической компании, которая позволила ускорить обработку заявок на 30%».

Важно не просто перечислить проекты, а показать, какую пользу фирма принесла потребителям. Хороший референс-лист дает четкие ответы на вопросы:

Какие задачи стояли перед компанией?

Как фирма их решила?

Какие результаты получила?

Пример:

Проект: разработка интернет-магазина для «название компании».

разработка интернет-магазина для «название компании». Что сделали: создали сайт с удобным поиском, онлайн-оплатой и интеграцией с 1С.

создали сайт с удобным поиском, онлайн-оплатой и интеграцией с 1С. Какие результаты получили: за 3 месяца количество заказов выросло на 60%.

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Прежде чем передать документ, нужно убедиться, что он выглядит профессионально. Стоит проверить:

нет ли в тексте ошибок,

понятна ли структура,

легко ли воспринимается информация,

соответствует ли документ целям компании.

Какому бизнесу он нужен?

Референс листы организаций — это списки реализованных проектов, которые помогают предприятиям подтвердить свой опыт перед клиентами. Фирмы, которые стремятся доказать свою компетентность и привлечь новых клиентов, активно им пользуются.

В некоторых сферах его наличие становится важным условием, чтобы участвовать в тендерах или заключать крупные контракты.

Разработчики программного обеспечения, веб-студии и интеграторы показывают с помощью референс-листов реализованные проекты. Они демонстрируют созданные сайты, мобильные приложения, CRM-системы и другие цифровые решения.

Маркетинговые агентства

Учреждения, которые занимаются рекламой, SEO-продвижением и PR, используют лист, чтобы подтвердить эффективность своих стратегий. Они показывают успешные кейсы, приводят информацию о росте охвата, конверсий и вовлеченности аудитории.

К примеру: «Запустили маркетинговую кампанию для бренда одежды. Оптимизировали таргетированную рекламу, что позволило снизить стоимость привлечения клиента на 30% и увеличить продажи на 50% за 3 месяца…».

Строительные и производственные компании

Организации, которые возводят здания, создают оборудование или выпускают продукцию, используют референс-лист, чтобы подтвердить качество работ. Они перечисляют построенные объекты, выполненные заказы и достигнутые результаты.

Например: «Возвели жилой комплекс из пяти многоквартирных домов в срок, установили энергоэффективные системы отопления, что помогло снизить коммунальные расходы жильцов на 20%...».

Компании, работающие с тендерами

Фирмы, которые участвуют в тендерах, обязаны предоставлять референс-лист. Заказчики изучают опыт претендентов, чтобы убедиться, что они способны выполнить поставленные задачи.

Например: «Поставили медицинское оборудование в 50 больниц. Установили и наладили работу систем. Обучили персонал пользоваться новой техникой…».

Даже фрилансеры, которые ищут новых клиентов, используют референс-листы, чтобы показать свои лучшие работы. Дизайнеры, копирайтеры, разработчики сайтов и другие эксперты составляют списки выполненных задумок, чтобы доказать профессионализм.

К примеру: «Разработал логотип и фирменный стиль для сети кофеен. Благодаря новому дизайну компания повысила узнаваемость и привлекла больше посетителей…».

Как использовать готовый документ?

Компании, которые уже составили референс-лист проектов, могут применять его, чтобы привлекать клиентов, укреплять репутацию и заключать новые контракты.

Важно не просто хранить этот документ, а активно показывать его потенциальным заказчикам и партнерам.

Рассмотрим, как использовать документ:

Разместить на сайте.

Фирмы, которые хотят повысить доверие к бренду, добавляют лист на сайт. Они создают отдельный раздел с успешными кейсами, описывают выполненные проекты, приводят отзывы клиентов.

Это помогает посетителям быстрее понять, чем занимается компания и каких результатов она добилась.

Например: «В разделе «Наши проекты» предприятие разместило список реализованных работ с фото и отзывами. Потребители, которые ищут подрядчика, видят примеры работ и быстрее принимают решение о сотрудничестве…».

Использовать в переговорах.

Менеджеры, которые ведут дискуссии с клиентами, используют документ, чтобы подтвердить профессионализм. Они показывают потенциальным заказчикам успешные проекты, объясняют, какие задачи решали и каких результатов добились.

К примеру: «Во время переговоров с сетью магазинов менеджер показал референс-лист предприятия с кейсом о внедрении автоматизированной системы учета. Клиент увидел реальные результаты работы и согласился на сотрудничество…».

Прикладывать как приложение к коммерческим предложениям.

Компании, которые отправляют клиентам коммерческие предложения, прилагают к ним лист. Это помогает заказчикам убедиться, что подрядчик обладает нужным опытом и способен выполнить поставленные задачи.

Например: «Фирма предложила клиенту услугу по разработке мобильного приложения и добавила в документ примеры похожих задумок. Заказчик увидел реальные кейсы и принял решение работать с этой организацией…».

Публиковать в соцсетях.

Предприятия размещают кейсы с подробными описаниями работ, показывают фотографии проектов, приводят результаты и отзывы клиентов.

К примеру: «Маркетинговое агентство разместило в соцсетях кейс о продвижении бренда, указало достигнутые показатели и рассказало о стратегии. Пост собрал много откликов и привлек новых клиентов».

Предоставить для ознакомления инвесторам и партнерам.

Компании, которые ищут акционеров или новых единомышленников, показывают лист, чтобы подтвердить свою надежность. Правильно составленная форма референс-листа помогает организациям продемонстрировать свои достижения и завоевать доверие.

Распространенные ошибки при составлении

Организации, которые формируют референс-лист договоров, иногда совершают ошибки, которые снижают его эффективность.

Некоторые предприятия ограничиваются простым перечислением клиентов или проектов без пояснений. Такой лист не дает возможным заказчикам полезных сведений и не помогает принять решение о сотрудничестве с такой компанией.

Как исправить:

описывать проекты подробно, указывать, какие задачи решали и каких результатов добились;

добавлять цифры, которые доказывают эффективность труда;

показывать реальные примеры, чтобы клиент мог оценить уровень компании.

Например:

Плохо: «Мы работали с сетью супермаркетов».

«Мы работали с сетью супермаркетов». Хорошо: «Разработали систему автоматизированного учета для сети супермаркетов. Это помогло сократить время инвентаризации на 30% и снизить ошибки при учете товаров».

Некоторые организации перегружают документ профессиональными терминами или пишут слишком сухо. Люди, которые не разбираются в специфике работы, не понимают, какую пользу приносит компания.

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Как сделать референс-лист правильно :

Писать просто и понятно.

Избегать длинных предложений и сложных формулировок.

Показывать результаты так, чтобы любой человек мог их оценить.

Например:

Сложно: «Реализация интеграции API позволила оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами».

«Реализация интеграции API позволила оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами». Просто: «Подключили платежную систему, благодаря чему клиенты начали оформлять заказы в два раза быстрее».

Если компания приводит сведения без доказательств, клиенты могут усомниться в достоверности материалов.

Как откорректировать:

добавлять отзывы от реальных клиентов;

указывать контактные сведения заказчиков, если они согласны подтвердить сотрудничество;

ставить ссылки на проекты, если это возможно.

Некоторые организации составляют документ один раз и больше не вносят в него изменения. Через несколько лет он устаревает, и потенциальные потребители видят только старые проекты.

Что делать:

Регулярно добавлять новые успешные кейсы.

Исключать проекты, которые больше не актуальны.

Актуализировать контактные данные клиентов.

Итог

Референс-лист — это, простыми словами, список успешных проектов фирмы, который помогает клиентам и партнерам оценить опыт, увидеть реальные результаты работы и убедиться в надежности бизнеса.

Компании, которые используют документ, повышают доверие людей и увеличивают количество заказов.

Этот документ помогает показать опыт, подтвердить профессионализм и выделиться среди конкурентов.

Чтобы референс-лист приносил пользу, важно:

Описывать проекты подробно, указывать конкретные результаты.

Избегать сложных формулировок, писать просто и понятно.

Подтверждать информацию отзывами и контактами клиентов.

Регулярно обновлять список проектов.

Грамотно составленный лист помогает бизнесу быстрее находить новых заказчиков, участвовать в тендерах и заключать выгодные контракты. Если предприятие вложит время в создание качественного документа, она получит больше доверия со стороны партнеров и клиентов.

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