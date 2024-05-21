Ricci | Жилая недвижимость открыла новое направление по работе с партнерами

Компания Ricci | Жилая недвижимость открыла департамент по работе с партнерами в рамках жилой, зарубежной и загородной недвижимости, который возглавит Юлиана Наговицына. Новое направление будет ориентировано на развитие и поддержание сотрудничества с банками и партнерами, а также текущими и потенциальными клиентами компании.

Юлиана Наговицына присоединилась к команде Ricci | Жилая недвижимость в марте 2024 года, заняв должность руководителя департамента по работе с партнерами. В ее обязанности войдет расширение направления по сотрудничеству с банками и партнерами компании (юристами, family office, concierge services) для последующего предоставления клиентам партнеров таких услуг, как подбор жилой, коммерческой и загородной недвижимости в Москве, Сочи и Крыму; подбор зарубежной недвижимости в Европе, Азии и на Ближнем Востоке; оформление иммиграционного статуса: ВНЖ, ПМЖ, второе гражданство.

Ранее Юлиана уже отвечала за сотрудничество с банками и партнерами с целью привлечения клиентов для предоставления услуг по покупке недвижимости за рубежом и оформлению иммиграционного статуса.

«Мы счастливы приветствовать Юлиану в нашей компании и с нетерпением ожидаем результатов нашего сотрудничества. С появлением такого опытного профессионала в штате мы сможем расширить спектр предлагаемых услуг и масштабировать бизнес, улучшить взаимодействие с клиентами и открыть для них новые инвестиционные возможности. Компетенции и обширная сеть контактов Юлианы среди ключевых игроков банковского сектора станут прекрасным дополнением к нашим ресурсам и приведут к заключению новых значимых сделок», — поделилась Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость.

Юлиана Наговицына, руководитель департамента по работе с партнерами Ricci | Жилая недвижимость

Я очень рада стать частью команды Ricci | Жилая недвижимость. В ближайшее время собираемся начать активную работу по развитию существующих и поиску новых контактов с банками и партнерами в области жилой, зарубежной и загородной недвижимости. Мы ставим перед собой задачу реализации долгосрочной стратегии компании, укрепления позиций на банковским рынке, увеличения числа клиентов, в том числе, их инвестиционных инструментов. Уверена, что мы сможем достичь больших высот в интересах компании и ее клиентов.

Фото на обложке: Ricci | Жилая недвижимость

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